Mit dem Versuch, CDU und FDP wegen des politischen Desasters in Thüringen aus dem demokratischen Spektrum auszugrenzen, stößt der SPD-Fraktionschef Raed Saleh auch in den eigenen Reihen auf Unverständnis und Empörung. „Davon halte ich gar nichts“, sagte der SPD-Kreischef in Friedrichshain-Kreuzberg, Harald Georgii, dem Tagesspiegel. „Die demokratischen Parteien können sich untereinander streiten wie die Kesselflicker, aber wir dürfen uns nicht gegenseitig in die Nähe der Demokratie- und Verfassungsfeindlichkeit rücken“.

Georgii ist der Meinung, dass sich Saleh dafür entschuldigen sollte. Andere Funktionäre der Berliner SPD wollen sich mit ihrer scharfen Kritik an Salehs Gastbeitrag für die „Berliner Zeitung“ nicht zitieren lassen. Sie sprechen von „intellektueller Grütze“, von „unterirdischen Positionen“ und „irren Vorwürfen“ des designierten SPD-Landeschefs, der im Mai gemeinsam mit der Bundesfamilienministerin Franziska Giffey die Führung der Berliner SPD übernehmen will.

„Frontalangriff auf CDU und FDP“

Saleh hatte in seiner Veröffentlichung behauptet: „Uneingeschränkt zur Demokratie und zum Grundgesetz stehen nur die Parteien der linken Mitte - nämlich SPD, Grüne und Linke". Das wollte auch der Arbeitskreis jüdischer Sozialdemokraten in Berlin und Brandenburg so nicht stehen lassen. „Raed Saleh hat mit seinem Frontalangriff auf CDU und FDP viele engagierte Menschen zutiefst verunglimpft", heißt es in einer Stellungnahme des Arbeitskreises. Freuen könne sich über die unnötige Eskalation nur die AfD.

Mit seinen Äußerungen hat Saleh am Wochenende auch in der eigenen Partei eine kontroverse Debatte ausgelöst. Viele Genossen werfen ihm vor, sich aus rein taktischen Gründen so geäußert zu haben, um beim linken Flügel des SPD-Landesverbands Punkte zu sammeln. Dies nähre Zweifel daran, so ein Parteifreund, ob Saleh tatsächlich die richtige Wahl als Co-Vorsitzender der Berliner SPD sei.

Es gibt aber auch Sozialdemokraten, die Saleh loben. „Ich kann seiner klaren Positionierung viel abgewinnen", sagte die SPD-Linke und Vize-Fraktionschefin Ülker Radziwill. CDU und FDP müssten nach Thüringen erst einmal ihre Glaubwürdigkeit zurückgewinnen.

Auch Jörg Stroedter, SPD-Kreischef in Reinickendorf, kann Salehs Argumente gut nachvollziehen. Seitdem Burkard Dregger CDU-Fraktionschef im Abgeordnetenhaus sei, gebe es „enorme Annäherungen an die AfD". Gleiches gelte für einzelne FDP-Politiker in Berlin.

Offene Kritik am Duo Giffey/Saleh nicht zu erwarten

Trotzdem werde das Thema im SPD-Landesvorstand am Montagabend wohl keine Rolle spielen, hieß es im Vorfeld der Sitzung in Parteikreisen. Auf der Tagesordnung steht die „Mittelfristige Finanzplanung" des SPD-Landesverbands, vorher wird noch über die „Aktuelle Lage" debattiert. Dazu gehört die Vorbereitung der Neuwahl des SPD-Landesvorstands auf einem Parteitag am 16. Mai.

Saleh und Giffey, die als Doppelspitze kandidieren, nehmen an der Sitzung teil. Offene Kritik oder gar Widerstand gegen das Duo ist nicht zu erwarten. Salehs Aufgabe werde es sein, spottete ein Genosse, die SPD-Rechte Franziska Giffey jetzt in den linken Landesverband „einzupflegen“. Nur mit der Neuköllner Genossin als Spitzenkandidatin könnten die Chancen für die Abgeordnetenhauswahl 2021 verbessert werden. In den Umfragen liegt die Berliner SPD unverändert bei 15 Prozent.