„Tanztee? Da gucken die mich schief an!“ 70.000 Senioren in Berlin-Spandau und ihre Wünsche

70.000 Seniorinnen und Senioren leben in Spandau. Beim Tagesspiegel-Besuch im Rathaus hatte Spandaus Sozialstadtrat Gregor Kempert, SPD, viel Nachrichtenstoff parat: Im alten Seniorenhaus am Rohrdamm ist jetzt Schluss, es gibt neue Pläne zum Seniorenklub am Siemens-Campus, Ideen für Kladow, schiefe Blicke in Haselhorst … aber lesen Sie selbst.

1 Die Seniorenhäuser

Zur Lage der Seniorenhäuser in Spandau und was die da eigentlich machen: „Wir haben sechs Seniorenwohnhäuser in Spandau: An der Spekte im Falkenhagener Feld, in der Adamstraße neben der Melanchthonkirche, in der Freudstraße, Ruhlebener Straße, Maulbeerallee und ein Haus am Rohrdamm in Siemensstadt“, erzählt Kempert.

„Die Häuser sind beliebt, weil wir im Erdgeschoss als Bezirk soziale Angebote machen, also nicht nur für die Bewohner, sondern für den Kiez. Eine Person des Bezirks ist auch vor Ort“, so Kempert. „Ca. 100.000 Euro nehmen wir dafür pro Haus in die Hand. Darin leben ganz normale, lebenslustige ältere Menschen und zahlen Miete an die Eigentümer, nicht an uns.“

2 Aus fürs Seniorenhaus Siemensstadt

Zum Aus fürs Seniorenhaus Siemensstadt und was das Problem dort ist: „Früher hat uns das Haus am Rohrdamm mit 140 Wohneinheiten gehört, dann musste der Bezirk sparen und hat die Immobilie verkauft. Heute gehört es einem Privatunternehmen. 40 Seniorenwohnungen gibt es noch am Rohrdamm, es ist mittlerweile durchmischter und wir ziehen uns als Bezirk jetzt zum 1. Oktober komplett raus“, so Kempert.

Stadtrat Kempert mit Ball und Brandt im Büro.

„Das Haus am Rohrdamm ist speziell“, erklärt Kempert. „Der Treff ist dort nicht im offenen Erdgeschoss, sondern oben in der 9. Etage in einer Art Penthouse und ist für andere Seniorinnen und Senioren schlecht erreichbar. Das erfüllt nicht den sozialen Sinn für den Kiez. Ausziehen muss aber keiner der Mieterinnen und Mieter, wir sind nur nicht mehr mit ständigem Angebot vor Ort.“

„In den anderen Häusern wollen wir bleiben, wobei der Standort an der Adamstraße dringend saniert werden muss.“ Das Haus befindet sich neben der Melanchthonkirche in Wilhelmstadt.

Spandau-Newsletter in der Adamstraße

Das Seniorenhaus in der Adamstraße gilt als baufällig.

Links ist das Wohnhaus an der Adamstraße zu sehen, das saniert werden muss. Rechts die Wilhelmstraße. © André Görke

Hier noch ein Bild aus der Adamstraße: Links das Seniorenhaus - rechts die Melanchthonkirche. © André Görke

3 Wünsche der Senioren

Was sich die Seniorinnen und Senioren wünschen in den Seniorenclubs und Seniorenhäusern: „70.000 Seniorinnen und Senioren haben wir Pi mal Daumen in Spandau, und glauben Sie ja nicht, dass es gemächlich in den Seniorenklubs zugeht: Nur mit Tanztee-Angeboten würde ich da ganz schön schief angeguckt (lacht) Nee, nee, die wissen ziemlich genau, was sie wollen: IT-Kurse, Technikfragen, Internetschulungen, Sportkurse, Reiseangebote, Unternehmungen…“, so Kempert.

Das deckt sich mit der Spandauer Seniorenvertretung, die die Interessen der älteren Menschen vertritt. „Senioren sind grau, krank und sitzen den ganzen Tag im Sessel? Klischees!“, sagte das Netzwerk im großen Tagesspiegel-Interview.

Müder Tanztee? Och, lieber IT-Kurse.

„In Haselhorst probiert eine Kollegin bald einen Kiezspaziergang aus, den die Senioren dort selbst mit Leben füllen: Sie kennen den Kiez und all die Geschichten schließlich am besten, also führen sie andere Seniorinnen und Senioren durch ihr Viertel“, so Kempert.

4 Neuer Seniorenklub Siemens-Campus

Zum neuen Seniorenklubs am Siemens-Campus, der kein Potsdamer Platz werden darf: „Wir haben drei Seniorenklubs in Spandau: hinter dem Rathaus am Lindenufer, am Südpark und eins in Hakenfelde. Spandau ist zwar gar nicht so alt, wie der Bezirk gerne gemacht wird, aber der Bedarf ist da und wird ausgebaut.“

„Auf dem Siemens-Campus wird zum Beispiel ein Seniorenclub entstehen, damit dort nach Feierabend nicht plötzlich alles so still wird wie einst am Potsdamer Platz.“ Am Siemens-Campus sind auch Schulen, Läden und 2800 Wohnungen geplant. Auch ein neues Bürgeramt ist dort ab 2026 laut Kempert in Planung.

5 Neuer Seniorenklub Kladow

Zum neuen Seniorenklub in Berlin-Kladow und was 2024 geplant ist: „Auch in Kladow fehlt ein Angebot: Wenn das Jugendfreizeitheim dort ins Ella-Kay-Heim umzieht, wollen wir den Standort für Senioren umbauen. Eine Machbarkeitsstudie zum Seniorenheim am Parnemannweg planen wir für 2024.“ Im Mai 2023 war nach jahrelangem Stillstand endlich Bewegung in die verwaiste Immobilie ‘Ella-Kay-Heim’ gekommen.

6 Folgen fürs Bürgeramt Kladow

Wenn der neue Seniorenklub einzieht - was passiert dann mit dem kleinen Bürgeramt? „Auch nach dem Umbau vom Jugend- zum Seniorenklub soll das Bürgeramt im Parnemannweg bleiben“, so Kempert. „Wir wollen das Angebot im Süden eher ausbauen, von zwei auf drei bis vier Öffnungstage.“ 2024 wird aber erst einmal der Aufbau eines neues Bürgeramtes in Staaken geplant; zuletzt war immer wieder das „Staaken-Center“ im Gespräch.

