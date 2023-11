Spatenstich für Berlins Südhafen Startschuss für 100-Millionen-Baustelle an der Havel

Erst kommt der Bürgermeister, dann der Bagger: Berlins Regierender Kai Wegner, CDU, gibt am Mittwochmorgen den Startschuss für den Umbau des klapprigen Berliner Südhafens. Dazu gehört auch der Neubau der Schulenburgbrücke an der Havel. Das große Bauprojekt ist seit Monaten eines der Top-Themen im Spandau-Newsletter des Tagesspiegels, in dem wir Sie aus Spandau auf dem Laufenden halten.

Das Land investiert am Havelufer knapp 100 Mio. in den Ausbau des rumpeligen Industriehafens. Auf dem Plan bis 2030: neue Straßen, Schienen, Technik und der Neubau der Schulenburgbrücke (2026-2029). Die ist 110 Jahre alt, 80 Meter breit und so rostig, dass man die Havel darunter sieht.

Verformt, verrostet: die Schulenburgbrücke knirscht an allen Ecken und Enden. © André Görke

Umstritten ist vor allem der geplante Wegfall aller Parkplätze auf dem Brückendamm. Darüber hatte der Spandau-Newsletter mehrfach berichtet.

Blick vom Ostufer auf die Schulenburgbrücke. © André Görke

Zum symbolischen Auftakt am Mittwoch wird viel politische Prominenz erwartet, die aber eher mit der Limousine anreist und nicht mit dem Lastenkahn – u.a. Verkehrssenatorin Manja Schreiner, CDU, Bezirksbürgermeister Frank Bewig, CDU, sowie Petra Cardinal. Sie ist die Geschäftsführerin der Behala, also der „Berliner Hafen- und Lagerhausgesellschaft“, und somit quasi die Gastgeberin in Berlins zweitwichtigstem Hafen.

Danach folgt der „Infomarkt“ für die Nachbarschaft: Sie brauchen auf diesem Markt keinen Einkaufsbeutel, sondern einen klaren Kopf, denn es hagelt Informationen – am Donnerstag, 16. November, 17-19 Uhr. Dann steht der Info-Tag von Senat, Bezirk und Hafenfirma für die Nachbarschaft an. Treffpunkt ist der Gemeindesaal der Melanchthon-Kirchengemeinde, Pichelsdorfer Straße 79.

Langfristig will die Behala auch den nördlichen und brachliegenden Teil des Hafens nutzen, auf dem seit einigen Jahren weiße Flüchtlingscontainer stehen.

Wenn Sie noch mehr aus Spandau lesen wollen, empfehlen wir Ihnen den neuen Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel. Darin bündeln wir Tipps, Termine, Bezirksnachrichten. Den Spandau-Newsletter gibt es kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke. Hier einige der Themen, die Sie in der aktuellen Ausgabe finden.

Tausende neue Wohnungen für Berlin - und was ist mit dem Verkehr, Frau Senatorin? Alles News vom Bürgerabend in Siemensstadt

Polizeigewerkschaft für mehr Polizei in Spandaus Neubaugebieten

in Spandaus Neubaugebieten „Lions Club Spandau“ im Newsletter-Interview: die neue Spendenaktion

im Newsletter-Interview: die neue Spendenaktion Ausbau des Südhafens, Neubau der Schulenburgebrücke , Baustellen-Infos in der Kirche: Sogar der Regierende kommt Start des 100-Mio-Projekts an die Havel

, Baustellen-Infos in der Kirche: Sogar der Regierende kommt Start des 100-Mio-Projekts an die Havel „Langeweile in Kladow“? Stadtteilkoordinatorin stellt neues Mitternachtsprojekt vor

Stadtteilkoordinatorin stellt neues Mitternachtsprojekt vor Filme im Unterricht: Spandauer Altstadt-Kino lädt Schulklassen ein

lädt Schulklassen ein Biber in the Morning: Tote Tiere am Saatwinkler Damm

Bürgermeister-Aut o: So viel kostet das neue Auto des Bezirkschefs

o: So viel kostet das neue Auto des Bezirkschefs Berlins größter Friedhof ohne Klopapier ?

? Wilhelmstadt: Neues Schulgebäude an der Seegefelder Straße

an der Seegefelder Straße Viele News: Renate Künast in Havelhöhe , Gewobag-Chefin nach Hamburg, Golfclub Gatow sucht neuen Küchenchef

, Gewobag-Chefin nach Hamburg, sucht neuen Küchenchef Altstadt-Tour: Auf den Spuren jüdischen Lebens in Spandau

85. Jahrestag: Erinnern an Nazi-Schande in Spandau

75 Jahre evangelische Schule Spandau

Spandau Nazi-Flugzeug aus RAF-Museum von London nach Gatow gebracht

Orgelfest am Lutherplatz

viel Sport: SC Staaken, Eintracht Spandau, VfV, Wasserball

Spandau und sein Duschverhalten

...das alles und noch viel mehr im neuen Spandau-Newsletter tagesspiegel.de/bezirke