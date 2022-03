Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine befinden sich hunderttausende Menschen auf der Flucht. Jeden Tag erreichen Geflüchtete den Berliner Hauptbahnhof, das Südkreuz und den ZOB. Wir haben die wichtigsten Informationen für Angekommene in diesem Text zusammengestellt.

Die Berliner Senatskanzlei hat auf ihrer Internetseite ein umfassendes und laufend aktualisiertes Informationsportal rund um die Ankunft von Geflüchteten in Berlin eingerichtet. Angekommene Geflüchtete finden dort eine Übersicht mit Anlaufstellen, Hilfsangeboten und den wichtigsten Schritten nach der Ankunft in ukrainischer, russischer und englischer Sprache. Auch Freiwillige aus Berlin erfahren dort, wie und wo sie helfen können.

Ankunft in Berlin: Bleiben oder weiterreisen?

Wichtiger Hinweis für Ankommende und Weiterreisende: Die Berliner Senatskanzlei warnt davor, dass am Berliner Hauptbahnhof und ZOB möglicherweise kriminelle Akteure unterwegs sind, die von der Situation der Geflüchteten profitieren möchten. Die Polizei hat ihre Präsenz erhöht, um mehr Sicherheit zu gewährleisten. Wenn sich die Kriegsflüchtlinge unsicher fühlen, belästigt werden oder Ihnen Geld für eine Unterkunft angeboten wird, sollen sie sich umgehend an einen Polizeibeamten wenden und Passanten um Hilfe bitten.

Die kursierenden Gerüchte, eine Ankunft und Registrierung sei nur in Berlin möglich, sind falsch. Geflüchtete erhalten in allen deutschen Städten Hilfe und können sich dort registrieren.

Wenn Geflüchtete nicht in Berlin bleiben möchten oder bei der Registrierung einem anderen Bundesland zugewiesen werden, können sie kostenlos mit Bussen oder dem Zug weiterreisen. Im DB Reisezentrum erhalten Kriegsflüchtlinge ein kostenloses "helpukraine"-Ticket, mit dem sie in eine beliebige Stadt in Deutschland fahren können. Zudem sind Fahrten in andere europäische Länder wie Dänemark, Frankreich oder die Schweiz möglich.

Nach der Ankunft

Anreise mit Bus und Bahn: Sofern Geflüchtete aus der Ukraine nicht von Freunden oder Bekannten abgeholt werden, sollen sie sich zum Ankunftszelt „Welcome Hall Berlin“ auf dem Washingtonplatz vor dem Hauptbahnhof begeben. Alle weiteren Hilfsangebote werden von dort koordiniert.

Analog zum Hauptbahnhof gibt es auch am Ostbahnhof, Südkreuz und ZOB Ankunftszentren. An allen Bahnhöfen stehen Helfer bereit, die die Flüchtlinge bei den weiteren Schritten nach der Ankunft unterstützen. Auch medizinisches Personal ist vor Ort anwesend und gewährleistet eine sofortige Behandlung, wenn Geflüchtete einen akuten Bedarf an medizinischer oder psychotherapeutischer Hilfe haben.

Anreise mit dem Auto: Einreisen sind auch mit dem Auto möglich. In Deutschland ist grundsätzlich eine Haftpflichtversicherung vorgeschrieben. Bei unversicherten Autos übernimmt der Deutsche Verband der Unfallversicherung bis Ende Mai mögliche Haftpflichtansprüche. Betroffene Personen wenden sich bitte an die Deutsche Grüne Karte.

Erstversorgung und Registrierung im Ankunftszentrum

Kriegsflüchtlinge, die eine Unterkunft, medizinische Hilfe oder Pflege benötigen, bittet das Land Berlin, sich an das Ankunftszentrum in Berlin-Reinickendorf wenden. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist es über den S- und U-Bahnhof Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik erreichbar. Ukrainische Geflüchtete können die Berliner Busse, S- und U-Bahnen kostenlos nutzen. Das Ankunftszentrum wird auch von gebührenfreien Shuttlebussen vom Haupt- und Ostbahnhof, Südkreuz und ZOB angefahren.

Das Ankunftszentrum ist zudem die zentrale Registrierungsstelle für Kriegsflüchtlinge in Berlin. Bevor sich Geflüchtete zur Registrierung dorthin begeben, sollten sie vorab einen Termin auf service.berlin.de vereinbaren. Im Moment sind alle Termine ausgebucht. Ein verbessertes Online-Verfahren wird zurzeit erarbeitet und steht in Kürze zur Verfügung (Stand: 16.03.22).

