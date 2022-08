In der Debatte um gesellige Abende der zurückgetretenen RBB-Intendantin wird nun deutlicher, dass es zumindest in einem Fall tatsächlich um ein privates, weniger um ein dienstliches Treffen handelte. So hatte Ex-RBB-Intendantin Patricia Schlesinger für den 12. Februar 2022 in ihre Wohnung in Berlin-Zehlendorf zu einem Essen geladen, an dem auch Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik teilnahm. Sie bezeichnete den Abend als "rein privater Natur", den sie im anderen Fall bezahlt hätte.

Am Dienstag erfuhr der Tagesspiegel aus dem Teilnehmerkreis, dass Slowiks Angaben "vollkommen" korrekt seien. In den Gesprächen an jenem Abend habe der RBB keine Rolle gespielt, mehrere Gäste seien "unzweideutig" von einem "privaten Treffen" ausgegangen. Dass die Topfunktionärin Schlesinger die Kosten des Abend ihrem öffentlich-rechtlichen Arbeitgeber als Spesen in Rechnung gestellt habe, sei deshalb fragwürdig. Die Angaben von Polizeipräsidentin Slowik seien plausibel, wonach sie nicht gewusst habe, dass das Mahl letztlich von den Gebühren des staatlichen Rundfunks finanziert wurde.

Speisen, Getränke und Lieferung sollen insgesamt knapp 1200 Euro gekostet haben. In ihrem Sender hatte Schlesinger nicht nur diesen Abend als dienstlich einstufen und abrechnen lassen. Am 12. Februar waren neben Gastgeberin Schlesinger und ihrem Mann, Ex-"Spiegel"-Redakteur Gerhard Spörl, drei weitere Paare sowie Einzelpersonen anwesend. Neben Polizeipräsidentin Slowik und ihrem Mann waren Münchens Filmhochschul-Präsidentin Bettina Reitz und ihr Mann sowie Charité-Chef Heyo Kroemer und seine Frau anwesend. Dazu kamen zwei, womöglich drei weitere Personen.

Auf Anfrage teilte auch eine Sprecherin der Charité, Berlins landeseigener Universitätsklinik, ähnlich wie das Polizeipräsidium mit: "Bei dem Termin handelte es sich, basierend auf Art und Inhalt der Einladung sowie dem Verlauf des Abends, um einen privaten Termin."

Die Opposition will über die Vorgänge vom rot-grünen-roten Senat spätestens nach der Sommerpause informiert werden. "Wir werden die Justizsenatorin im nächsten Rechtsausschuss über den Stand der Ermittlungen und den Kreis der Beschuldigten in der Causa Schlesinger fragen", sagte CDU-Rechtsexperte Alexander J. Herrmann dem Tagesspiegel. "Auch die als Gäste involvierten Personen der Stadtgesellschaft machen eine transparente Aufklärung erforderlich."

Wie berichtet, ermittelt die Berliner Staatsanwaltschaft gegen die am Sonntag zurückgetretene RBB-Chefin Schlesinger, ihren Mann und den bisherigen RBB-Verwaltungsratschef Wolf-Dieter Wolf zu anderen Fragen des Skandals wegen des Verdachts der Untreue und der Vorteilsannahme. Nicht ausgeschlossen ist, dass auch das erwähnte Abendessen in die Ermittlungen einbezogen wird. Dann könnt es um Betrugsverdacht gehen.