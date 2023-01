Vorbild „Centre Pompidou“ in Paris Berliner ICC soll Kultur- und Kunstzentrum werden

Das Internationale Congress Centrum (ICC) soll zu einem Kultur- und Kunstzentrum umgebaut werden. Bis 2026 soll in einem sogenannten Konzeptverfahren ein neuer Betreiber gefunden werden. Als Vorbild gelte das französische Kulturzentrum „Centre Pompidou“ in Paris, sagte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Dienstagabend auf einer Wahldebatte des Vereins Berliner Kaufleute und Industrieller und des Tagesspiegels.

Das ICC, 1979 als Messe- und Kongresszentrum eröffnet, steht seit rund zehn Jahren weitgehend leer und ist sanierungsbedürftig. In den vergangenen Jahren wurde es als Unterkunft für Geflüchtete und als Corona-Impfzentrum genutzt. Das Gebäude mit einer Fläche von rund 28.000 Quadratmetern steht unter Denkmalschutz.

Aus einer Besprechungsunterlage für die heutige Senatssitzung, die dem Tagesspiegel vorliegt, geht hervor, dass die landeseigene Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) beauftragt werden soll, ein „zweistufiges Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb“ durchzuführen.

Voraussetzung für den Zuschlag ist, dass das ICC ein „modernes Kunst- und Kulturzentrum mit flexibel – im Bedarfsfall auch für Kongresse und Konferenzen – nutzbaren Flächen“ wird, das der Öffentlichkeit zugänglich ist. Ein Betreiber muss außerdem die umfassende Sanierung des Gebäudes zusichern, dafür könne das Land Berlin Zugeständnisse „beim Preis oder baulichen Auflagen“ machen. Das Parkhaus könne trotz Denkmalschutz „bei Bedarf“ abgerissen werden. Der Gewinner des Konzeptverfahren soll ein Erbbaurecht über 99 Jahre erhalten.

Der Teilnahmewettbewerb soll nach dem Willen der Senatswirtschaftsverwaltung im November 2023 starten und bis April 2025 laufen. Dem sollen zwei Angebotsphasen bis Februar 2026 folgen. Eine Vergabeentscheidung könne demnach zwischen März und November 2026 fallen.

