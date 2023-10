Neubauviertel ohne Schienen Die Verkehrssenatorin kommt nach Spandau - mit guten Nachrichten?

Berlins Verkehrssenatorin macht sich auf den Weg in den Tarifbereich B - nach Spandau. Manja Schreiner, CDU, erklärt mal, wie das eigentlich alles klappen soll in Haselhorst und Siemensstadt, wo Tausende neue Wohnungen entstehen und die Verkehrsanschlüsse viele Jahre verpennt worden sind. Noch viele Jahre sollen dort tapfere Busfahrer der BVG alle Menschen befördern - dabei stecken viele Busse längst mit im Stau, weil Alternativen fehlen. Der Verkehr ist deshalb ein Top-Thema seit Jahren im Spandau-Newsletter des Tagesspiegels.

„Die Zahl der großen Bauprojekte in der Region um Haselhorst und Siemensstadt lässt viele nichts Gutes befürchten. Denn während Baufelder vorbereitet oder neue Wohnungen bereits bezogen werden, hinken die Verkehrsplanung und der Streckenneubau um Jahre hinterher. Verunsicherung herrscht bei den Anwohnenden, wenn Machbarkeitsstudien abgewartet, Linienführungen offen gelassen, Straßenneu- und -ausbauten in der Schwebe gehalten werden“, sagte jetzt Volker Hormann vom Netzwerk „Neue Siemensstadt“. Er gehört auch zu den Veranstaltern des Info-Abends.

Erst im Dezember 2029 soll die S-Bahn rollen, aber auch nur durch den Siemens-Campus bis Gartenfeld. Die ganzen anderen Neubaugebiete dahinter, die in naher Zukunft bereits bezogen werden, bleiben weiter ohne Schienenanschluss - ob neue Wasserstadt, alte Wasserstadt, Insel Gartenfeld, Carossa-Quartier und Co. Zumal dort auch jetzt schon zehntausende Menschen leben.

Die CDU dürfte ihre Verkehrssenatorin zumindest mit ausreichend Tipps für den Abend vorbereiten: Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner - oben im Bild rechts - ist Spandauer und quält sich seit Jahren selbst über die vollen Straßen (aus Spandaus Süden). Spandaus Bürgermeister Frank Bewig, CDU, ist Sprecher im Rat aller Berliner Bezirksbürgermeister und war viele Jahre Bau- und Verkehrsstadtrat (und nähert sich im Stau aus Spandaus Westen). Thorsten Schatz, CDU, war lange Sprecher von Kai Wegner und ist aktueller Bau- und Verkehrsstadtrat (und kennt bestens die Staus im Norden und Osten Spandaus).

Wann und wo? Montag, 6. November, 19 bis 21 Uhr in der Schule an der Jungfernheide am Lenther Steig. Veranstalter sind u.a. der ADFC Spandau, Beirat für Menschen mit Behinderungen Spandau, Kirchengemeinde Siemensstadt, Planungswerkstatt Neue Siemensstadt. Hier gibt es mehr Infos zum Abend: www.neue-siemensstadt.de

