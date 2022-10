Sondersitzungen des Parlaments nötig Berliner Senat will Milliardenprogramm für Energie-Nothilfen in vier Wochen fertigstellen

Das Milliardenprogramm des Berliner Senats für die Kosten der Energiekrise und Inflation soll schon in vier Wochen vom Parlament verabschiedet werden. Der Berliner Nachtragshaushalt soll damit vor dem 16. November stehen. Das kündigte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Dienstag in der Senatspressekonferenz an. Am 16. November wird das Berliner Verfassungsgericht sein Urteil über eine mögliche Wahlwiederholung sprechen.

Zuvor hatte der Senat geplant, das Urteil und die am 25. Oktober erwartete Steuerschätzung abzuwarten und in der letzten Plenarsitzung vor der Winterpause, am 15. Dezember, den Nachtragshaushalt zu verabschieden. Für die neu terminierte Verabschiedung bis Mitte November werden zwei Sondersitzungen des Abgeordnetenhauses notwendig. Ein Gesetz muss nämlich zwei mal im Parlament behandelt werden. Franziska Giffey begründete den Schritt mit Handlungsfähigkeit von Senat und Parlament. „Wir gehen auf Nummer sicher“, sagte sie.

Es gehe darum, gerade in der Zeit multipler Krisen handlungsfähig zu bleiben, erklärte Giffey weiter. Der Nachtragshaushalt habe eine „ganz zentrale Bedeutung“, sagte Giffey. „Wir wollen die Beschlussfassung zu einem Zeitpunkt treffen, bei dem klar ist, dass Parlament und Senat auch agieren können.“

Mit dem Nachtragshaushalt will der Senat unter anderem das 29-Euro-Ticket finanzieren, außerdem Hilfen für Privatpersonen, die Berliner Verwaltung und Wirtschaftsunternehmen wegen der stark gestiegenen Energiekosten. Zudem müssen Nachteile für den Landeshaushalt durch Hilfsmaßnahmen des Bundes ausgeglichen werden - etwa die Absenkung der Mehrwertsteuer für Gas und Fernwärme. Zuletzt war auch überlegt worden, ob ein Teil der Kosten für die Versorgung von Flüchtlingen darüber finanziert werden könnten.

Zwei Sondersitzungen des Parlaments in einer Woche geplant

Praktisch sieht der Zeitplan nun so aus: Der Senat wird in einer bislang nicht geplanten und in den Herbstferien liegenden Sitzung am 1. November per Videokonferenz seinen Entwurf für den Nachtragshaushalt verabschieden. Im Anschluss daran wird es, voraussichtlich in der Woche nach den Herbstferien, zwei Sondersitzungen des Parlaments geben.

Die Fraktionen hätten ihre Zustimmung zu dem Vorgehen erteilt, sagte Giffey am Dienstag. Sie kündigte an, am Tag nach der Urteilsverkündung des Verfassungsgerichtshofs am 16. November eine Regierungserklärung abgeben zu wollen. An diesem Tag trifft sich das Parlament zu einer regulären Plenarsitzung.

Trotz der erwarteten kompletten Wahlwiederholung hatte das Berliner Landesverfassungsgericht in einer Anhörung Ende September klargestellt, dass Parlament und Senat bis zu dieser Wiederholung weiter handlungsfähig bleiben sollen. Dies wurde mit der „notwendigen Kontinuität staatlichen Handelns“ begründet. Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) hatte noch am Donnerstag im Parlament angedeutet, dass auch ein Nachtragshaushalt damit gemeint sein dürfte. Nun will man in der rot-grün-roten Koalition aber offenbar kein Risiko eingehen.

