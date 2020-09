Das Verwaltungsgericht Berlin hat einem Eilantrag der AfD gegen die sogenannten Pop-up-Radwege in Berlin stattgegeben und in einem Eilverfahren entschieden: Die Voraussetzung zur Errichtung von acht verschiedenen temporären Radwegen in Berlin lag nicht vor. Demnach sind die sogenannten Corona-Radwege rechtswidrig.

Die 11. Kammer verpflichtete den Antragsgegner, die Senatsverwaltung für Verkehr, Umwelt und Klima, die entsprechenden Schilder zu entfernen. Betroffen sind folgende Pop-up-Radwege: Gitschiner Straße/ Skalitzer Straße zwischen Halleschem Tor und Kottbusser Straße, Hallesches Ufer zwischen Halleschem Tor und Köthener Straße, Kottbusser Damm/Kottbusser Straße zwischen Kottbusser Tor und Hermannplatz, Lichtenberger Straße zwischen Holzmarktstraße und Straußberger Platz, Petersburger Straße zwischen Bersarinplatz und Landsberger Allee, Tempelhofer Ufer zwischen Schöneberger Straße und Halleschem Tor, Schöneberger Ufer zwischen Potsdamer Brücke und Köthener Straße, Kantstraße und Neue Kantstraße zwischen Messedamm und Budapester Straße.

Wie das Gericht am Montag mitteilte, hatte sich der Antragsteller mit einer Klage und einem Eilantrag gegen die von der Verkehrsverwaltung in der Corona-Pandemie errichteten Pop-up-Radstreifen gerichtet.

Zur Begründung der Radwege habe die Behörde von Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) nach Angaben des Gerichts angegeben, es sei in der Pandemie erforderlich, systemrelevante Mobilität zu gewährleisten, da ein Großteil der Berliner kein Auto habe und in Bus und Bahn der Mindestabstand kaum einzuhalten sei, was es rechtfertige, beschleunigt und gegebenenfalls provisorisch Radwege zu schaffen, fasste das Gericht den Hintergrund der Radwege zusammen.

Der Antragsteller hingegen ist demnach der Meinung, die Radwege würden einer Rechtsgrundlage entbehren. Dieser argumentierte unter anderem, so das Gericht, "verkehrsfremde Erwägungen" wie die Corona-Pandemie könnten nicht als Begründung herangezogen werden und darüber hinaus habe die Senatsverwaltung keine konkrete Gefahrenlage dargelegt.

Gericht: "Ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Radwegeinrichtung"

Die 11. Kammer gab dem Eilantrag statt, weil "ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Radwegeinrichtung" bestünden, so das Gericht. Radwege dürften "nur dort angeordnet werden, wo Verkehrssicherheit, Verkehrsbelastung und/oder der Verkehrsablauf ganz konkret auf eine Gefahrenlage hinwiesen und die Anordnung damit zwingend erforderlich sei".

[Der Verkehr in der Metropole: Das ist regelmäßig auch ein Thema in unseren Leute-Newslettern aus den zwölf Berliner Bezirken. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Eine solche Gefahrenlage habe die Senatsverkehrsverwaltung nicht dargelegt, sondern sei fälschlich davon ausgegangen, sie müsse sie nicht begründen. "Tatsachen, die auf eine konkrete Gefahr für den Radverkehr auf den betroffenen Straßenabschnitten hindeuteten, ließen sich der Begründung zur Anordnung nicht entnehmen."

Auch mit Blick auf die Coronakrise als Begründung gab das Gericht dem Antragsteller Recht: Die Pandemie könne nicht zum Anlass der Anordnungen herangezogen werden - es handele sich dabei "nicht um verkehrsbezogene Erwägungen". Ferner hieß es in der Mitteilung des Gerichts: "Die weitere Begründung der Senatsverwaltung bleibe ohne konkrete Belege und gehe über allgemeine, an einer Vielzahl von Straßenzügen gültige Situationsbeschreibungen nicht hinaus."

