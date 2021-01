Der Schneeball fliegt und - klatsch - zerspringt spritzend auf dem Boden: Ziel verfehlt. Eine Familie hat am Sonnabendmorgen im Görlitzer Park eine Schneeballschlacht gestartet. „Das macht am meisten Spaß“, sagt der vierjährige Junge.

Auch die Eltern sind gut gelaunt, sie lachen, während sie sich gegenseitig mit den Bällen bewerfen, die Kinder japsen. Gegen zehn Uhr ist hier im Görlitzer Park noch nicht allzu viel los. „Wir haben die ganze Zeit auf Schnee gewartet“, sagt die 38-jährige Mutter. „Noch ist er sauber.“

Am frühen Morgen war die Lage im Görlitzer Park noch entspannt. Foto: Cristina Marina

Die Zweijährige habe noch nie Schnee gesehen. Der Junge schon, aber er erinnere sich kaum noch daran, sagt der Vater. Sie seien früh gekommen und wollten gleich wieder gehen. Denn anderswo ist es um diese Uhrzeit bereits bedenklich voll.

Viele Berliner zieht es am Samstagmorgen in die Parks und auf die Rodelpisten der Stadt, nachdem in der Nacht rund zehn Zentimetern Schnee gefallen waren. Etwa am Insulaner in Schöneberg warten Eltern und Kinder in einer Schlange, um den Hügel zu erklimmen.

Anstehen für eine Rodelpartie am Insulaner. Foto: Anke Myrrhe

Die meisten Menschen geben sich Mühe, die Corona-Abstandsregeln zu wahren. Zu beobachten sind aber immer wieder auch Pulks und Trubel. Masken sind am Insulaner aber nur vereinzelt zu sehen.

Der Insulaner in Schöneberg am Samstagmorgen.

Im Park am Planetarium am Insulaner schreitet später sogar die Polizei ein. Es sei zu voll, sagt eine Beamtin. Wie eine Polizeisprecherin dem Tagesspiegel sagte, hatte sich ein Bürger mit dem Hinweis auf zu viele Menschen gemeldet. Eine Streife habe jedoch keine konkreten Verstöße gegen die Corona-Verordnung feststellen können.

Auch im Volkspark Friedrichshain gibt es einige Rodler. Hier ruft die Polizei in Durchsagen dazu auf, Masken zu tragen und Abstand zu halten. In Pankow tummeln sich Familien am Morgen auf dem Brennerberg dicht an dicht. Im Tiergarten ist eine Ski-Langläuferin unterwegs, das Brandenburger Tor und die Siegessäule sehen im Schnee nach Winterzauber aus.

Beisammensein im Schnee am Brennerberg - auf ziemlich engem Raum. Foto: Alexander Fröhlich

Im Görlitzer Park kann Familie Grützmann die Freude über den Schnee kaum fassen. Sie habe nicht mehr damit gerechnet, sagt die 35-jährige Rosa Grützmann. „Weil es in den letzten Jahren selten welchen gab – und überhaupt wegen des Klimawandels.“

Für die Kinder haben sie sich einen Holz-Schlitten geliehen. Der fast zweijährige Paul und der vierjährige Karl seien damit zum ersten Mal gefahren. Der Kleine trägt einen pinken Schneeanzug und ist mit seinem Papa zusammengefahren. „Man muss wohl gemerkt haben, dass ich seit 30 Jahren nicht mehr auf einem Schlitten saß“, sagt der 39-jährige Philipp Grützmann. „Aus meiner Kindheit hätte ich gedacht, ich bringe mehr Selbstvertrauen mit.“

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Inzwischen wird der Görlitzer Park immer belebter. Grützmann schätzt die Zahl auf etwa 120 Eltern und Kinder, die sich auf der Wiese und oben auf dem kleinen Hügel verteilen. „Das ist mehr Slalom fahren als Schlitten.“

