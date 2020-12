Wegen einer Beerdigung kommt es in Berlin-Spandau aktuell zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hat die Bundesstraße Potsdamer Chaussee zwischen Weinmeisterhornweg und Am Landschaftspark in beiden Richtungen gesperrt.

Grund dafür ist eine Beerdigung auf dem Landschaftsfriedhof Gatow. Hier wird ein Geschäftsmann bestattet, der einen großen Bekannten- und Freundeskreis hatte, zu dem auch Personen aus dem Clan-Milieu zählten.

Deshalb geht die Polizei davon aus, dass die aus Infektionsschutzgründen maximale Teilnehmerzahl von 50 Personen überschritten werden könnte. Der Einsatz erfolgt, um zu überprüfen, ob die Vorgabe auf der Beerdigung eingehalten wird.

Die Polizei leitet den Verkehr über die Gatower Straße um. Sie ist mit zahlreichen Fahrzeugen im Einsatz. Anwohner berichten, die Verkehrsführung sei chaotisch und es bildeten sich längere Staus. Auch die Buslinie 638 wird umgeleitet.

Der Landschaftsfriedhof ist ein Parkfriedhof mit einer Größe von 14 Hektar. Hier gibt es auch ein islamisches Grabfeld sowie einen Teil für Verstorbene griechisch-orthodoxen Glaubens. Auch Hatun Sürücü, die in Berlin 2005 einem sogenannten Ehrenmord zum Opfer fiel, liegt hier begraben.

Die Bundesstraße Potsdamer Chaussee ist eine der wichtigsten Verbindungen zwischen Berlin und Potsdam.