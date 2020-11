Die vor elf Tagen in Pankow gefundenen Knochenteile stammen von einem Menschen - und zwar von dem seit 5. September vermissten Stefan T. aus Lichtenberg. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Einem Bericht der „Bild“-Zeitung zufolge, gehe die Polizei von Kannibalismus aus, weil ein gefundener Knochen komplett fleischlos gewesen sein soll.

Zuvor hatte die Polizei vermutet, dass T. Opfer eines Sexualmordes aus niedrigen Beweggründen geworden ist. Am Mittwoch sei ein 41 Jahre alter Mann aus Pankow wegen „dringenden Verdachts des Totschlags“ festgenommen worden. Er kam in Untersuchungshaft.

Das Verbrechen kam ans Licht, nachdem Spaziergänger die Knochenteile am 8. November in einem Waldstück in Buch entdeckt hatten. Weil es den Verdacht gab, dass es sich um menschliche Überreste handelt, übernahm die Gerichtmedizin die Ermittlungen. Es kamen Spürhunde zum Einsatz und weitere Knochenteile wurden sicher gestellt.

Mit Fotos und Hinweisen hatte die Polizei nach dem vermissten 44-Jährigen gesucht. Den Angaben zufolge arbeitete der Mann als Monteur im Hochleitungsbau und nutzte verschiedene Dating-Plattformen, um sich sowohl mit Männern als auch mit Frauen zu treffen. Seit dem 5. September war er spurlos verschwunden.

Mehr zum Thema Menschliche Überreste? Knochen auf Berliner Feld entdeckt – Gerichtsmedizinische Untersuchungen laufen

Am 8. November hatten Spaziergänger beim Gassigehen mit ihrem Hund an einem Waldstück am Buchholzer Graben mehrere Knochen entdeckt. Da nicht auszuschließen war, dass es sich um menschliche Überreste handelt, waren sie von der Gerichtsmedizin sichergestellt worden. (Tsp, dpa)