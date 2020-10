Mehrere Hundertschaften aus anderen Bundesländern und vom Bund sind über die Nacht in Berlin im Einsatz, um im Vorfeld die Räumung am Freitagmorgen abzusichern. Beamte aus Thüringen, Rheinland-Pfalz. Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg und von der Bundespolizei werden in den Nachtstunden unterwegs sein. Höhenretter sichern weiter die Dächern rund um die Liebig34 ab. Am Morgen sollen sie teils durch Spezialeinsatzkommandos (SEK) ausgetauscht werden. Bereits am Donnerstag waren Beamte aus Brandenburg im Friedrichshainer Nordkiez stationiert, um die Sperrzone abzusichern.