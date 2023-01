„Haben uns schon in die Wolle gekriegt“ Etwa 35.000 Passagiere von BER-Streik betroffen – weitere Ausstände drohen

Auf der zentralen Kundgebung zum Streik am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) haben Verdi-Funktionäre am Mittwochvormittag mit weiteren Streiktagen gedroht, sollten die Arbeitgeber nicht einlenken.

„Wir warten auf ein gutes Angebot, sonst machen wir hier weiter dicht“, sagte Susanne Feldkötter, stellvertretende Verdi-Bezirksleiterin auf dem Willy-Brandt-Platz am Terminal 1. Dort hatten sich gegen 10 Uhr rund 500 der 2000 streikenden Mitarbeiter versammelt. „Noch nie waren so viele Menschen auf diesem Platz“, sagte Holger Rößler, Verdi-Verhandlungsführer bei der Flughafen-GmbH. „Wir stehen zusammen als BER-Familie. Wir rocken heute die Region.“ Darauf reagierten die Streikenden mit ohrenbetäubendem Pfeifkonzert und Trommeln. Dazwischen vereinzelte Rufe: „Arbeit muss sich lohnen.“

Der Verhandlungsleiter für die Bodendienstleister, Enrico Rümker, erklärte das Motto der Gewerkschafter gegenüber den Arbeitgebern: „Pay or stay“. Diesen Spruch müssten sich auch Passagiere anhören, die sich weigern, anfallende Nachzahlungen zu leisten. Rümker machte die Airlines für die schlechte Bezahlung bei den Dienstleistern verantwortlich. Die würden „Tickets für zehn Euro verramschen“ und den Kostendruck dann auf die Dienstleister abwälzen.

Passagierverkehr steht still

Am BER haben sich seit dem frühen Mittwochmorgen zahlreiche Teilnehmer des Warnstreiks versammelt. Die Gewerkschaft Verdi hatte die Beschäftigten der Flughafengesellschaft, der Bodenverkehrsdienste und der Luftsicherheit aufgerufen, für einen gesamten Tag die Arbeit niederzulegen. Am Morgen fanden sich die Streikenden ab 8 Uhr vor dem Terminalgebäude zusammen. Der Passagierverkehr am BER stand derweil still. Die Hallen waren leer. Nur vereinzelt kamen Fluggäste an, die nicht rechtzeitig von den Ausfällen gehört oder von ihren Fluggesellschaften informiert worden waren.

Ein Team vom Bodendienstleister Swissport kümmert sich am BER um gestrandete Gäste, verteilt Infoblätter über Fluggastrechte. „Die meisten Leute werden auf morgen umgebucht und werden für die Nacht in ein Hotel einquartiert“, sagt ein Mitarbeiter. Viel zu tun hätten sie aber nicht.

Im Service-Center der Deutschen Bahn am Hauptbahnhof in Berlin kamen bisher nur wenige Passagiere an, die ihre Flüge nicht nehmen konnten. Sie alle hatten bereits alternative Zugtickets, die sie stattdessen nutzen konnten und sollten.

Die Gestrandeten

Martin Pietrzak aus Danzig aber hatte die Info von seiner Fluggesellschaft bekommen, auf dem Flughafen auf weitere Hinweise zu warten. Mit seiner Frau fuhr er zum BER. Noch ist er guter Hoffnung, dass sie bald nach Singapur fliegen können. Von dort wollen sie weiter nach Phuket in den Urlaub.

Ein junger Mann aus Benin leuchtet mit seinem Tastenhandy sein Ticket nach Infos ab, er hatte seinen Flug nach Istanbul von Freitag auf heute umgebucht, aber keine Mail erhalten, dass der Flug nicht stattfindet – er habe gar kein Mail-Postfach. „Ich bin total verwirrt.“ Er hat seinen Cousin in Berlin besucht und will zurück zu seiner Familie nach Cotonue in Benin.

Ein junges Paar aus Danzig ist um 3 Uhr aufgebrochen, um den Flieger nach Frankfurt zu erreichen, von dort sollte es weiter in den Urlaub nach Cancun in Mexiko gehen. Doch von ihrem deutschen Reiseveranstalter seien sie nicht über den Streik informiert worden. Jetzt sitzen sie mit aufgeklappten Laptops und hoffen, dass sich jemand um sie kümmert. Wären sie rechtzeitig informiert worden, hätten sie ja einen Zug nach Frankfurt nehmen können, sagt die Frau.

Am Berliner Hauptbahnhof wartete Maria auf einen Zug nach Dresden. Ursprünglich wollte sie heute um 8.26 Uhr vom BER aus nach London fliegen. Sie hat dort heute Nacht und morgen Abend eigentlich berufliche Termine. Wegen des Streiks wurde ihr Flug allerdings gecancelt. Stattdessen fliegt sie nun von Dresden aus um 17 Uhr nach London. Sie hat erst am späten Dienstagabend vom Streik erfahren.

