Proteste führen zu längeren Staus Klimaaktivisten blockieren erneut Berliner Autobahnen

Klimaschutz-Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ haben am Montagmorgen erneut mit Blockaden auf Berliner Straßen begonnen.

Wie die Gruppe am Morgen mitteilte, werde die Stadtautobahn an mehreren Orten blockiert. Die Protestierenden fordern den Angaben zufolge „ein Tempolimit auf Autobahnen sowie bezahlbaren ÖPNV für alle“. Nach Angaben der Polizei befinden sich mehrere Personen auf den Fahrbahnen des Stadtrings.

Die Blockaden waren zuvor von den Aktivisten angekündigt worden. Die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) informierte am Morgen über Blockaden an mehreren Orten in der Stadt.

Auf der A100 in Richtung Wedding wurde demnach die Ausfahrt Seestraße von Aktivisten blockiert. Daraufhin bildete sich ein längerer Stau ab Dreieck Funkturm, die VIZ nannte eine Stauzeit von 70 Minuten. Ebenfalls blockiert wurde die A100-Ausfahrt Schmargendorf im Bereich Konstanzer Straße. Es staute sich auf dem Abzweig Steglitz. Im Nordosten protestierten Aktivisten auf der A114 an der Ausfahrt Prenzlauer Promenade. Hier bezifferte die VIZ die Stauzeit auf mindestens eine Stunde.

Als weitere Blockadeorte nannte die Gruppe „Letzte Generation“ in ihrer Mitteilung die A100 am Spandauer Damm und am Tempelhofer Damm.

Der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Benjamin Jendro, teilte mit: „Man konnte damit rechnen, dass die Thematik im Herbst neu aufploppt. Demensprechend hat sich die Berliner Polizei einsatztaktisch vorbereitet und wird ihrer rechtsstaatlichen Verantwortung gerecht werden.“ Bei den Aktionen der Aktivisten rede man von Straftaten. Da bisherige Urteile anscheinend noch nicht genügend abgeschreckt hätten, sagte Jendro, hoffe man, dass Richter „aus den Versäumnissen der letzten Klebewellen gelernt haben und mittels temporärer Ingewahrsamnahme wenigstens Folgeaktionen verhindern.“(Tsp, dpa)

Zur Startseite