Uni erkennt Doktortitel ab Berlins Verkehrssenatorin Manja Schreiner tritt zurück

Berlins Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) hat ihren Rücktritt erklärt. „Dies tue ich, um Schaden vom Berliner Senat abzuwenden“, sagte die 46-Jährige am Dienstag vor Journalisten. Die Universität Rostock habe ihr mitgeteilt, dass sie ihr ihren 2007 verliehenen Doktorgrad entziehen werde. „Aus diesem Grund habe ich den Regierenden Bürgermeister von Berlin gebeten um eine Entlassung vom Amt als Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt“, sagte Schreiner.

„Ich habe an keiner Stelle meiner Dissertationsarbeit vorsätzlich getäuscht oder betrogen. Als Privatperson werde ich deshalb gegen diese Entscheidung der Fakultät Widerspruch einlegen“, erklärte Schreiner.

Die Juristin war vor einem Jahr, am 27. April 2023, als Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt im schwarz-roten Senat in Berlin angetreten.

Der Regierende Bürgermeister informierte die Senatorinnen und Senatoren in der Senatssitzung am Dienstag über das Rücktrittsgesuch. Um 12 Uhr will Wegner ein Statement abgeben.

Schreiner promovierte 2007 an der juristischen Fakultät der Universität Rostock zum Thema „Arbeitnehmerberücksichtigung im Übernahmerecht“. Anfang August wurden erste Plagiatsvorwürfe gegen die Arbeit erhoben. Schreiner bat daraufhin die Universität, ihre Dissertation zu prüfen und verzichtete seitdem auf das Tragen ihres Doktortitels.

Schreiner und die CDU wissen nach Tagesspiegel-Informationen schon seit mehreren Tagen von der Aberkennung des Doktortitels. Nur die genauen Gründe und Schwere der Vergehen erfuhr man offenbar erst kurzfristig.

Aus der Berliner Landespolitik kamen am Dienstagmittag erste Reaktionen. Tino Schopf, verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus, sagte dem Tagesspiegel, dass er die Entscheidung „mit Bedauern und Respekt zur Kenntnis“ nehme. „Ich habe sehr gern mit Manja Schreiner gearbeitet. Es war eine vertrauensvolle und angenehme Zusammenarbeit, auch wenn wir bei einigen Themen unterschiedlicher Ansicht waren.“ Die Entscheidung sei folgerichtig, „um Schaden von dem Amt abzuwenden“, sagte Schopf.

Eine Leerstelle auf diesem Posten kann sich unsere Stadt nicht leisten. Dafür sind die Löcher, die Manja Schreiner hinterlässt, von Verkehrswende-Stopp bis BVG-Krise, viel zu groß. Werner Graf, Grünen-Fraktionschef

Grünen-Fraktionschef Werner Graf nannte Schreiner Rücktritt nach der Aberkennung des Doktortitels „den einzig möglichen Schritt“: „Wer getäuscht und Privilegien missbraucht hat, muss Konsequenzen ziehen.“ Die Stelle der Verkehrssenatorin müsse zügig neu besetzt werden.

Der Grünen-Politiker attackierte zugleich Schreiners Arbeit der Verkehrssenatorin: „Eine Leerstelle auf diesem Posten kann sich unsere Stadt nicht leisten. Dafür sind die Löcher, die Manja Schreiner hinterlässt, von Verkehrswende-Stopp bis BVG-Krise, viel zu groß.“

Rechtsprofessor berichtete über „Bauernopfer“

Öffentlich geworden war der Fall seinerzeit durch einen Fachartikel in der „Neuen Juristischen Wochenschrift“. Dort hatte der Frankfurter Rechtsprofessor Roland Schimmel über sogenannte „Bauernopfer“ in akademischen Arbeiten berichtet und in diesem Zuge Schreiners Arbeit als Beispiel genannt. Unter dem Begriff verstehen Plagiatsjäger unsauber markierte Textübernahmen aus anderen Arbeiten.

Schreiner hat von 1996 bis 2001 Rechtswissenschaften an der Universität Rostock studiert. Nach dem Referendariat schloss sie ein Masterstudium in Internationalem und Europäischem Wirtschaftsrecht an. Von 2005 bis 2007 promovierte sie in Rostock.

Danach arbeitete sie unter anderem beim Kreuzfahrtunternehmen Aida Cruises, als Rechtsreferentin beim Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und als Leiterin der Rechtsabteilung beim Zentralverband des Deutschen Handwerks. Bevor sie in den Berliner Senat wechselte, war sie als Hauptgeschäftsführerin bei der Fachgemeinschaft Bau Berlin und Brandenburg tätig.

Manja Schreiner gilt als Vertraute des Regierenden Kai Wegner

Schreiner war zeitweise auch stellvertretende Landesvorsitzende der Berliner CDU. Sie gilt als Vertraute des Parteivorsitzenden und Regierenden Bürgermeisters Wegner, der sich im April 2023 in den Senat holte. Als Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt – so die offizielle Bezeichnung ihres Ressorts – stieß Schreiner mit etlichen ihrer Entscheidungen auf Kritik aus der Stadtgesellschaft.

Kritiker aus anderen Parteien warfen ihr vor, nach den Bemühungen der rot-grün-roten Vorgängerregierung um eine ökologische Verkehrswende wieder stärker eine Mobilitätspolitik für das Auto zu machen. (mit dpa)