Geklagt hatte im Juni ein Abgeordneter der AfD gegen die kurzfristige Einrichtung von acht neuen Radwegen. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Die Senatsverkehrsverwaltung kann gegen den Beschluss vom 4. September Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg einlegen. Allerdings hat das keine aufschiebende Wirkung. Die müsste der Senat in einem extra Antrag begründen.

AfD: "Sieg der individuellen Mobilität gegen den Autohass"

Die AfD feierte das Urteil in einer Mitteilung so: "Die Pop-up-Radwege sind illegal!" AfD-Verkehrsexperte Frank Scholtysek sagte: "Dies ist ein Sieg der individuellen Mobilität gegen den Autohass. Wir freuen uns, dass erstmals linke Ideologen von Richtern in ihre Grenzen verwiesen wurden. Jetzt müssen die rechtswidrigen Barrikaden sofort abgebaut und die Straßen wieder frei gemacht werden."

AfD-Rechtsexperte Marc Vallendar erklärte: "Das Gericht ist unserer Klagebegründung vollumfänglich gefolgt. Damit haben die Richter ohne Einschränkungen bestätigt, dass die Einrichtung und der Betrieb der Radweg durch Rotrotgrün komplett rechtswidrig ist. Klarer geht es nicht."

Die AfD kündigte an, sich "weiter gegen das verkehrspolitische Umerziehungslager Berlin wehren" zu wollen, die Partei nannte "Straßensperren, Parkplatzverbote und immer höhere Gebühren". Rechtsanwalt Vallendar hatte seine Partei in dem Verfahren vertreten.

Betroffen sind Radwege, die von Fahrradverbänden besonders gelobt wurden

Betroffen von dem Urteil sind gerade die Radwege in Friedrichshain-Kreuzberg und Charlottenburg, die von Fahrrad- und Umweltverbänden besonders viel Lob bekommen hatten. Zum Kottbusser Damm / Kottbusser Straße zum Beispiel hatte der Bezirk angegeben, dass diese dauerhaft erhalten werden sollen.

Die Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Monika Herrmann (Grüne), sagte dem Tagesspiegel, dass man sich "das erst einmal in Ruhe ansehen" werde. "Dann entscheiden wir, ob und was zu tun ist." Da alle Corona-Radwege an Hauptstraßen liegen, werde man eng mit der Verkehrsverwaltung von Regine Günther (Grüne) beraten.

CDU: "Niederlage erster Klasse"

Der verkehrspolitische Sprecher der CDU im Abgeordnetenhaus, Oliver Friederici, sprach von einer "Niederlage Erster Klasse" für den Senat. Er sei nicht zwar nicht grundsätzlich gegen Pop-up-Radwege, doch sie müssten juristisch zweifelsfrei begründet sein. Friederici forderte deshalb, alle Pop-up-Radwege "unverzüglich" zu entfernen.

Erst nach eindeutiger Klärung und einer hinreichenden Bürgerbeteiligung könne über temporäre Radwege nachgedacht werden. In der Kantstraße und am Landwehrkanal erlebe er tägliches Verkehrschaos wegen der neuen Radstreifen. "Der Radverkehr hat in der Pandemie zugenommen, der Autoverkehr hat aber auch nicht abgenommen", sagte er und prognostizierte mit Blick auf den Winter einen sinkenden Anteil von Radfahrern in der Stadt.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Auch der Fraktionsvorsitzende der Berliner FDP, Sebastian Czaja, kritisierte Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) scharf: "Ausgerechnet bei ihrem Kernthema hat die grüne Verkehrssenatorin auf ganzer Linie versagt." Er forderte eine Neuprüfung aller temporären Radwege unter Beteiligung von Anwohnern, BVG und anderen Betroffenen.

Mehr zum Thema Radverkehr um 25 Prozent gestiegen Berlin hat in Coronakrise bislang 21,5 Kilometer Pop-up-Radwege gebaut

Czaja sagte weiter: "Nur wenn dieser wirklich zur Verbesserung des Verkehrsflusses und zur Beseitigung von Gefahrenlagen beiträgt, darf der Radweg verstetigt werden, ansonsten sind diese unmittelbar zu beseitigen."