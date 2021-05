In drei Berliner Parks hat die Polizei am Samstagabend und in der Nacht zu Sonntag Partys wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln aufgelöst. Im Volkspark Hasenheide in Neukölln waren es etwa 1500 Personen, sagte ein Polizeisprecher dem Tagesspiegel. Im Treptower Park feierten 1200 Menschen nach einer Kundgebung mit Musik weiter, auch hier Schritt die Polizei ein und erteilte Platzverweise. Einen dritten größeren Einsatz gab es gegen Mitternacht in Mitte im James-Simon-Park und im Monbijoupark an der Spree.

70 Polizisten waren ab 20.30 Uhr bis 22 Uhr im Einsatz, um 1200 teilweise stark alkoholisierte Personen aus dem Treptower Park zu schicken, die Beamten erteilten Platzverweise. Die Menge hat zuvor an einer bei der Polizei bis 20 Uhr angemeldeten Veranstaltung unter dem Motto "Für das Recht auf Tanzrituale im öffentlichen Raum, und den Erhalt der gemeinwohlfördernden freien Tanzszene als Beitrag zur Gesundheit in der Zeit von Covid-19" teilgenommen. Mehrere Anwohner riefen die Polizei wegen Lärmbelästigung.

In der Neuköllner Hasenheide begann der Polizeieinsatz gegen 22.30 Uhr. Dort feierten nach Schätzung der Polizei 1500 Menschen, die der Aufforderung, den Park zu verlassen, "nur widerwillig nachkamen", wie ein Sprecher sagte. Ein Betrunkener warf eine Flasche in Richtung eines Mannschaftswagens, verfehlte diesen aber. Der 34-Jährige wurde festgenommen, dabei leistete er Widerstand. Er wurde in Gewahrsam genommen und zur Blutentnahme gebracht. Neun Musikanlagen wurden in der Hasenheide sichergestellt.

Am Monbijoupark und dem angrenzenden James-Simon-Park waren gegen Mitternacht etwa 1000 Menschen, die aber bei Eintreffen der Polizei aber "von sich aus gingen", wie es bei der Polizei hieß. Musik hatten sie nicht gemacht. Weitere größere Vorkommnisse gab es nicht in der Stadt.

Demo für "das dauerhafte Recht auf freie Tanzrituale"

In der Hasenheide war es die zweite Nacht in Folge, bei der die Polizei einschreiten musste. Um 3 Uhr in der Nacht zu Sonnabend hatten Anwohner wegen lauter Musik die Einsatzkräfte alarmiert. Diese fanden rund 70 Feiernde vor, die jedoch beim Eintreffen der Polizei das Weite suchten.

[Corona in Ihrem Kiez: In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir über die Krise und die Auswirkungen auf Ihren Bezirk. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de]

Und eine dritte Nacht steht bevor. Denn am Nachmittag bis zum Abend ist in der Hasenheide die Kundgebung eine ähnliche Demo wie am Sonnabend im Treptower Park angemeldet: "Für das dauerhafte Recht auf freie Tanzrituale im öffentlichen Berliner Raum".

Am Sonntagmittag fuhr die Polizei in mehreren Parks Streife, so auch im Viktoriapark in Kreuzberg. Auf dem Tempelhofer Feld waren knapp zehn Mannschaftswagen und ein Lautsprecherwagen postiert. Ein Beamter berichtete vor Ort, dass eine Kundgebung mit bis zu 500 Teilnehmern zur Klimagerechtigkeit angemeldet sei, deshalb die starke Präsenz.

Sonntagmittag, Hasenheide. Nachts wurde hier heftig gefeiert. Foto: Jörn Hasselmann

Illegale Bunkerparty bei Zossen geplatzt

Auch in Brandenburg wollten junge Leute ohne Rücksicht auf die Corona-Regeln feiern. Polizeibeamte verhinderten die illegale Party am Samstagabend in einem Bunker bei Zossen im Landkreis Teltow-Fläming jedoch.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Die Beamten waren nach einem Tipp in einem nahen Waldgebiet auf Streife, als sie Stimmen aus dem unterirdischen Bunker hörten, wie die Polizei mitteilte. Dort trafen sie demnach auf fünf Jugendliche, die bereits Musik- und Beleuchtungstechnik sowie einen Kassenbereich aufgebaut hatten.

Mehr zum Thema Corona-Einsatz in Neukölln Polizei löst zwei Partys in Berliner Hasenheide auf

Im Laufe des Abends sollen immer mehr Jugendliche gekommen sein, die beim Anblick der Polizeibeamten sofort wieder umdrehten. Nach den Angaben vom Sonntag hatte einer der Partygänger eine geringe Menge Drogen dabei, ein anderer hatte ein Messer. Die Polizei erstatte Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz. Das zuständige Rechtsamt soll nun entscheiden, ob es Anzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung erstattet. (mit dpa)