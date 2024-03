Am frühen Sonntagmorgen ist es in Berlin-Friedrichshain zu einem Einsatz des Sondereinsatzkommandos (SEK) der Polizei gekommen. Dabei sollen auch Schüsse gefallen sein. Die „Bild“ berichtete zuerst. Demnach gehe es um die Suche nach den beiden zur Fahndung ausgeschrieben Terroristen der Roten Armee Fraktion (RAF) Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg.

Bei dem Einsatz sollen die Beamten ein ehemaliges Gewerbegelände, auf dem Bauwagen stehen sollen, durchsucht haben. Neben einer Berliner Einsatzhundertschaft mit Maschinenpistolen sollen auch Beamte aus Niedersachsen vor Ort sein.

„Das LKA NI führt gemeinsam mit @polizeiberlin und @bka Durchsuchungsmaßnahmen am Markgrafendamm in #Berlin im Zusammenhang mit der Fahndung nach Ernst-Volker S. und Burkhard G. durch“, hieß es am Morgen von der Berliner Polizei auf X.

Mehrere Beamte des Sondereinsatzkommandos (SEK) und der Polizei durchsuchten am Sonntagmorgen ein ehemaliges Gewerbegebiet nach den früheren RAF-Terroristen Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg. © REUTERS/Christian Mang

Der Einsatz begann gegen 7.30 Uhr an einem Gewerbegebiet am Markgrafendamm/Ecke Persiusstraße. Weitere Details nannte die Sprecherin zunächst nicht. Im Zusammenhang mit der Fahndung nach den beiden flüchtigen Ex-RAF-Terroristen hat das Landeskriminalamt Niedersachsen zwei Festnahmen bestätigt.

An einem Ort seien bei der Festnahme Schussgeräusche zu hören gewesen, Verletzte habe es nicht gegeben, sagte eine Sprecherin am Sonntag. Die Identität der beiden Personen werde derzeit geprüft.

Nach der Durchsuchung des Geländes und der Festnahme zweier Personen untersuchen forensische Mitarbeiter das Grundstück. © REUTERS/Christian Mang

Der Markgrafendamm verläuft zwischen Elsenbrücke und Bahnhof Ostkreuz parallel zur Ringbahntrasse. Aus diesem Grund ist auch der Zugverkehr der Linien S41, S42, S8 und S9 zwischen den Bahnhöfen Treptower Park und Ostkreuz bzw. Warschauer Straße unterbrochen, wie die Berliner S-Bahn um 7.11 Uhr bei X mitteilte.

Staub und Garweg gehörten wie die am Montag in Berlin festgenommene Daniela Klette der dritten Generation der früheren linksextremistischen Terrororganisation Rote Armee-Fraktion an. In ihrer aktiven Zeit wurden der damalige Deutsche-Bank-Chef Alfred Herrhausen (1989) und Treuhand-Chef Detlev Karsten Rohwedder (1991) ermordet sowie Herrhausens Fahrer schwer verletzt.

Die RAF war über Jahrzehnte der Inbegriff von Terror und Mord im Westen des noch geteilten Deutschland. 1998 erklärte sie sich für aufgelöst. Klette, Staub und Garweg wurden beziehungsweise werden darüber hinaus wegen einer Reihe späterer Geldtransport-Überfälle gesucht. (mit dpa)