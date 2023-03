Starts, Sperrungen und Party Alle Infos zum 42. Berliner Halbmarathon am Sonntag

Am Sonntagmorgen setzt sich auf der Straße des 17. Juni, zwischen der Siegessäule und dem Brandenburger Tor, eine Menschentraube in Bewegung, die auch ein Fußballstadion füllen könnte. Die circa 35.000 Teilnehmer des 42. Berliner Halbmarathons treten an, um einen 21 Kilometer langen Umweg zum Brandenburger Tor hinzulegen.

Dafür laufen sie quer durchs Zentrum – die einen auf Inlineskates, die anderem im Rollstuhl, auf dem Handbike oder im Laufschuh. Von der Siegessäule geht es nach Westen zum Schloss Charlottenburg, über den Kurfürstendamm und den Potsdamer Platz ostwärts bis zur Museumsinsel, ehe die Läufer wieder umkehren und kurz hinter dem Brandenburger Tor ins Ziel laufen.

Das Programm

Verteilt über das Wochenende hat der Veranstalter SSC-Events für ein breites Programm mit verschiedenen Läufen gesorgt. Schon am Freitag um 11 Uhr öffnet die Halbmarathon-Expo auf dem Gelände des Flughafens Tempelhof. Am Samstagvormittag geht es auf dem Rollfeld vor dem Flughafengebäude um 11 Uhr mit dem Bambini-Lauf und 13 Uhr mit dem Kids-Skating weiter.

Sonntag steht dann das Highlight des Wochenendes an: Um 9.30 Uhr starten die Inlineskater, um 9.55 Uhr die Rollstuhlfahrer und Handbiker und um 10.05 Uhr beginnt der Halbmarathon der Läufer. Das Event endet am Sonntagabend um 20 Uhr mit einer Party im Festsaal Kreuzberg. Die Wetterbedingungen werden für den Halbmarathon nicht ideal sein. Erwartet wird leichter Regenfall bei sieben Grad Celsius. Frieren dürften da aber eher Zuschauer.

Ein paar Profis und viele Hobbyläufer

Dabei wird es den wenigsten Teilnehmern darum gehen, welchen Platz sie belegt haben. Für die meisten geht es eher darum, dabei zu sein und es ins Ziel zu schaffen. Alt und jung, dick und dünn, schnell und langsam: Die Teilnehmer des Halbmarathons sind bunt gemischt. So läuft eine 62-jährige zahnmedizinische Fachangestellte dieses Jahr ihren ersten Halbmarathon und auch ein Drei-Generationen-Gespann, bestehend aus Enkel, Vater und Großvater, ist mit von der Partie.

Teilnehmer des Berliner Halbmarathons 2021 laufen nach dem Start auf der Straße des 17. Juli in Richtung Siegessäule. © Foto: dpa/Paul Zinken

Die Profis im Teilnehmerfeld laufen in ihrer eigenen Liga. Die Besten schaffen die 21 Kilometer in etwa einer Stunde. Den Streckenrekord der Männer hält seit 2018 Eric Kiptanui mit 58:55 Minuten. Nur 13 Sekunden langsamer war vergangenes Jahr sein Landsmann Alex Kibet. Und auch die Bestzeit der Frauen stellte eine Kenianerin auf. 2022 lief Sheila Kiprotich Chepkirui nach 1:05,02 Stunden ins Ziel.

Straßensperrungen angekündigt

Von Freitag- bis Montagmorgen sind weite Teile der Straßen zwischen Brandenburger Tor, Kanzleramt und Siegessäule für den Autoverkehr gesperrt. Hier befindet sich der Start- und Zielbereich des Halbmarathons.

Von Freitagmorgen um 6 Uhr an gesperrt wird die Straße des 17. Juni zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Brandenburger Tor. Ab 18 Uhr sind zusätzlich der Abschnitt der Straße des 17. Juni zwischen Großem Stern und Brandenburger Tor sowie der Abschnitt der Ebertstraße zwischen Behrenstraße und Scheidemannstraße für Autos unbefahrbar. Vollständig gesperrt sind die Yitzhak-Rabin-Straße, Heinrich-von-Gagern-Straße, Annemarie-Renger-Straße, Paul-Löbe-Allee, John-Foster-Dulles-Allee und Dorotheenstraße. Aufgehoben werden die Straßensperren am Montag um 6 Uhr.

Am Sonntag zwischen 7.30 Uhr und 17.30 Uhr wird außerdem der Straßenabschnitt Unter den Linden zwischen Brandenburger Tor und Friedrichstraße für Autofahrer unzugänglich.

75 Minuten vor Beginn des Halbmarathons, ab 8.15 Uhr, wird dann die gesamte Laufstrecke für Autofahrer gesperrt. Ab 14.45 Uhr sollen die Sperrungen wieder aufgehoben werden. Fußgänger und Radfahrer dürfen die Strecke queren, wenn sie keine Läufer behindern, Autofahrer müssen warten oder die Strecke umfahren.

Dafür gibt es nur wenige Möglichkeiten. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) rät Autofahrer:innen, wenn möglich auf die Stadtautobahn A100 auszuweichen und zur Querung der Laufstrecke den Tiergarten-Tunnel (B96) und den Tunnel am Adenauerplatz zu nutzen. Wer nicht zwingend auf sein Auto angewiesen ist, soll stattdessen am Sonntag die U- und S-Bahn nutzen.

Für die erwarteten Einschränkungen verantwortlich ist laut VIZ nicht nur der Marathon. Auch wegen des Starts der Osterferien in Berlin und Brandenburg am Montag wird mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen gerechnet.

