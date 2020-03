Das Schulgebäude ist komplett abgebrannt, auch einen Spielplatz und Büroräume samt der dort aufbewahrten Unterlagen hat es getroffen. Nicht zerstört, aber durch Rauch und Löscharbeiten beeinträchtigt, sind die Klinik, die Ausbildungswerkstatt und das Frauenhaus.

Das ist die Bilanz nach einem Brand in der Einrichtung der Schweizer Flüchtlingsorganisation „One Happy Family“ am Samstagabend auf Lesbos, unweit der Flüchtlingsunterkunft Kara Tepe, wo rund 1500 Flüchtlinge und Migranten leben, darunter viele Kinder und Familien. One Happy Family wird als Treffpunkt für Flüchtlinge genutzt.

Welche Ursache das Feuer hat, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt, ob es sich um einen Brandanschlag handelt.

Die Einrichtung von „One Happy Family“ ist seit etwa zwei Wochen geschlossen, sagte der örtliche Leiter Nicolas Perrenoud dem Tagesspiegel. Wohl auch deshalb hat es keine Verletzten gegeben.

Der Betrieb war aus Sicherheitsgründen eingestellt worden - die Stimmung auf Lesbos, einer Insel nahe der Türkei, war zuletzt gekippt. Mitarbeiter von Flüchtlingscamps, Aktivisten, Politiker und Journalisten berichten von Angriffen durch wütende Inselbewohner und rechtsextreme Schläger, teils aus Griechenland, aber auch aus Deutschland, weiteren EU-Ländern und den USA.

Eine Aufnahme des Brandes von Samstagabend. Foto: via Reuters

Auch Feuer wurden gelegt. Unter anderem brannte eine Erstaufnahmestelle des UN-Flüchtlingshilfswerks im Norden der Insel ab, das zu diesem Zeitpunkt geschlossen war.

Bizarrer Auftritt am Rande des Brandes

Hilfsorganisationen, die auf Lesbos aktiv sind, haben bereits begonnen, Mitarbeiter nach Hause zu schicken. Die Ehrenamtlichen „One Happy Family“ seien in der Inselhauptstadt Mytilene untergebracht, das 20-köpfige Kernteam sei vor Ort, sagte Nicolas Perrenoud. Zuletzt habe man aber darüber nachgedacht, das Zentrum wieder zu öffnen.

Am Rande des Brandes trat derweil Oliver Kirchner, AfD-Fraktionsvorsitzender im Landtag von Sachsen-Anhalt, gemeinsam mit dem rechten Blogger Oliver Flesch auf. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sollen die beiden dort Journalisten über „Fake News“ informiert und erklärt haben, die Gebäude seien niedergebrannt, weil sie einer Hilfsorganisation gehörten, die illegale Einwanderer aus der Türkei ins Land brächte. Das hätten ihre „privaten journalistischen Untersuchungen“ ergeben.

Auf einem Plakat ist die Ankündigung zu lesen, dass man die Schule wieder aufbauen wolle. Foto: Louisa Gouliamaki/AFP

Die Tagesspiegel-Spendenverein hatte bereits im Dezember beschlossen, die Organisation „One Happy Family“, die auch einen Sitz in Berlin hat, finanziell zu unterstützen. Ein Scheck sollte am 19. März in Anwesenheit von Chefredakteur Lorenz Maroldt, Geschäftsführerin Ulrike Teschke überreicht werden. Der Spendenverein wird in Kürze tagen, um zu entscheiden, was mit den gesammelten Geldern passiert.

Derzeit halten sich mehr als 20.000 Migranten auf der Insel 86.000-Einwohner-Insel auf. Wegen der Grenzöffnung der Türkei versuchen derzeit wieder mehr Menschen, nach über das Meer nach Lesbos zu kommen. (mit dpa)