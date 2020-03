Die Politik will die Ausbreitung des Coronavirus in Berlin verlangsamen. Dazu sind bereits verschiedene Maßnahmen erlassen worden, Schulen und Kitas sind bis auf eine Notbetreuung geschlossen, etliche Geschäfte ebenfalls. Bund und Länder haben darüber hinaus am Sonntagnachmittag weitere Maßnahmen beschlossen.

Ab sofort werden alle Bürgerinnen und Bürger angehalten, die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb des eigenen Haushaltes „auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren“.

Der Berliner Senat hat am Abend beschlossen, sich diesen Regelungen weitgehend anzuschließen. Die sogenannten „Kontaktbeschränkungen“ sehen vor, dass sich alle Berlinerinnen und Berliner „ständig in ihrer Wohnung oder gewöhnlichen Unterkunft“ aufzuhalten haben – vorbehaltlich anderer Regelungen. Von einer „Ausgangssperre“ ist keine Rede, auch das Wort „Ausgangsbeschränkung“ findet sich nicht in der neuen Verordnung. „Soziales Leben muss möglich sein, Kinder müssen mal an die frische Luft gehen“, sagte der Regierende Bürgermeister im rbb. Das Ziel sei aber, soziale Kontakte zu reduzieren. Die neuen Verschärfungen sollen für zwei Wochen gelten. „Wir werden fortlaufend evaluieren, wie der Sachstand ist.“



Das sind die Maßnahmen im Überblick:

Wer darf jetzt noch raus?

Die Ausübung beruflicher mandatsbezogener oder ehrenamtlicher Tätigkeiten, auch an wechselnden Einsatzstellen ist weiterhin erlaubt.

Darf ich noch einkaufen oder joggen gehen?

Das Verlassen der Wohnung ist nur noch mit triftigen Gründen erlaubt. Diese umfassen auch „Versorgungsgänge für die Gegenstände des täglichen Bedarfs“, „Sport und Bewegung an der frischen Luft, allerdings ausschließlich alleine oder mit Angehörigen des eigenen Haushalts oder mit einer anderen Person, und ohne jede sonstige Gruppenbildung“.

Auch der „Besuch bei Lebenspartnerinnen und Lebenspartnern, Alten, Kranken oder Menschen mit Einschränkungen (außerhalb von Einrichtungen) und die Wahrnehmung des Sorgerechts im jeweiligen privaten Bereich“ sind weiterhin erlaubt, ebenso wie „die Begleitung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen, die Begleitung Sterbender sowie Beerdigungen im engsten Familienkreis“.

Darf ich noch meinen Hund ausführen?

Ja. „Handlungen zur Versorgung und Betreuung von Tieren“ sind ebenso ausgenommen vom Verbot wie die „Bewirtschaftung von gärtnerischen oder landwirtschaftlichen Flächen“

Darf ich weiterhin zum Arzt gehen?

Ja. Ebenfalls dürften Berlinerinnen und Berliner weiter zum Arzt, Therapeuten oder ins Krankenhaus gehen. Ausgenommen von der Ausgangsbeschränkung sind „die Inanspruchnahme medizinischer und veterinärmedizinischer Versorgungsleistungen (z. B. Arztbesuch, medizinische Behandlungen; Blutspenden) sowie der Besuch bei Angehörigen helfender Berufe, soweit dies medizinisch dringend erforderlich ist (z. B. Psycho- und Physiotherapeuten).

Das Rausgehen ist laut dem Entwurf auch dann im Einzelfall erlaubt, solange es „aus zwingenden persönlichen oder familiären Gründen unabdingbar ist“, darunter fallen etwa Trauerfeiern im engsten Familien- oder Freundeskreis oder „unaufschiebbare Behördengänge“.

Was ist mit Taxen und BVG?

Laut dem Entwurf weiter erlaubt sind Anlieferungen und Abtransporte für Einrichtungen, die weiter geöffnet sein dürfen, sowie Lieferverkehr von bestelltem Essen, Lebensmitteln und Waren. Auch Abfallentsorgung und Straßenreinigung dürfen weiter fahren. Nicht durch die Verordnung eingeschränkt werden sollen außerdem der öffentliche Personennah- und Fernverkehr sowie das Taxi- und Mietwagengewerbe.

Dürfte ich noch zur Arbeit gehen?

„Der Weg zur Arbeitsstätte und der Weg von der Arbeitsstätte zur Wohnung oder gewöhnlichen Unterkunft sind vom Verbot ausgenommen“, heißt es in dem Entwurf von Gesundheitssenatorin Kalayci. „Personen, deren berufliche Tätigkeit es erfordert, sich frei durch das Stadtgebiet zu bewegen, ist dies im Rahmen der beruflichen Tätigkeit erlaubt.“

Was ist mit Schulen, Kinderbetreuung und Pflegeeinrichtungen?

Das Aufsuchen von Einrichtungen zur Nutzung dortiger Betreuungsangebote zulässig ist, auch, um Menschen, die dort betreut werden, dorthin zu begleiten oder abzuholen.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD). Foto: Soeren Stache/dpa

Auch dürfen Menschen anderen Menschen helfen, die persönliche Geschäfte nicht selbst erledigen können. Hier heißt es, ist „die Erledigung der Wege beziehungsweise die Besorgung der Geschäfte durch eine selbstgewählte Hilfsperson zulässig.“

Und Besuche?

