Nach Urteil zur Wahlwiederholung Beschwerdeführer bedauern fehlende Begründung des Verfassungsgerichts

Mit Verwunderung reagieren die 43 Beschwerdeführer auf das ohne Begründung kommunizierte Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. In einer Stellungnahme, die dem Tagesspiegel vorliegt, heißt es: „Die Verfassungsbeschwerdeführer bedauern die Entscheidung. Wegen der bislang fehlenden Begründung könnte über die tragenden Erwägungen des Gerichts derzeit nur spekuliert werden.“

Die fehlende Begründung deute darauf hin, dass sich die Richter die Entscheidung nicht leicht gemacht hätten. „Dafür, dass das Bundesverfassungsgericht der Verfassungsbeschwerde weiterhin Gewicht beimisst, spricht auch die inzwischen erfolgte Aufforderung des Bundesverfassungsgerichts zur kurzfristigen Stellungnahme in der Hauptsache bis zum 2. März 2023“, heißt es weiter.

Tatsächlich hat das Bundesverfassungsgericht nur im Eilverfahren über eine mögliche Verschiebung der Wahl entschieden und dies abgelehnt. Die Wahl findet deshalb wie geplant am 12. Februar statt. Allerdings haben die Richter des zweiten Senats noch nicht in der Sache entschieden, also über die Verfassungsbeschwerde selbst. Das wird erst nach der Wahl passieren.

In den meisten Fällen hat sich das Bundesverfassungsgericht in der Hauptsache an der Tendenz der Eilentscheidung orientiert. Dass die Wiederholungswahl im Nachhinein für ungültig erklärt wird, erscheint deshalb zumindest als unwahrscheinlich. Ohne eine Begründung des Urteils lassen sich aber kaum Schlüsse daraus ziehen.

Gericht kann wegen Eilbedürftigkeit Gründe weglassen

Viele Beobachter hatten ohnehin mit einer viel schnelleren Ablehnung der Verfassungsbeschwerde durch das Bundesverfassungsgericht gerechnet. Laut der Rechtsprechung der letzten Jahre sahen sich die Richter in Karlsruhe gerade nicht als Kontrollinstanz der Landesverfassungsgerichte. Nun findet eine gründliche Prüfung aber offenbar statt – auch wenn sich die Richter theoretisch immer noch für unzuständig erklären können.

Für das begründungsfreie Urteil kann es derweil unterschiedliche Begründungen geben. Nach Paragraf 32 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes kann eine Entscheidung im Eilverfahren auch ohne Begründung ergehen. Dabei geht es um „Fälle besonderer Dringlichkeit“. Die Richter könnten sich also auch aus Zeitgründen, schließlich findet die Wahl schon in 13 Tagen, dafür entschieden haben.

Im anstehenden Hauptverfahren wird von Juristen keine schnelle Entscheidung erwartet. Die erneute Stellungnahmefrist läuft bis zum 2. März, eine besondere Eilbedürftigkeit ist nach der Wahl nicht mehr gegeben. Die Karlsruher Richter hatten sich bereits alle Wahlniederschriften aus Berlin und erste Stellungnahmen der Beteiligten zusenden lassen.

Auch mit der Bundestagswahl, die parallel zur Abgeordnetenhauswahl stattfand, beschäftigen sich die Richter. Der Deutsche Bundestag hatte eine teilweise Wiederholung beschlossen. Dagegen laufen mehrere Verfassungsbeschwerden.

