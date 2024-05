Pro-palästinensischer Protestaufruf HTW Berlin schließt am 8. Mai Campus in der Treskowalle

Der Campus Trekowallee der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Treptow-Köpenick bleibt am Mittwoch, den 8. Mai, geschlossen. Die Polizei hat einen SIcherheitshinweis erhalten und diesen an die Hochschule weitergeleitet, bestätigte eine Sprecherin auf Anfrage des Tagesspiegels.

Wie eine Polizeisprecherin am Mittwochmittag mitteilt, kursierte in den sozialen Medien der Aufruf zu einem pro-palästinensischen Sitzstreik am Campus. Damit ist die Schließung als Reaktion auf den Aufruf zu werten. Dieser soll nach Tagesspiegel-Informationen um 15 Uhr beginnen.

Wie das Studierendenwerk Berlin auf der Plattform X mitteilt, bleibt am Mittwoch auch die Mensa geschlossen.

Vorrang habe für die HTW Berlin jederzeit die Sicherheit am Campus und die Gewährleistung eines geregelten Lehrbetriebs. Nach Auskunft der Sprecherin der Hochschule finden die Lehrveranstaltungen, die am Campus Treskowallee geplant waren, daher online statt. Das habe die Hochschulleitung in Zusammenarbeit mit der Polizei kurzfristig entschieden.

Es werden keine Lehrveranstaltungen abgesagt. Mitarbeitende mit Büro am Campus Treskowallee arbeiten im Homeoffice. Die Institution habe aus der Corona-Pandemie gelernt und sei in der Lage, kurzfristig umzustellen.