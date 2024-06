Trauermarsch nach Mannheimer Messerattacke Polizisten wollen durch Berliner Innenstadt ziehen

Nach dem tödlichen Angriff auf einen Mannheimer Polizisten soll es auch in Berlin einen Trauermarsch geben. Die beiden größten Berufsverbände der Polizei rufen dazu für Freitag zu einer Gedenkdemonstration durch die Berliner Innenstadt auf.

Tagesspiegel Checkpoint: Berlins beliebtester Newsletter Der schnellste Berlin-Überblick von Montag bis Freitag. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Dazu haben sich die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG), die dem Beamtenbund angehört, und die Gewerkschaft der Polizei (GdP), die ein Verband im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) ist, abgesprochen. Start soll am Freitagmittag der Potsdamer Platz sein, von wo der Trauerzug zunächst zur Landesvertretung Baden-Württembergs am Tiergarten ziehen wird.

Ein 25-jähriger Afghane, so der Stand der Ermittlungen, hatte am Freitag bei einer islamkritischen Kundgebung im baden-württembergischen Mannheim fünf Menschen niedergestochen und einen Polizisten durch Stiche in den Kopf getötet. Gegen Sulaiman A. erließ ein Richter deshalb Haftbefehl. Ermittler gehen davon aus, dass A. aus islamistischen Motiven handelte.

Generalbundesanwalt ermittelt

Wegen der „besonderen Bedeutung“ des Falls ermittelt inzwischen der Generalbundesanwalt. Die Tat werde demnach als „religiös motiviert“ eingestuft, ermittelt wird wegen Mordes, fünffachen versuchten Mordes sowie gefährlicher Körperverletzung.

Der Gedenkmarsch in Berlin am Freitag soll von der Landesvertretung noch bis zum Roten Rathaus in Mitte ziehen. Auf Reden wollen die Organisatoren dabei nach Tagesspiegel-Informationen weitgehend verzichten.

Nach der Messerattacke von Mannheim werden Stimmen nach strikteren Abschiebungen ausländischer Straftäter lauter. Mehrere unionsregierte Bundesländer unterstützten den Vorschlag des Hamburger Innensenators Andy Grote (SPD), schwerkriminelle Ausländer auch nach Afghanistan und Syrien abzuschieben.

Wer eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellt, hat sein Bleiberecht verwirkt und muss auch mit Rückführungen rechnen Iris Spranger (SPD), Berliner Innensenatorin

Auch Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) schloss sich der Forderung an. Deutschland gewähre humanitär selbstverständlich Schutz. „Wer aber eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellt, hat sein Bleiberecht verwirkt und muss mit Sanktionen und auch mit Rückführungen rechnen“, sagte Spranger am Dienstag. „Wer sich gegen unsere demokratischen Werte stellt, muss mit Konsequenzen rechnen.“

Daher unterstütze sie den Vorschlag aus Hamburg, „Abschiebungen von schweren Straftätern in Länder wie Afghanistan zu ermöglichen, wenn die Gefahr für die öffentliche Sicherheit gegenüber dem individuellen Bleibeinteresse überwiegt“ – und selbst dann, wenn „dieses Land nicht als sicheres Herkunftsland eingestuft ist“, sagte die Innensenatorin: „Wir dürfen die Augen nicht vor den aktuellen Herausforderungen für die Sicherheit unseres Landes verschließen.“

Grüne kritisieren härtere Abschiebepolitik

Kritik an diesen Vorschlägen kamen von der Grünen-Politikerin Lamya Kaddor. In Afghanistan hätte ein in Deutschland verurteilter Täter unter den islamischen Taliban womöglich „gar keine Strafe mehr zu befürchten“, sagte die Innenexpertin der Grünen im Bundestag dem ARD-Morgenmagazin. „Wahrscheinlich wird er dort noch eher belohnt.“

Geprüft wird nun, ob der Täter womöglich Kontakte zum „Islamischen Staat“ hatte. Das radikal-muslimische Terrornetzwerk hatte immer wieder Einzelpersonen zu Taten animiert, zuweilen standen IS-Funktionäre aus dem Nahen Osten oder Zentralasien via Internet mit Islamisten in Europa in Verbindung.