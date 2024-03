Polizeieinsatz im Süden Berlins Beschlagnahmte Remmo-Villa soll am Mittwoch geräumt werden

Der vielleicht letzte Polizeieinsatz auf dem Anwesen der Remmos im Süden Berlins steht bevor. An diesem Mittwoch soll die Neuköllner Villa geräumt werden, in der bislang namhafte Angehörige des bekannten Clans wohnen.

Das Bezirksamt hatte der Mieterin des Gründerzeithauses, die dort zuletzt mit einigen Söhnen und Töchtern lebte, schon 2021 gekündigt. Zuvor hatte die Großfamilie, die das Anwesen einst sogar besaß, dem Amt einen offenbar gefälschten Mietvertrag vorgelegt.

Die Remmos wehrten sich rechtlich, doch im Januar dieses Jahres entschied das Berliner Landgericht, dass die Familie die Villa verlassen muss. Die Remmos stellten noch einen sogenannten Räumungsschutzantrag, der vom Amtsgericht Neukölln zurückgewiesen wurde.

Zugleich wandten sich Anwälte der Familien an den Bundesgerichtshof (BGH), der aufgrund einer sogenannten Nichtzulassungsbeschwerde das Januar-Urteil des Landgerichts Berlins kassieren soll. Dem werden in Justizkreisen geringe Chancen eingeräumt.

Gerichtsvollzieherin will Remmo-Villa besenrein abnehmen

Aus Sicht des Bezirksamtes ist der Schritt zum BGH kein Hinderungsgrund, der Räumungstitel rechtskräftig. Nach Tagesspiegel-Informationen haben Anwohner in den vergangenen Wochen auch schon öfter Transporter vor dem Haus gesehen.

Die für den Auszug zuständige Gerichtsvollzieherin jedenfalls will am Mittwoch die Villa betreten und letztlich besenrein abnehmen. Die Beamtin erhält dabei Polizeischutz. Ein Sprecher des Bezirksamts sagte auf Anfrage, man äußere sich mit Blick auf die Persönlichkeitsrechte der Mieterin vorab nicht.

Teenager erwarb Villa für rund 200.000 Euro

Auf dem Anwesen gab es immer wieder Polizeieinsätze, meist wurde ein Spezialeinsatzkommando (SEK) hinzugezogen: Ein SEK soll an diesem Mittwoch jedoch nicht planmäßig hinzugezogen werden.

Das Haus in Alt-Buckow mit acht Zimmern und üppigem Garten erwarb ein Teenager aus der Großfamilie im Jahr 2012 für rund 200.000 Euro. Offiziell lebten dort in den vergangenen Jahren zwischen acht bis zehn Personen. Die Justiz beschlagnahmte 2018 insgesamt 77 Immobilien, die dem Remmo-Clan zugeordnet werden und mit Beute- und Schwarzgeld erworben worden sein sollen – darunter die besagte Villa.

Die meisten Tatverdächtigen der Großfamilie sind deutsche Staatsbürger. Das Bundeskriminalamt stuft die Taten vieler Remmos als Clan-Kriminalität ein. Männer aus der Familie wurden für spektakuläre Diebstähle verurteilt, darunter den der Goldmünze aus dem Bode-Museum in Berlin 2017 und den der Juwelen aus dem Grünen Gewölbe in Dresden 2019.

An Silvester griff ein 20-jähriger Clan-Spross eine Polizistin vor der Villa an, boxte ihr ins Gesicht, während sie in einem Auto saß. Andere Beamte mussten ihn mit Reizgas besprühen. Zuvor war eine Tochter des Clan-Oberhaupts auf die Straße gerannt, wo sie von einem Polizeiwagen angefahren wurde.