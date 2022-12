Wieder Klebe-Aktionen in Berlin Aktivisten demonstrieren am Hauptbahnhof und vor SPD-Zentrale

Zwei Aktivisten haben am Donnerstagmorgen vor dem Willy-Brandt-Haus in Berlin protestiert. Eine Person habe sich kurz vor 8.30 Uhr an der Kreuzung Wilhelmstraße Ecke Stresemannstraße auf der Straße festgeklebt, teilte eine Polizeisprecherin auf Anfrage mit. Weniger Minuten später war die Fahrbahn den Angaben zufolge aber wieder frei. Die SPD-Zentrale war von den Protesten nicht betroffen.

Auch am Berliner Hauptbahnhof gab es Proteste: Nach Angaben der Polizei klebten sich gegen 9 Uhr zwei Demonstrant:innen am Europaplatz Ecke Invalidenstraße auf der Straße fest. An den Protesten hatten dort fünf Aktivist:innen teilgenommen. Die Polizei rückte an und stellte Personalien fest. Etwa 15 Minuten später sei die Protestaktion beendet worden, sagte die Polizeisprecherin.

Mitglieder der „Letzte Generation“ klebten sich am Donnerstagmorgen auch am Flughafen BER fest. Sie wollten den Flugverkehr zum Erliegen bringen, teilte die Gruppe mit. Auf einem Foto, dass die „Letzte Generation“ auf Twitter veröffentlichte, waren Aktivist:innen auf dem Flughafengelände vor dem Rollfeld zu sehen. Dazu schrieben sie: „Die Regierung hat die Krise nicht im Griff und alle anderen Methoden sind leider ausgeschöpft.“

Nach Angaben einer BER-Sprecherin ist der Flugbetrieb durch die Protestaktion nicht beeinträchtigt worden. Gerade laufe ein Einsatz, hieß es. Unbekannte hätten sich unbefugten Zutritt zum Sicherheitsbereich des BER verschafft.

Der „Letzten Generation“ zufolge war die Polizei kurz vor dem Betreten des Flughafengeländes über die Aktion informiert worden. „Es gibt keine Gefährdungslage durch uns – durch die todbringende Politik der Bundesregierung dagegen schon!“, schrieb die Gruppe.

Bereits am Mittwoch hatten Mitglieder der Gruppe „Letzte Generation“ in Mitte erneut Kreuzungen blockiert. Zuvor hatte es am vergangenen Montag eine Blockade gegeben.

