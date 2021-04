Vier Menschen sind am Mittwochabend im Potsdamer Oberlinhaus gewaltsam getötet worden. Es handelt sich dabei nach Angaben der Polizei vom Donnerstagmorgen, 1.44 Uhr, um vier Patienten der Pflegeeinrichtung für Menschen mit schweren Behinderungen.

Die Leichen der Opfer mit tödlichen Verletzungen sowie eine weitere schwer verletzte Person sind laut Polizeimitteilung "in verschiedenen Krankenzimmern einer Station" aufgefunden worden. "Die Verletzungen aller Opfer sind nach bisherigen Erkenntnissen auf schwere, äußere Gewaltanwendung zurückzuführen", teilte die Polizei mit.

Bei der schwer verletzten Person handelt es sich ebenfalls um eine Bewohnerin der Einrichtung. Eine 51-jährige "dringend tatverdächtige" Mitarbeiterin des Oberlinhauses ist laut Polizei festgenommen worden.

Nach Informationen von Tagesspiegel und Potsdamer Neuesten Nachrichten war die Frau nach Hause gekommen und soll ihrem Mann gesagt haben, dass sie Menschen getötet habe. Daraufhin sei Polizei alarmiert worden. Ab kurz vor 21 Uhr waren Beamte dann im Einsatz.

In Ermittlerkreise ist von einem "brutalen Vorgehen" bei der Tat die Rede. Tatwaffe soll ein Messer gewesen sein. Einige Bewohner haben so starke Behinderungen, dass sie nachts Beatmungsmasken und Beatmungshilfen benötigen.

Mordkommission ermittelt zum Verdacht eines vorsätzlichen Tötungsdelikts

Zu einem möglichen Motiv der Frau lägen bisher keine Informationen vor, auch der genaue Tathergang und die Tatumstände seien bislang noch unklar. Eine Mordkommission der Polizeidirektion West unter Leitung der Staatsanwaltschaft Potsdam habe die Ermittlungen zum Verdacht eines "vorsätzlichen Tötungsdelikts" übernommen.

Eine verletzte Person wird ins Krankenhaus gebracht. Foto: Marion Kaufmann.

Ereignet hat sich das wohl schwerste Tötungsdelikt in Potsdam seit Jahrzehnten im Thusnelda-von-Saldern-Haus an der Rudolf-Breitscheid-Straße In Babelsberg. Im Saldern-Haus leben Menschen mit schweren Behinderungen, die stationär betreut und gepflegt werden müssen.

Seit der Nacht zum Donnerstag finden laut Staatsanwaltschaft Potsdam "umfangreiche Spurensicherungen" an den Tatorten statt. Rechtsmediziner und die Staatsanwaltschaft seien ebenfalls vor Ort.

Die Polizei verhängte eine Nachrichtensperre, weil die Angehörigen der Getöteten benachrichtigt werden sollen, bevor öffentlich weitere Angaben zu den Opfern und den Tatumständen gemacht werden. Der theologische Vorstand des Oberlinhauses, Matthias Fichtmüller, machte am Donnerstagvormittag bei einer Pressekonferenz im Rathaus deutlich, dass er keine Auskünfte zur Tat geben werde, das sei der Staatsanwaltschaft vorbehalten.

Woidke: „Es ist ein schwerer Tag für Brandenburg“

„Das hat uns die Beine weggehauen“, sagte Fichtmüller. Alle seien erschüttert. Am Abend soll es in der Oberlinkirche eine Gedenkandacht geben. In zwei Wochen sei ein Gedenkgottesdienst geplant. „Wir können uns noch gar nicht auf das Trauern konzentrieren“, sagte Fichtmüller, „wir müssen funktionieren.“ Die Bewohner müssten weiter betreut werden.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zeigte sich bestürzt. „Eine schreckliche Nachricht. Ich bin schockiert“, sagte Woidke am Donnerstag. „Meine Gedanken gelten den Opfern und meine Anteilnahme den Angehörigen.“ Im Sender BB Radio sprach er von einer grauenhaften und fürchterlichen Tat. „Es ist ein schwerer Tag für Brandenburg.“

Auch der Brandenburger Landtag zeigte seine Anteilnahme. „Lassen Sie mich für uns alle sagen, dass uns die schreckliche Bluttat in der vergangenen Nacht (...) mit Entsetzen und mit viel Traurigkeit erfüllt“, sagte Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke am Donnerstag im Plenum. „Unser aufrichtiges Mitgefühl und unsere Anteilnahme gehört den Angehörigen der Opfer. Die Abgeordneten des Landtags sind in diesen schweren Stunden in Gedanken bei ihnen.“

Vier Personen sollen getötet worden sein. Foto: Marion Kaufmann

Das Saldern-Haus bietet nach eigenen Angaben Erwachsenen mit Körper- und Mehrfachbehinderungen ein dauerhaftes Zuhause. Es ist Teil der Oberlin-Lebenswelten, der Behindertenbetreuung des diakonischen Trägers. Dort arbeiten nach Angaben der Oberlin-Homepage mehr als 400 Heilerziehungspfleger, Ergotherapeuten, Sonderpädagogen und weitere Angestellte. Im Saldern-Haus sollen 80 Beschäftigte tätig sein.

Das Oberlinhaus ist eine traditionsreiche diakonische Gesellschaft mit rund 2000 Beschäftigten. Auf dem Campus ist auch die Oberlinklinik untergebracht, die vor allem auf Behandlungen von Beschwerden am Muskel- und Skelettsystem spezialisiert ist.