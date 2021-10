Tausende Klimaschützer haben am Freitag in Berlin demonstriert, um ihre Forderungen an die künftige Bundesregierung zu untermauern. Unter dem Motto „Ihr lasst uns keine Wahl“ protestierten Anhänger der Bewegung Fridays for Future sowie weiterer Initiativen für eine ambitionierte Klimapolitik, die über die bisherigen Zielsetzung hinausgeht.

Zum Auftakt am Brandenburger Tor am Mittag war zunächst von rund 1300 Teilnehmenden die Rede. Laut Veranstalter waren etwa 3000 Teilnehmende aus dem gesamten Bundesgebiet angereist.

Nachdem sich weitere Demonstranten dem Protestzug angeschlossen hatten, sprach die Polizei später von einer „hohen vierstelligen“ Zahl. Nach Angaben eines Behördensprechers wurde die angemeldete Zahl von 10.000 Teilnehmenden nahezu erreicht. Rund 400 Polizisten waren im Einsatz.

Mit Blick auf das stürmische Wetter kündigten die Initiatoren an, die Veranstaltung abzukürzen. Die Abschlusskundgebung sollte bereits an der SPD-Zentrale in Kreuzberg erfolgen.

Forderung: Verbindlicher Kohleausstieg bis 2030

Dort waren die Demonstranten etwa eineinhalb Stunden nach Beginn der Aktion angekommen. Ursprünglich sollte der Protestzug durch das Regierungsviertel zurück zum Brandenburger Tor führen.

Unfreiwilliges Finale. Tausende Protestierende gehen mit Transparenten am Willy-Brandt-Haus vorbei. Foto: Annette Riedl/dpa

Die Umweltschützer von Fridays for Future fordern unter anderem einen verbindlichen Kohleausstieg bis 2030 und einen Einbaustopp für fossile Verbrennermotoren ab 2025. Weitere Kundgebungen waren unter anderem in Baden-Württemberg und Thüringen geplant.

Parole auf SPD-Zentrale: „2045 ist zu spät“

Die Demonstration ist zugleich Auftakt einer Aktionswoche, zu der das Bündnis „Gerechtigkeit Jetzt!“ anlässlich der Koalitionsverhandlungen von SPD, Grüne und FDP aufgerufen hat. Das Bündnis aus 27 Initiativen hat bis Sonntag zudem "Aktionen zivilen Ungehorsams" etwa in Form von Blockaden angekündigt.

Geschichtsbewusst. Eine Anspielung auf Willy Brandt auf einem Plakat bei der Demonstration von Fridays for Future in Berlin. Foto: INA FASSBENDER / AFP

Unklar war zunächst, ob das Bündnis auch hinter Parolen auf dem Willy-Brandt-Haus steckt. Die SPD-Parteizentrale war in der Nacht zu Freitag an mehreren Stellen mit Schriftzügen mit Bezug zur Klimakrise beschmiert worden. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Berliner Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen. Angesichts des Inhalts der vier Schriftzüge sowie des Zeitpunktes der Tat liege ein politisches Tatmotiv nahe, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

Mitarbeitende einer Sicherheitsfirma hatten die Schmierereien an dem Gebäude in der Wilhelmstraße in Kreuzberg gegen 2.30 Uhr entdeckt. Vier vermummte Personen sollen in Richtung Mehringplatz davongerannt sein, hieß es von der Polizei.

Die Schriftzüge befanden sich demnach an der Außenfassade der Parteizentrale, der Fensterfront und an einer Säule vor dem Foyer. Sie waren laut Polizei in blauer, schwarzer und roter Farbe geschrieben. Der kleinste Schriftzug sei etwa ein Meter groß gewesen, der größte neun Meter. Unter anderem sei zu lesen gewesen „2045 ist zu spät“. (Tsp, dpa)