Senat und Bezirke haben sich auf die ersten Radwege und Busspuren verständigt, die im Zuge eines Sofort-Programms beschleunigt eingerichtet werden sollen. Dazu gehören zunächst fünf Radwege sowie neun Busspuren in sechs Bezirken.

Das gab Verkehrssenatorin Bettina Jarasch am Montag bei einem Termin mit den Verkehrsstadträten aus Tempelhof-Schöneberg und Steglitz-Zehlendorf Saskia Ellenbrinck und Urban Aykal (alle Grüne) bekannt.

Bei den ersten Radstrecken handelt es sich demnach um den Steglitzer Damm zwischen Sembritzkistraße und Attilastraße, der Allee der Kosmonauten von Elisabethstraße bis Landsberger Allee, dem Straßenzug entlang der Berliner und Grunewaldstraße zwischen Blissestraße und Akazienstraße sowie der Boelckestraße von Hoeppnerstraße bis Dudenstraße.

Bei den Busspuren sollen zunächst Strecken auf der Hubertusallee, dem Kurt-Schumacher-Damm und dem Spandauer Damm in Charlottenburg-Wilmersdorf, drei Abschnitte entlang des Britzer Damms in Neukölln sowie am Brunsbütteler Damm in Spandau und an der Hildburghauser Straße in Marienfelde eingerichtet werden.

„Wir haben uns vorgenommen, bei der Umsetzung schneller zu werden“, sagte Jarasch. Die neuen Radwege schafften zusätzliche Sicherheit auf den Straßen. Durch die Busspuren wiederum werde der Nahverkehr schneller und attraktiver.

„Wir haben gemeinsam mit den Bezirken überlegt, was die wichtigsten Radstrecken sind und wo lassen sie sich relativ schnell auf die Straße bringen“, sagte die Senatorin. Insgesamt seien mit neun Bezirken Kooperationsvereinbarungen geschlossen worden, um Radwege beschleunigt einzurichten.

Mit den Bezirken Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Reinickendorf sowie Treptow-Köpenick werde jedoch noch überlegt, welche Routen in das Sofort-Programm aufgenommen werden sollen, so Jarasch.

Die drei Bezirke mit CDU-Verkehrsstadträten Pankow, Spandau und Lichtenberg hingegen machen wie bereits angekündigt von dem Angebot der Senatsverwaltung keinen Gebrauch.