Null Toleranz herrscht ab sofort auf der Autobahn A111 im Norden Berlins. Dort wird der berühmte Tempo-60-Abschnitt in beide Richtungen automatisch nach Bleifüßen gescannt. Im Januar kommen weitere Blitzer in Berlin hinzu - dazu gleich mehr.

Der neue Blitzer in Berlin-Reinickendorf befindet sich an der Landesgrenze zu Brandenburg, nahe der Anschlussstelle Schulzendorfer Straße. "Ausgewählt wurde der Standort des Gerätes anhand der Auswertung einer Verkehrsunfallanalyse", heißt es in der Ankündigung der Berliner Polizei.

Die Autobahn dort ist eng und kurvig - statt Tempo 80 wie auf den meisten Abschnitten gilt dort auf Berliner Gebiet Tempo 60. Früherer Spitzname: „Vetter-Knie“. So wurde einst der Autobahn-Schlenker um die dortige Polizeikaserne an der Abfahrt Schulzendorfer Straße genannt, nach dem damaligen Umweltsenator Horst Vetter (FDP). Mehr zur Geschichte der Autobahn von Berlin nach Hamburg lesen Sie hier im Tagesspiegel-Archiv: 1982 wurde der letzte Teil der Transitautobahn nach Norden eröffnet.

Blitzer auch in Wedding und an der Frankfurter Allee

Der Blitzer dort oben im Norden Berlins ist aber nicht der einzige, der in der Stadt aufgestellt wird. Die Polizei nimmt stadtweit mehrere Anlagen wieder in Betrieb, die zuvor ein technisches Update erhielten: Einer dieser geölten Blitzer überwacht ab heute, 20. Dezember, beide Fahrtrichtungen in der Frankfurter Allee, und in der Weddinger Seestraße wartet jetzt sogar ein Laser auf Raser.

In der Ankündigung zur Blitzer-Inbetriebnahme heißt es: "Die Anlage in der Seestraße in Wedding wurde nach längerem Ausfall mit modernster Lasertechnik ausgerüstet und in der Frankfurter Allee blitzt es zukünftig nicht nur stadteinwärts, sondern auch in Fahrtrichtung Alt-Friedrichsfelde." Bis Ende Januar 2019 werden weitere neue Standorte im Stadtgebiet hinzukommen.