Sich als Kriegsgeflüchtete registrieren und einen vorübergehenden Sonderschutz beantragen können Ukrainische Staatsbürger, die ab dem 24. Februar 2022 aus der Ukraine geflüchtet sind, sowie deren enge Familienangehörige. Anspruch haben zudem nicht-Ukrainische Staatsbürger, die in der Ukraine als Flüchtling anerkannt sind, einen internationalen Schutzstatus besitzen oder nicht sicher in ihr Herkunftsland zurückkehren können.

Im Ankunftszentrum werden die Geflüchteten zunächst auf das Coronavirus getestet und anschließend registriert. Dazu müssen sie ihren Reisepass oder Personalausweis vorzeigen. Daraufhin werden sie zu Ihrer Unterkunft gebracht, in der sie Hygieneartikel, eine Erstversorgung, ein Zimmer und drei Mahlzeiten am Tag erhalten. Über den Fortgang des Verfahrens zur Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis werden die Flüchtlinge in den nächsten Tagen informiert.

Medizinische Versorgung und Psychosoziale Hilfe

Mehr als 500 Berliner Praxen bieten eine kostenlose Behandlung von Geflüchteten aus der Ukraine an. Auch bei einem ungeklärten Aufenthaltsstatus soll bei akuten medizinischen und psychologischen Problemen die Versorgung sichergestellt sein. Das gilt auch, wenn Sie sich derzeit visumsfrei in Berlin aufhalten und privat untergekommen sind. In der Übersicht der KV Berlin finden Hilfesuchende alle teilnehmenden Praxen.

Hinweise zu Kontaktmöglichkeiten und den Sprachen, in denen Patienten behandelt werden können, sind bei jeder Praxis angegeben. Mithilfe des Suchfeldes kann zudem nach Praxen gefiltert werden, in denen Ukrainisch gesprochen wird. In dringenden Notfällen außerhalb der Praxiszeiten können sich Geflüchtete an die KV-Notdienstpraxen oder telefonisch unter 116117 an die KV-Leitstelle wenden.

Insbesondere Krebs- und Dialysepatienten sollten sich jedoch schnellstmöglich beim Sozialamt melden, um medizinische Versorgung zu beantragen. Zuständig ist das Sozialamt des Bezirks, in dem Sie wohnen.

Das Familienplanungszentrum Balance bietet jeweils montags eine kostenfreie gynäkologische Versorgung, psychologische und soziale Beratung für geflüchtete Frauen und Mädchen aus der Ukraine an. Eine Dolmetscherin für Ukrainisch ist vor Ort.

Eine Liste von Therapeuten, die kostenlose Online-Therapiesitzungen für Flüchtlinge anbieten, finden Sie unter www.complicated.life/ukraine. Die gelisteten Therapeuten arbeiten nach unterschiedlichen Schwerpunkten und sprechen verschiedene Sprachen. Die Therapiesitzungen finden online statt , daher benötigen Sie eine Internetverbindung. Um das Angebot nutzen zu können, müssen Sie sich kostenlos anmelden.

Das russischsprachige Beratungstelefon DOWERIA bietet unter der Hotline 030 440 308 454 Beratung und Hilfe bei seelischer Not und Migrationsthemen in den Sprachen Ukrainisch und Russisch. Das Angebot ist rund um die Uhr erreichbar.

Corona-Schutzimpfungen

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie gelten in Berlin derzeit besondere Maßnahmen und Verhaltensvorgaben. Hier finden Sie eine Übersicht der aktuell geltenden Vorgaben.

Geflüchtete haben die Möglichkeit, sich in den Corona-Impfzentren und Corona-Impfstellen des Landes Berlin impfen zu lassen. Dies gilt auch, wenn Sie keinen amtlichen Lichtbildausweis vorweisen können.

Auch können sie sich an zahlreichen Teststellen kostenlos auf das Coronavirus testen lassen.

Asylantrag stellen? Diesen rechtlichen Status haben Geflüchtete

Wer seit dem 24.Februar 2022 aus der Ukraine geflohen ist, kann europaweit den Status als Kriegsgeflüchteter erhalten. Dieser wird auch als vorübergehender Schutzstatus bezeichnet. Ein Asylantrag ist aus diesem Grund nicht erforderlich.

Der Status ermöglicht einen schnellen und möglichst unbürokratischen Zugang zu Sozialleistungen, Aufenthaltsrecht und Arbeitsmarkt. Geflüchtete, die diese Leistungen vollumfänglich beanspruchen möchten, müssen sich als Kriegsgeflüchtete registrieren lassen. Geflüchtete haben in Berlin bereits vor der Registrierung Anspruch auf Sozialleistungen und medizinische Versorgung.