Besuche sind – anders als in einem ersten Entwurf von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SDP) vorgesehen - nicht mehr erlaubt. Ausgenommen davon sind

- der Besuch bei Lebenspartnerinnen und Lebenspartnern, Alten, Kranken oder Menschen mit Einschränkungen (außerhalb von Einrichtungen) und die Wahrnehmung des Sorgerechts im jeweiligen privaten Bereich

- die Begleitung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen

- die Begleitung Sterbender sowie Beerdigungen im engsten Familienkreis

Muss ich mich ausweisen?

Ja. Die Vorordnung enthält eine Ausweispflicht, die besagt: „Der Personalausweis oder ein anderer amtlicher Lichtbildausweis nebst einem Dokument, aus dem die Wohnanschrift der Person ersichtlich ist, ist mitzuführen und auf Verlangen der Polizei und den zuständigen Ordnungsbehörden vorzulegen.“

Was ist mit der Abstandsregelung?

„Bei jeglichem Aufenthalt außerhalb der Wohnung ist – soweit möglich – ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten.“

Dürfen Friseure weiterhin öffnen?

Nein. „Dienstleistungsgewerbe im Bereich der Körperpflege wie Friseure, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe dürfen weder für den Publikumsverkehr geöffnet werden noch ihre Dienste anbieten. Das gilt nicht für medizinisch notwendige Behandlungen.“

Welche Geschäfte dürfen noch öffnen?

Grundsätzlich müssen alle Verkaufsstellen schließen. Ausgenommen ist allerdings der Einzelhandel für Lebensmittel und Getränke einschließlich Spätverkaufsstellen, Abhol- und Lieferdienste, Wochenmärkte mit Beschränkung auf die für den Einzelhandel in dieser Verordnung zugelassenen Sortimente, Apotheken, Einrichtungen mit Sanitätsbedarf sowie zum Erwerb von Hör- und Sehhilfen, Drogerien, Tankstellen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf und Buchhandel, Einzelhandel für Bau-, Gartenbau- und Tierbedarf, Fahrradgeschäfte, Handwerk und Handwerkerbedarf und Großhandel.

In der Verordnung heißt es aber auch: Bei der Öffnung sind geeignete Vorkehrung zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen zu treffen.

Dürfen Restaurants noch öffnen?

Bereits am Sonnabend hatte der Berliner Senat verschärfende Maßnahmen beschlossen. Seit Sonntag dürfen Cafés und Restaurants auch tagsüber nicht mehr öffnen. Bisher konnten Restaurants von 6 bis 18 Uhr öffnen, nicht aber am Abend.

„Sie dürfen allerdings Speisen und Getränke zur Abholung oder zur Lieferung anbieten. Für die Abholung, auch durch Lieferdienste, sind geeignete Vorkehrung zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen zu treffen“, teilte der Senat am Sonnabend mit. Diese Regelungen wurden nun auch bundesweit beschlossen.

Welche Regeln gibt es für Versammlungen?

Grundsätzlich sind alle öffentlichen und nichtöffentlichen Veranstaltungen, Versammlungen, Zusammenkünfte und Ansammlungen nicht mehr erlaubt. Ausgenommen vom Verbot von Absatz 1 sind zudem Veranstaltungen und Zusammenkünfte im privaten oder familiären Bereich von bis zu 10 Personen, sofern diese aus zwingenden Gründen erforderlich sind. „Hiervon erfasst sind insbesondere die Begleitung Sterbender und Trauerfeiern“, heißt es in der Verordnung.

Die bestehende „Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus in Berlin“ sowie die nachträglichem Änderungsverordnungen können Sie hier auf der Webseite der Senatskanzlei nachlesen.

Wie Begründet die Berliner Politik die neuen Maßnahmen?

„Wir sind in der Anfangsphase einer Epidemie, die uns noch lange Zeit beschäftigen kann“, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci: „Es wird mit einem exponentiellen Anstieg an Infektionen gerechnet. Das gilt auch für Berlin. Jetzt geht es darum, die exponentiell steigende Kurve der Infektionen möglichst abzuflachen, damit das Gesundheitssystem nicht gestresst wird. Es geht auch darum, einen großen Krankenstand in kürzester Zeit zu vermeiden. Das Ziel ist klar: Wir müssen alle Kontakte auf ein absolutes Minimum reduzieren und da, wo Kontakte unvermeidlich sind, immer mindestens 1,5 Meter Abstand zueinander halten. Dafür ist die Beschränkung von Kontakten und Aufenthalt außerhalb der Wohnung ein sehr wichtiger Schritt.“

Die weiteren Maßnahmen seien nötig, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD): „Jeder Einzelne von uns muss hier auch eigenverantwortlich handeln und diese Regelungen beachten und umsetzen.“ Soziale Kontakte müssten eingeschränkt werden. „Weitere Schritte werden wir gemeinsam morgen mit Bund und Ländern diskutieren und auch mit Brandenburg abstimmen.“

„Wer heute noch in der Gruppe eng an eng im Café sitzt, hat den Schuss nicht gehört“, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) dem Tagesspiegel. „Wer jetzt nur an sich selber denkt und die Regeln missachtet, provoziert nur einschneidende Maßnahmen.“

Am Sonntagmittag wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gemeinsam mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer über das weitere Vorgehen beraten. Berlins Regierender Bürgermeister Müller hatte immer wieder deutlich gemacht, dass er sich bundeseinheitliche Regelungen wünscht. Der Senat tagt am Sonntag unmittelbar im Anschluss an die Sitzung mit Merkel – und wird dann vermutlich die nächsten Maßnahmen beschließen.