Positives Votum der Enteignungskommission Berlins Regierende Bürgermeisterin Giffey mahnt zur Zurückhaltung

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat zurückhaltend auf den am Donnerstagabend in die Öffentlichkeit gelangten Zwischenbericht der Expertenkommission zur Umsetzung des Volksentscheids „Deutsche Wohnen und Co enteignen“ reagiert.

Im Interview mit dem „Inforadio“ betonte Giffey, dass es sich bei dem Papier um einen Zwischenbericht und keine abschließende Bewertung der Kommissionsmitglieder handele. Zwar hätten diese in dem Papier dargestellt, dass es grundsätzlich möglich ist, den Vergesellschaftungsparagrafen Artikel 15 im Grundgesetz anzuwenden. „Eine ganz entscheidende zweite Frage ist aber noch nicht geklärt“, sagte Giffey und bezog sich auf die Anwendbarkeit des Artikels auf Wohnungsunternehmen.

Diese Frage müsse weiter beantwortet werden, forderte Giffey und erklärte: „Die politische Entscheidung erfolgt dann, wenn der Abschlussbericht vorliegt.“

CDU fordert Schlussstrich von Giffey

Kritik an der im Zwischenbericht formulierten Einschätzung der Expert:innen, wonach eine Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen rechtlich wie finanziell möglich ist, übte der stadtentwicklungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Dirk Stettner. Er forderte Giffey dazu auf, einen „Schlussstrich unter Enteignungsfantastereien“ zu ziehen.

„Berlins Wohnungsproblem lässt sich nicht mit Enteignungen lösen, sondern mit Mieterschutz und Neubau“, sagte Stettner. Die Diskussion um Enteignungen sei „kein Mieterschutz, sondern Mietertäuschung“, erklärte der CDU-Politiker und fügte hinzu: „Enteignung schafft keine neue Wohnung. Enteignung senkt keine Mieten. Enteignung ist unbezahlbar.“

Björn-Matthias Jotzo, stadtentwicklungspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, forderte den Verzicht auf Enteignungen und den Neubau von 272.000 Wohnungen bis 2040.

Wir erwarten, dass der Senat auf dieser Grundlage schnell ein Vergesellschaftungsgesetz erarbeitet. Katina Schubert, Landesvorsitzende der Berliner Linke

Katina Schubert, Landeschefin der Berliner Linkspartei, zeigte sich erfreut über die vorläufige Einschätzung des Gremiums. Sie erklärte: „Wir erwarten, dass der Senat auf dieser Grundlage schnell ein Vergesellschaftungsgesetz erarbeitet. Wir wollen mit Artikel 15 des Grundgesetzes Geschichte schreiben und alle Möglichkeiten nutzen, um die Menschen in unserer Stadt vor steigenden Mieten zu schützen.“

Auch Isabelle Rogner, Sprecherin von DWenteignen, forderte den Senat dazu auf, ein Vergesellschaftungsgesetz vorzubereiten. „Der Zeitpunkt für eine Enteignung ist jetzt“, sagte Rogner und äußerte die Erwartung für einen Zeitplan zur Erarbeitung eines Gesetzes.

Kommission sieht Gesetzgebungskompetenz beim Land

Tatsächlich hatten die Kommissionsmitglieder in ihrem mit Spannung erwarteten Zwischenbericht festgehalten, dass eine Vergesellschaftung von Grund und Boden in Berlin rechtlich und finanziell möglich sei. Da der Bund von seiner Gesetzgebungskompetenz bislang keinen Gebrauch gemacht habe, liege die „Kompetenz zur Regelung einer Vergesellschaftung von in Berlin belegenen Grundstücken“ beim Land.

In Bezug auf die im Fall einer Vergesellschaftung fällig werdenden finanziellen Entschädigung für die potenziell betroffenen Immobilienkonzerne könnten den Expert:innen zufolge „Abschläge vom Verkehrswert rechtmäßig sein“. Die auf dem Verkehrswert der Immobilien beruhende amtliche Kostenschätzung in Höhe von 29 bis 36 Milliarden Euro dürfte aus Sicht der Expert:innen damit zu hoch angesetzt sein.

In einer am Donnerstagvormittag von der Geschäftsstelle der Expertenkommission verschickten Pressemitteilung bedauerte diese „die in keiner Weise von der Kommission legitimierte Verbreitung“ des Berichts und bezeichnete diesen als „Auszug eines Vorentwurfs zu dem Zwischenbericht der Kommission, der zurzeit beraten wird.“ Der Zwischenbericht werde am kommenden Donnerstag vorgestellt.

Zur Startseite