Polizei bestätigt Auseindersetzungen am Mehringplatz Wie ein Polizeisprecher berichtet, kam es am Mehringplatz zu "Auseinandersetzungen" zwischen Demoteilnehmern und Polizisten. Dabei setzten die Beamten "Zwangsmittel" ein, so der Sprecher. Teilnehmer wurden von Polizisten weggedrängt, Beamte legten Protestierenden Handfesseln an. Details zu Verletzten und zur Anzahl der Einsatzkräfte am Mehringplatz kann die Polizei noch nicht nennen. Rund 1000 Demoteilnehmer hätten sich vom Mehringplatz in Richtung Leipziger Platz aufgemacht, heißt es.