Doch gerade in der aktuellen Corona-Lage sei das Rodeln toll, sagt die Mutter. „Sonst gibt es immer nur den Spielplatz. Der Park ist eine gute Abwechslung.“

Gegen Mittag füllt sich der Görlitzer Park. Foto: Cristina Marina

Auch Julia Foltys empfindet den Park noch nicht als zu voll. „Das geht noch“, sagt Foltys, die etwas im Abseits steht. „Man muss nicht so dicht bei den anderen sein.“ Sie wollte mit ihrer kleinen Tochter den Schnee erkunden, bevor er schmilzt. „Letztes Mal war gegen Mittag nur noch das Gras zu sehen“, sagt die 42-Jährige.

Viele Kinder sehen zum ersten Mal Schnee

Ihre anderen zwei Kinder im Teenager-Alter schliefen noch. „Als sie klein waren, gab es aber mehr Schnee, ich konnte sie mit dem Schlitten zur Kita bringen“, erinnert sich Foltys. Sie befürchte, dass die zweieinhalbjährige Juna das anders erleben werde. Die Kleine hat in diesem Winter zum ersten Mal Schnee gesehen.

„Sie stand vorhin vor den Schneemännern und dem Schlitten wie vor einem großen Bilderbuch.“ Vor einem der großen Schneemänner habe sie etwas Angst gehabt, sagt ihre Mutter. Aber bei einem kleinen hat sie sich getraut und ihn kaputtgemacht. „Ich muss aufpassen, sondern werden die anderen Kinder böse.“

Einige hundert Meter weiter hilft Jorinde Wilhelmi gerade zwei Töchtern, in einen Schlitten zu klettern. „Achtung!“, ruft sie, wenn die zwei loslegen und den Hügel sanft hinuntergleiten. Ihre drei Töchter Helen (9), Lisbeth (6) und Sophie (4) haben zwei Schlitten, einen aus Holz und einen roten Bob.

Jorinde Wilhelmi (41) mit drei Töchtern (Helen, 9; Lisbeth, 6 und Sophie, 4) und einer Freundin der Töchter. Cristina Marina

Sie würden quasi „für zwei Tage im Jahr“ aus dem Keller herausgeholt, erzählt die 41-Jährige Mutter. „Aber das lohnt sich.“ Für die Kinder sei es ein erhebendes Gefühl, wieder im Schnee zu spielen, sagt Wilhelmi.

Sie brauchten das Auspowern an der frischen Luft, "haben einen solchen Adrenalinschub vermisst.“ Helen, die Neunjährige, sagt, dass sie den Schnee liebt. „Schlitten fahren ist nicht schwer, aber lustig“, sagt sie.

Unfälle bei Glätte und Eis in Brandenburg

Die dicke Schneedecke, unter der Berlin und Brandenburg am Sonnabend erwachten, sorgt anderswo für Probleme. Auf den Straßen in Brandenburg haben Eis und Glätte zu mehreren Verkehrsunfällen mit Verletzten geführt. Bis zum Samstagvormittag zählte die Polizei 21 witterungsbedingte Unfälle mit insgesamt vier Leichtverletzten.

Der Schnee soll am Samstag im Laufe des Tages nach Süden abziehen. „Man muss aber mit ein paar Flocken rechnen“, sagte der Sprecher des DWD. Die Tagestemperaturen kommen nicht über zwei Grad hinaus, vielerorts herrscht Frost. In der Nacht stürzen die Temperaturen drastisch ab: Dann kann es bis auf minus acht, vielleicht sogar bis auf minus zehn Grad abkühlen.

Der Sonntag bleibt morgens noch teilweise neblig und bewölkt, im Tagesverlauf soll sich aber immer mehr die Sonne zeigen. Es bleibt trocken bei Temperaturen um den Gefrierpunkt herum. Auch in der Nacht zum Montag kann es wieder bis auf minus zehn Grad abkühlen. Erst mit Beginn der neuen Woche ist wieder mit etwas milderen Temperaturen zu rechnen. (mit dpa)