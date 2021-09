In Berlin wird ein äußerst knapper Wahlausgang erwartet. Überraschend liegen die Grünen mit Spitzenkandidatin Bettina Jarasch laut der 18-Uhr-Prognose von Infratest für die ARD mit 23,5 Prozent vor der SPD (2016: 15,2). Sie verbessern sich damit gegenüber der vergangenen Abgeordnetenhauswahl enorm.

Die Sozialdemokraten kommen in der ARD auf 21,5 Prozent (2016: 21,6) und liegen damit 0,1 Prozent unter dem bislang schlechtesten Ergebnis bei der Abgeordnetenhauswahl von 2016. Allerdings ergeben die Zahlen im ZDF ein anderes Bild: hier liegt die SPD ganz knapp vorn.

Auf Platz drei folgt die CDU um Spitzenkandidat Kai Wegner mit 15 Prozent. Auf Platz drei liegt zurzeit die Linkspartei mit 14,5 Prozent. Es folgt die FDP mit 7,5 (2016: 6,7 Prozent). Nur noch auf Platz fünf liegt die AfD (2016: 14 Prozent) mit sieben Prozent. Ihre Wählerschaft hat sich seit 2016 nahezu halbiert.

Durch die guten Ergebnisse für SPD und Grüne ist womöglich ein rot-grünes Zweierbündnis in Berlin möglich. Auch für eine Fortführung der bisherigen rot-rot-grünen Koalition gäbe es eine klare Mehrheit. Auch in Berlin erwartet die Landeswahlleitung eine Rekordzahl an Briefwählern. Es wurden vor der Wahl fast eine Million Wahlscheine ausgestellt.

Das knappe Rennen im Abgeordnetenhauswahlkampf kommt durchaus überraschend: Drei Tage vor der Wahl hatte die SPD die Umfragen in der Hauptstadt angeführt. Das hatte eine exklusive Umfrage des Instituts Civey im Auftrag des Tagesspiegels ergeben. Dabei lag die SPD mit Spitzenkandidatin Franziska Giffey mit 24 Prozent deutlich vor den Grünen, die mit 18 Prozent mit deutlichem Abstand auf Platz zwei landeten.

Im Vergleich mit der vorherigen Umfrage von Anfang September konnte die Partei mit Spitzenkandidatin Bettina Jarasch allerdings leicht um zwei Prozentpunkte zulegen, die SPD verlor einen Prozentpunkt. Eine mögliche Aufholjagd hatte sich also abgezeichnet.

Die wichtigsten Tagesspiegel-Artikel zur Bundestagswahl 2021:

Bei der Frage nach der geeignetsten Regierenden Bürgermeister:in hatte Giffey nochmals leicht um zwei Prozentpunkte zugelegt. Franziska Giffey führte die Umfragen mit 27,1 Prozent, gefolgt von Klaus Lederer mit 16,1 Prozent. Platz drei belegte Kai

Mehr zum Thema Vor Grünen und CDU Weitere Umfrage sieht Berliner SPD bei der Abgeordnetenhauswahl vorn

Wegner von der CDU mit 14,8 Prozent, auch er konnte knapp zwei Prozentpunkte zulegen. Jarasch landet bei der Frage nach dem geeigneten Regierungschef oder der geeigneten Regierungschefin nur auf Platz vier (12,4). Aber auch sie konnte im Vergleich zur vorherigen Umfragen einen Prozentpunkt dazugewinnen. Geht alles so aus, wie es die ARD-Zahlen vorhersehen, könnte sie gemeinsam mit den Grünen aber die große Wahlsiegerin sein.