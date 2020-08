In der Charité warten Vorstand und Ärzte auf eine Nachricht aus dem Bundeskanzleramt: Wird Alexej Nawalny zur Behandlung nach Berlin geflogen - oder kann der der russische Oppositionspolitiker nicht ausreisen? Wie berichtet hatte die Initiative "Cinema für Peace" mitgeteilt, ein Spezialflugzeug sei in der Nacht zu Freitag zum sibirischen Omsk gestartet. Dort liegt der womöglich vergiftete Nawalny im Krankenhaus; von Koma war die Rede, von einer "uneindeutigen Diagnose" und mangelnder Transportfähigkeit.

Bald wird sich Senatschef Michael Müller zum Hilfsangebot Berlins äußern, der SPD-Mann ist qua Amt auch Aufsichtsratschef der landeseigenen Charité. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte Nawalny zuvor die Behandlung in einem deutschen Krankenhaus angeboten.

Kurdische Reformer und russische Aktivisten an der Charité

Die Berliner Universitätsklinik ist regelmäßig Ansprechpartner für Anamnese und Behandlung bekannter Politiker und oppositioneller Aktivisten. So war die frühere ukrainische Ministerpräsidentin Julia Timoschenko 2014 wegen Bandscheibenvorfällen dort. Der frühere Charité-Vorstandschef Karl Max Einhäupl stand damals mit der Bundesregierung in Kontakt, weil durch den deutschen Einsatz der Streit zwischen Kiew und Moskau zu eskalieren drohte. In den nächsten Stunden nun dürfte Charité-Chef Heyo Kroemer informiert werden, ob Nawalny kommt.

Über Jahre war auch Iraks Ex-Präsident Dschalal Talabani immer wieder in der Charité behandelt worden. Der kurdische Reformer, der im Irak von arabischen Nationalisten und Islamisten aller Couleur bedroht wurde, starb 83-jährig im Jahr 2017 in einem Charité-Krankenbett.

Vor zwei Jahren wiederum behandelten Charité-Mediziner den russischen Polit-Aktivisten Pjotr Wersilow. Der Vorstand der Hochschulklinik hielt damals eine Vergiftung des Oppositionellen Wersilow für wahrscheinlich – betonte aber, keine Hinweise darauf zu haben, wie es dazu gekommen sei.

Patienten sind geschützt untergebracht

Die genannten Patienten waren geschützt untergebracht, ähnliches wird auch für Nawalny gelten: Politprominenz - insbesondere wenn es sich um gefährdete, internationale Patienten handelt - wird vom üblichen Krankenhausverkehr abgeschirmt. Die Klinik wird dazu auch von Personenschützern des Bundeskriminalamts besucht.

Mehr zum Thema Pjotr Wersilow in der Charité Pussy-Riot-Aktivist: Vergiftung wie durch Tollkirschen

In Berlin werden auch in anderen Kliniken sicherheitsrelevante Patienten versorgt. So sind Kombattanten aus dem Nahen Osten im Unfallkrankenhaus in Berlin-Marzahn behandelt worden. Im Herzzentrum in Wedding wiederum wurde einst Russland damaliger Präsident Boris Jelzin operiert.