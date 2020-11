Eine für Mittwoch angekündigte Kundgebung gegen die Corona-Politik vor dem Reichstagsgebäude in Berlin-Mitte ist abgesagt worden. Die Versammlungsleiterin, die zum Netzwerk Impfentscheid Deutschlang gehört, habe die Anmeldung für die Versammlung mit 250 Personen zurückgezogen, sagte ein Polizeisprecher dem Tagesspiegel.

Zuvor hatte die "Morgenpost" berichtet. Die Berliner Polizei bereitet sich dennoch auf Anti-Corona-Proteste am Mittwoch vor. Weitere Kundgebungen und Demonstrationen von Gegnern der Corona-Politik mit mehreren tausend angemeldeten Teilnehmern im Regierungsviertel sollen weiterhin stattfinden.

Aus Sicherheitskreisen war zu hören, dass es sich bei der Absage um eine Taktik handeln könnte, um die Situation für die Polizei zu erschweren. Es könne sein, dass die Demonstrierenden hofften, aus einer unübersichtlichen Situation heraus die Polizei zu überraschen.

In einem Telegram-Chat der Veranstalter wurde die Absage mit dem Risiko gewalttätiger Auseinandersetzungen begründet. Man stehe aber weiter zur Forderung, das Infektionsschutzgesetz so nicht zu verabschieden. Gleichzeitig wurde dazu aufgerufen, am Mittwoch trotzdem zu demonstrieren.

In sozialen Netzwerken, über den Messengerdienst „Telegram“ und auf Veranstaltungen der „Querdenken“-Initiative war bundesweit dazu aufgerufen worden, am kommenden Mittwoch den Bundestag zu blockieren. Im Vorfeld der Proteste war von einem erneuten Sturm auf das Parlament die Rede.

Vor zehn Tagen waren ähnliche Proteste in Leipzig eskaliert. 45.000 Corona-Leugner hatten die Auflagen, wie das Tragen von Masken und das Einhalten von Abstand, missachtet. Die Polizei wirkte hilflos, immer wieder wurden Polizeiketten durchbrochen.

An dem Protest hatten auch mehrere hundert Personen aus dem Hooligan-Spektrum und der NPD teilgenommen. Dabei war es zu Angriffen auf Polizisten und Journalisten gekommen.