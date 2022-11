Ungleiches Duell in Spandau Berliner Grünen-Spitzenkandidatin Jarasch muss gegen SPD-Chef Saleh antreten

Ungleiches Duell der Berliner Politik-Giganten in Spandau: Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch muss gegen SPD-Landes- und Fraktionschef Raed Saleh in seinem Heimatwahlkreis antreten. Das wurde am Mittwoch im Bezirkswahlausschuss von Spandau öffentlich. Es ist Folge des Verzichts des Grünen-Kandidaten Sebastian Sperlich auf seine Kandidatur im Spandauer Wahlkreis 2. Sperlich ist seit der ursprünglichen Wahl im vergangenen Herbst aus Berlin weggezogen und tritt nicht wieder an.

Jarasch muss nun ob sie will oder nicht seinen Platz übernehmen. Zum Leidwesen der Grünen: Die Spitzen-Kandidatin hat gegen Saleh wohl kaum Chancen. Saleh stammt aus dem Bezirk, hatte seinen Wahlkreis bei den vergangenen Wahlen jeweils mit deutlich mehr als 30 Prozent gewonnen. Sein Erststimmenergebnis lag deutlich über dem Ergebnis der Zweistimmen. Jaraschs Grüne kamen bei der letzten Wahl auf 11 Prozent. Es wird sich auch am Ergebnis der Erststimmen ablesen lassen, ob Jarasch für die Grünen ein Zugpferd bei dieser Wahl sein kann.

Hintergrund ihres Einspringens als Kandidatin ist die Regelung, die beim Ausfall von Direktkandidaten für die Wiederholungswahl gefunden wurde. Es soll jeweils der nächstplatzierte wählbare Kandidat der Bezirks- oder Landesliste nachziehen, der keinen eigenen Wahlkreis hat. Jarasch steht auf Platz 1 der Landesliste der Grünen und war ohne Wahlkreis angetreten, weil Sperlich als erster Kandidat der Grünen auf die Kandidatur verzichtet hatte, muss sie nun einspringen. Bei Parteien mit Bezirkslisten wie CDU oder SPD rücken die Kandidaten auf diesen Listen nach.

Jarasch ist für die Spandauer eine alte Bekannte

Der Vorteil für Jarasch: Für die Spandauer ist sie eine alte Bekannte. Die frühere Landesvorsitzende ihrer Partei trat dort 2017 als Bundestagskandidatin an, erzielte ein Ergebnis von 6,1 Prozent. Die Grünen landeten damit noch hinter der FDP. Einer ihrer Gegner tritt auch jetzt in anderer Rolle wieder an: CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner kam damals als Bundestagskandidat in Spandau auf 30 Prozent. Gewonnen hatte den Wahlkreis der SPD-Politiker Swen Schulz. Großes Thema damals: eine Straßenbahn für den Bezirk.

Jarasch ist jedoch nur das prominente Beispiel für ein verbreitetes Phänomen: Sperlich ist bei Weitem nicht der einzige Kandidat, der nicht mehr antritt. Bislang ist jedoch unklar, wie viele Kandidaten genau nicht mehr bei der Wiederholungswahl antreten wollen oder können. Ausgeschlossen sind Kandidaten, wenn sie inzwischen aus Berlin weggezogen oder verstorben sind. Ein Austritt aus Partei oder Fraktion ist kein Grund, vom Wahlzettel gestrichen zu werden.

Das führt zu weiteren Kuriositäten: Auf Platz 1 der Liste der Grünen für die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) in Spandau steht eine Politikerin, die inzwischen aus der Fraktion in der BVV ausgetreten ist. Die Kladowerin wurde dann nach der Wahl weder Fraktionschefin noch Stadträtin - und trat auch deshalb aus. Ein ähnliches Szenario trifft auf zwei Verordnete der SPD zu, allerdings nicht an der Spitze der Bezirksliste.

In diesen Tagen tagen die Bezirkswahlausschüsse. In Spandau wurde am Mittwochvormittag die Kandidatur von Jarasch öffentlich. Am Freitag befindet dann der Landeswahlausschuss über die Rechtmäßigkeit und Vollständigkeit aller Listen und Direktkandidaturen. Die Wiederholungswahl soll am 12. Februar durchgeführt werden.

