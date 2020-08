Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hält das Verbot der für diesen Samstag geplanten großen Demonstration gegen die Corona-Politik in Berlin für nachvollziehbar und richtig.

Er wies in diesem Zusammenhang auf Verstöße gegen Auflagen in der Vergangenheit hin. Dass Auflagen nicht eingehalten würden, sei nicht nur ein Risiko für die Teilnehmer der Demonstration, sondern auch für viele andere, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch.

„Insofern ist es nachvollziehbar und richtig, dass der Innensenator hier mit aller Klarheit reagiert“, betonte Müller. „Und das ist ja auch ein Weg, den wir im Senat gemeinsam so besprochen haben.“

Weiter führte er aus: „Die Teilnehmer der Demonstration gehen irgendwann nach Hause oder sie gehen an den Arbeitsplatz oder sie fahren mit der U-Bahn.“ Damit gefährdeten sie wiederum sich und andere, „weil sie vorher Regeln nicht beachtet haben“. Das Thema werde mit Sicherheit auch am Donnerstag in der Ministerpräsidentenkonferenz eine Rolle spielen.

Kritik gab es von der FDP: Das Verbot sei angesichts der steigenden Infektionszahlen verständlich, es hinterlasse aber einen "bitteren Beigeschmack", sagte Sebastian Czaja, Vorsitzender der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus.

Sebastian Czaja, Fraktionsvorsitzender der Berliner FDP. Foto: Britta Pedersen/dpa

FDP wirft Geisel „ Eskalation und Spaltung“ vor

„Während der Berliner Senat gerade versucht, das Versammlungsgesetz aufzuweichen und sogar die Vermummung des ,Schwarzen Blocks' erlauben will, verbietet der Innensenator eine – unbestritten fragwürdige – Veranstaltung, die nicht in die politische Agenda passt“, sagte Czaja.

Es brauche klare Kriterien, wann und aus welchem Grund das Versammlungsrecht eingeschränkt werde. „Dabei muss volle Transparenz herrschen, um Nachvollziehbarkeit und damit Akzeptanz zu erzeugen.“ Ansonsten würde das diejenigen bestätigen, die dem Rechtsstaat ohnehin Willkür vorwerfen.

[Wenn Sie alle aktuellen politischen Entwicklungenrund um die Coronakrise live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

„Andreas Geisel setzt offenbar immer mehr auf Eskalation und Spaltung, statt verhältnismäßig zu agieren“, teilte der FDP-Mitglied im Abgeordnetenhaus, Marcel Luthe, mit. Der Senat habe sich in der Vergangenheit nicht in der Lage gesehen Demonstrationen wie den antisemitische Al-Quds-Marsch und die Demo am 1. Mai zu verbieten, die "erfahrungsgemäß in schweren Straftaten münden", so Luthe.

Nun wolle man wegen angeblich zu erwartender Verstöße eine Demonstration zu einem zentralen politischen Thema verbieten. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Willkür vor den Gerichten Bestand hat“, so Luthe.

SPD-Vorstandsmitglied Kevin Kühnert unterstützt das Verbot, wie er auf Twitter schreibt:

AfD kritisiert Verbot als unverhältnismäßig

Der Fraktionsvorsitzende der Berliner AfD, Georg Pazderski, kritisierte die Entscheidung dagegen scharf: „Jetzt hat der Senat eine Grenze überschritten! Unabhängig von der Frage der Zustimmung zu den Inhalten der Demo, ist ein Verbot absolut unverhältnismäßig und damit in keiner Weise gerechtfertigt.“

Georg Pazderski (AfD). Foto: Jörg Carstensen/dpa

„Habe null Sympathie für rechtsoffene Demo am Samstag. Bin für Proteste gegen diese in Sicht- und Hörweite“, schrieb die ehemalige Bundestagsabgeordnete der Linken, Halina Wawzyniak auf Twitter. Aber das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit mit der vorgelegten Begründung einzuschränken sei nicht überzeugend, schrieb sie. „Da gibt es mildere Mittel.“

Die Abgeordneten der Linken, Grünen und SPD äußerten sich positiv zu dem Verbot.

Mehr zum Thema Erwartete Verstöße gegen Infektionsschutzverordnung Berlin verbietet Corona-Demos – Organisatoren wollen das nicht akzeptieren

Die Berliner Polizei hatte zuvor die für diesen Samstag geplante große Demonstration gegen die Corona-Politik und andere Aufzüge verboten. Bei dem zu erwartenden Teilnehmerkreis sei mit Verstößen gegen die geltende Infektionsschutzverordnung zu rechnen, teilte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Mittwoch mit. Die Versammlungen am 1. August hätten gezeigt, dass die Teilnehmer sich bewusst über Hygieneregeln und entsprechende Auflagen hinweggesetzt hätten. (dpa/Tsp)