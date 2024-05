Senatorin Czyborra fordert Klarstellung Präsidentin der TU Berlin soll antisemitische und israelfeindliche Tweets geliked haben

Nach Vorwürfen gegen die Präsidentin der Technischen Universität Berlin, Geraldine Rauch, die auf der Plattform „X“ antisemitische Tweets mit „Gefällt mir“ markiert haben soll, fordert Berlins Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra (SPD) eine Klarstellung. In einem persönlichen Gespräch mit der TU-Präsidentin habe man „die klare Erwartung zum Ausdruck gebracht, den Sachverhalt öffentlich klarzustellen“, teilte Czyborra am Mittwoch mit.

„Es darf zu keiner Zeit einen Zweifel daran geben, dass sich die Berliner Hochschulen von jeglicher Gewalt und Antisemitismus distanzieren und für demokratische Werte einstehen“, so die Senatorin. Vor diesem Hintergrund seien politische Aussagen, seien sie privat oder dienstlich, sehr sorgsam zu wählen. Dies erwarte die Senatorin insbesondere auch von Vertreterinnen und Vertretern der Berliner Hochschullandschaft.

Am Dienstag war bekannt geworden, dass TU-Präsidentin Rauch antisemitische und israelfeindliche Tweets auf „X“ gelikt haben soll. Das berichtete die „Jüdische Allgemeine Zeitung“.

Einer der Tweets zeigt ein Foto türkischer Demonstranten, die dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu auf einem Plakat ein Hakenkreuz auf die Brust gemalt haben. „Tausende türkische Bürger gehen derzeit auf die Straße, um einen Waffenstillstand im Gazastreifen zu fordern und die Operation in Rafah zu verurteilen“, schrieb der Urheber des Tweets. Der Account besteht seit 2023 auf der Plattform und postet prorussische und pro-Hamas-Inhalte.

Die „Jüdische Allgemeine Zeitung“ belegt mit Screenshots, dass die TU-Präsidentin Rauch den Post gelikt hat. Mittlerweile hat Rauch ihren Account offenbar gelöscht.

Rauch hatte Engagement gegen Antisemitismus versprochen

Brisant sind die Screenshots gerade deshalb, weil Rauch nach propalästinensischen Protesten an der Technischen Universität ankündigte, sich entschieden gegen Judenhass einzusetzen. „Wir als Universität wollen ein sicherer Ort zum Studieren, Forschen, Arbeiten und Austausch sein“, sagte Rauch. Gerade in Zeiten, in denen Antisemitismus wachse, sei es der TU wichtig, Verantwortung zu übernehmen und sich dagegen zu engagieren. Bei den Demos im Uni-Umfeld wurden Parolen wie „Fuck you, Israel“ gerufen und Israel vorgeworfen, einen Genozid gegen die Palästinenser zu verüben.

Ein weiterer Screenshot zeigt, dass Geraldine Rauch auch folgenden Kommentar mit „Gefällt mir“ markiert hat: „Wie argumentieren wir den Völkermord im Gaza, dem u.a. schon über 13.000 Kinder zum Opfer gefallen sind?“ Dies ist die Antwort eines Nutzers auf einen Tweet der Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP). Darin teilte sie ein Interview von sich, in dem sie forderte, Antisemitismus an Hochschulen nicht zu tolerieren. Weitere Screenshots belegen, dass TU-Präsidentin Rauch Posts auf „X“ likte, die Israel als Kriegsverbrecher bezeichnen.

Aufklärung gefordert

Jörg Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, sagte dem Tagesspiegel mit Blick auf die Vorwürfe: „Universitätsleitungen sollten über jeden Zweifel erhaben sein und intellektuellen Weitblick besitzen – bei der TU-Präsidentin kann ich dies angesichts ihres Social-Media-Verhaltens nicht erkennen.“

Es stellt sich die Frage, inwieweit die Präsidentin ihrer Aufgabe noch gewachsen ist. Adrian Grasse, wissenschaftspolitischer Sprecher der Berliner CDU-Fraktion

Adrian Grasse, wissenschaftspolitischer Sprecher der Berliner CDU-Fraktion, bezeichnete die Vorwürfe gegen die TU-Präsidentin als „verstörend“. Sie näherten Zweifel an der Integrität ihrer Amtsführung, teilte Grasse mit. Er forderte „unverzüglich“ Aufklärung und Klarstellung.

Die Berliner Hochschulen seien Orte der Exzellenz und der Freiheit. Eine Uni-Leitung, die ihre Hochschule als Ort des Hasses und der Angst dulde, disqualifiziere sich selbst. „Es stellt sich die Frage, inwieweit die Präsidentin ihrer Aufgabe noch gewachsen ist“, erklärte Grasse weiter.

Auch der wissenschaftspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Marcel Hopp, forderte von Rauch, die Vorwürfe öffentlich aufzuklären und sich zum Sachverhalt zu erklären. „Hochschulen sind ein Ort des freien-kritischen Diskurses, in denen insbesondere in diesen Zeiten umso wichtiger ist, dass von allen Beteiligten eine konsequente Ablehnung von Antisemitismus und Israelhass eingefordert wird. Dabei geht es auch um den Schutz jüdischer Studierender an unseren Hochschulen“, teilte Hopp mit.

Kritik an der TU wegen neuem Antisemitismusbeauftragten

Erst am Montag hatte es vom Zentralrat der Juden Kritik an der TU gegeben, nachdem die Universität den Antisemitismusforscher Uffa Jensen zum Antisemitismusbeauftragten der Hochschule ernannt hatte. Ein Sprecher des Zentralrates kritisierte, die Personalie und das Statement der TU-Präsidentin grenzten an Ignoranz gegenüber den jüdischen Studenten und Studentinnen. „Wir hätten mehr Empathie und Fingerspitzengefühl bei der Auswahl einer Person für diese wichtige Position erwartet“, sagte der Sprecher.

Der Antisemitismusforscher habe in der Vergangenheit nicht bewiesen, dass er die Situation von Jüdinnen und Juden verstehe. Er sei ein Gegner der IHRA-Definition für Antisemitismus und habe es nach dem 7. Oktober 2023 nicht geschafft, glaubwürdig die Gefahren des muslimisch geprägten Antisemitismus zu benennen. Schon zuvor sei er mit Relativierungen aufgefallen, unter anderem in Bezug auf die israelkritische Boykott-Bewegung BDS oder die Hamas-Parole „From the River to the Sea“, so der Vorwurf des Zentralrates.

Jüdische Kollegen jedoch stellen sich hinter Jensen: Miriam Rürup, Direktorin des Moses-Mendelssohn-Zentrums an der Uni Potsdam, zeigte sich „entsetzt“ darüber, dass der Zentralrat eine persönliche „Kampagne“ gegen Jensen anstoße. Auch Yael Kupferberg, Gastprofessorin am interdisziplinären Zentrum für Antisemitismusforschung (ZfA), das Jensen leitet, sagte, sie könne „die geäußerte Kritik an seiner Person“ nicht teilen. (Tsp mit epd)