Unterstützung in der Energiekrise Berlin beschließt Millionen-Hilfsprogramm für Unternehmen und Selbstständige

Der Berliner Senat hat sich auf ein Hilfsprogramm für Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler geeinigt, die wegen hoher Energiekosten in Zahlungsschwierigkeiten sind. Insgesamt stehen 100 Millionen Euro zur Verfügung, sagte Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos, für die SPD) am Dienstag in der Senatspressekonferenz.

Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler, die nachweislich aufgrund der hohen Energiekosten in finanzielle Nöte geraten, können demnach ein Darlehen bei der Investitionsbank Berlin beantragen. Sie erhalten bei Bewilligung bis zu eine Million Euro zu einem vergünstigten Zinssatz. Das Geld muss in den ersten zwei Jahren nicht zurückgezahlt werden.

„Mit diesem ersten Schritt bieten wir ihnen Stabilität und Schutz vor krisenbedingten Zahlungsengpässen und sichern damit auch Arbeitsplätze in unserer Stadt“, sagte Schwarz.

„Welche weiteren Schritte landesseitig notwendig sind, hängt jetzt von der konkreten Ausgestaltung der Entlastungsmaßnahmen auf Bundesebene ab“, sagte Schwarz. „Die deutsche Wirtschaft braucht hier schnell Zuverlässigkeit und das heißt vor allem eine effektive Bremsung der Energiepreise. Wir stehen bereit, die Maßnahmen des Bundes am Wirtschaftsstandort Berlin wo nötig zusätzlich zu flankieren.“

Das Programm „Liquiditätshilfen Energie“ ist Teil des Berliner Entlastungspakets, auf das sich Partei- und Fraktionsspitzen von SPD, Grüne und Linke Mitte September geeinigt hatten. Insgesamt sind hierfür bis zu 1,5 Milliarden Euro vorgesehen. Ein entsprechender Nachtragshaushalt soll im Abgeordnetenhaus bis zur Entscheidung des Berliner Verfassungsgerichts über eine mögliche Wiederholungswahl verabschiedet werden.

Laut Koalitionsbeschluss aus dem September soll es neben dem Darlehensprogramm noch eine Energiekostensoforthilfe für Berliner Unternehmen geben. „Ziel ist eine Abfederung der individuellen Energiekosten von insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen und Soloselbstständigen unter Berücksichtigung eines Sparanreizes“, heißt es in dem Papier.