Sozialleistungen beantragen

Wenn Geflüchtete Sozialleistungen beziehen wollen, rät die Berliner Senatskanzlei dazu, diese im Sozialamt des Berliner Bezirks zu beantragen, in dem sie gerade wohnen. Für Geflüchtete ist dies aber keine Voraussetzung für die Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland.

Allerdings ist die Registrierung im Sozialamt für Sozialleistungen verpflichtend und erleichtert die Arbeit der Behörden. Ein Gang in das Aufnahmezentrum in Berlin-Reinickendorf ist hierfür nicht nötig.

Wohnsitz anmelden

Die Anmeldung des Wohnsitzes ist für viele weitere Schritte wichtig. Zum Beispiel für Schul- und Kitabesuch von Kindern und Jugendlichen. Wer bei Verwandten oder Freunden unterkommt, sollte sich bei dem Flüchtlingsbürgeramt registrieren, das für den entsprechenden Wohnort zuständig ist.

Zur Wohnsitz-Anmeldung benötigen Kriegsgeflüchtete ihren Reisepass und eine Wohnungsgeberbestätigung. Diese erhalten sie von ihrem Vermieter oder dem Hauptmieter der Wohnung, in welcher sie leben. Hier können Sie ein Muster herunterladen (PDF).

Weitere kostenlose Angebote

Ab sofort bietet das Land Berlin eine zentrale Service-Rufnummer für Kriegsgeflüchtete aus der Ukraine an. Unter 030 9012 7127 erhalten Geflüchtete schnell und unkompliziert erste allgemeine Informationen zu Unterkunft, Registrierung, Visum und Aufenthaltsrecht.

Auch Berlinerinnen und Berliner, die sich über konkrete Hilfsmöglichkeiten informieren wollen, können dies ebenfalls unter der telefonischen Hotline tun. Erreichbar ist sie täglich von 7 bis 18 Uhr.

Das Land Berlin hat darüber hinaus ein umfassendes Informationsportal eingerichtet, in dem Sie sich jederzeit über aktuelle Hilfsangebote und Verfahrensabläufe informieren können.

Vorerst bis Ende März sind Fahrten im öffentlichen Nahverkehr für Geflüchtete in Berlin kostenlos. U-Bahn, Bus, S-Bahn und Tram können gebührenfrei genutzt werden, wenn sie ihren ukrainischen Pass vorzeigen.

Das tägliche ukrainische Nachrichtenangebot des Senders Cosmo umfasst Nachrichten, Informationen und Service für Flüchtende und Ukrainer:innen in Deutschland. Die Ukrainische Deutschlandminute ist täglich ab 18 Uhr in der Mediathek verfügbar.

Menschen, die wegen des Krieges aus der Ukraine geflüchtet sind, können die Berliner Bäder kostenlos nutzen. Sie müssen dafür kein Ticket vorher buchen, als Eintritt reicht ihr ukrainisches Reisedokument.

Hilfe für Wissenschaftler aus der Ukraine

Die Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) Berlin bietet für Studierende und Wissenschaftler:innen aus der Ukraine ein Gaststudium und Deutschkurse.

Hilfe für queere Menschen

Die russischsprachige Verein Quarteera organisiert Hilfen für LGBTI-Personen aus der Ukraine, die bereits nach Deutschland geflohen sind. Anlaufstelle ist das Community Zentrum am Arkonaplatz 5 in Mitte. Hilferufe und Hilfsangebote bitte per E-Mail an: help@quarteera.de.

Hier finden Sie eine Überblicksseite mit Hilfsangeboten des Landes Berlin.

Sich als Helfer:in engagieren

Berliner, die den Geflüchteten helfen wollen, können sich unter volunteer-planner.org registrieren. Dort können sich auch Einrichtungen anmelden, die die Arbeit von Freiwilligen organisieren möchten. Die Website zeigt Ihnen, wo, wann und wie Sie direkt vor Ort helfen können.

Einsatzmöglichkeiten gibt es unter anderem bei der Berliner Stadtmission und KARUNA am Hauptbahnhof sowie im Arrival Center am ZOB und Südkreuz. Auch die Hotline for refugees und das Tech Team freuen sich über weitere freiwillige Helfer:innen. Die Plattform ist gemeinnützig und wird von einem internationalen Team aus Projektmanagern und Programmierern unentgeltlich in Stand gehalten.

Eine umfassende Übersicht, wie Berliner den Geflüchteten aus der Ukraine jetzt helfen können, haben wir in einem Informationsartikel mit vielen Links für Sie zusammengestellt.