Sonja wollte am Mittwoch nach Zürich fliegen. Sie ist seit drei Tagen in Berlin und macht hier einen Kurzurlaub. Ihre Fluggesellschaft hat ihren Flug nun auf Donnerstag umgebucht. Sonja hatte schon bei ihrer Ankunft am Sonntag auf Twitter von den möglichen Streiks gelesen. Zu diesem Zeitpunkt sei aber noch keine endgültige Entscheidung zu finden gewesen. Am Montag wurde sie dann über ihren gestrichenen Flug informiert und hat sich daraufhin entschieden, noch einen Tag länger in Berlin zu bleiben.

Ein älteres Ehepaar aus Oranienburg hatte sich schon vor zwei Tagen bei ihrem Reiseveranstalter Check 24 wegen des Streiktags am BER erkundigt. Der habe erklärt, sie könnten die Bahn nach Frankfurt nehmen und von dort weiter nach Bangkok fliegen. Die Tickets würden sie am BER erhalten. Doch am Bahn-Schalter habe man ihnen kein Ticket geben wollen, jetzt hängen sie in den Warteschleifen der Hotlines. „Wir fühlen uns im Stich gelassen“, sagt die Frau, während ihr Mann nervös auf seinem Smartphone herumtippt. „Wir haben uns schon in die Wolle gekriegt deswegen.“ Sie wollen zwei Wochen Urlaub machen in Thailand, doch ob das klappt, wissen sie nicht. Sie haben zwar bei Check 24 gebucht, der Reiseveranstalter sei aber FTI. Welche Airline sie befördern soll, wissen sie gar nicht.

Ursprünglich waren für Mittwoch am BER 300 Starts und Landungen mit etwa 35.000 Passagieren geplant. Sämtliche Flüge wurden an den Infotafeln als gestrichen angezeigt.

Mit dem folgenreichen Warnstreik erhöht die Gewerkschaft Verdi bei Tarifverhandlungen für 6000 Beschäftigte am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) den Druck auf die Arbeitgeberseite. Dadurch wird am Mittwoch kein Passagierverkehr am BER abgewickelt. Ursprünglich geplant waren. Je nach Airline erhielten die Kunden die Möglichkeit, ihre Reisen umzubuchen oder alternativ auf die Bahn umzusteigen. Einige wenige Flüge weichen nach Dresden und Leipzig/Halle aus.

Die Streikenden

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Flughafengesellschaft, der Luftsicherheit und der Bodenverkehrsdienste aufgerufen, zwischen 3.30 Uhr und 23.59 Uhr die Arbeit niederzulegen. Davon betroffen sind zentrale Arbeitsbereiche für einen regulären Flugbetrieb, etwa die Flughafenfeuerwehr, der Check-in, die Gepäckabfertigung oder die Betankung der Flugzeuge.

Zwei Frauen mit gelber Verdi-Weste schlendern durch die Haupthalle, machen Fotos von der Anzeigetafel. Sie sind von Wisag Passage, einem Dienstleister – und sie streiken heute. „Unser Job ist eindeutig unterbezahlt“, erzählen sie. „Die 500 Euro haben wir uns verdient.“ Sie arbeiten im Check-in und beim Boarding. „Schichtdienst, Mehrarbeit, aggressive Passagiere. Wir werden ständig beleidigt“, sagt die Ältere. Die Fluggäste kämen oft zu spät und beschwerten sich, wenn sie warten müssten. Bei Wisag Passage sind nach ihren Angaben rund 160 Menschen beschäftigt.

Ein 62-jähriger Mann in grüner Baumwolljacke verfolgt recht zufrieden die Verdi-Kundgebung auf dem Willy-Brandt-Platz. „Ich habe schon ein paar Tarifrunden miterlebt.“ Letztlich sei am Ende immer zu wenig Gehaltsplus herausgekommen. Er verdiene rund 2000 Euro netto, könne die 500 plus beim Brutto gut gebrauchen, schon allein wegen der Pendelei mit dem Auto von Neuenhagen zum BER und zurück. Er arbeitet beim Bodendienstleister Airline Assistant Switzerland (AAS), die rangieren und entladen Flugzeuge und kümmern sich ums Gepäck. „Der Job ist okay“, seit 22 Jahren ist er schon dabei, manchmal muss er um vier Uhr morgens seinen Dienst antreten. Um Geld für Sprit zu sparen, fahre er jetzt öfters mit dem Fahrrad. Aber nicht bis zum BER.

Der Erfolg des Warnstreiks wurde bereits kurz nach der Ankündigung am Montag deutlich: Nur eine Stunde nach der Pressemitteilung von Verdi deutete der Flughafen bereits an, dass am Mittwoch wohl kein Passagierflug am BER stattfinden kann.

Die Forderungen der Gewerkschaft

Verdi will für die Beschäftigten der Flughafengesellschaft und der Bodenverkehrsdienste 500 Euro mehr Lohn pro Monat bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten. Die Arbeitgeberseite fordert in beiden Verhandlungen vor allem deutlich längere Vertragslaufzeiten, für die Beschäftigten der Flughafengesellschaft wurden steuerfreie Einmalzahlungen von bis zu 2000 Euro angeboten. „Eine zusätzliche einmalige Inflationsausgleichsprämie ist zwar gut, kann jedoch keine nachhaltige Tabellenerhöhung ersetzen“, teilte Verdi dazu mit.

Streiks mit vergleichbaren Folgen

Der bisher letzte große Warnstreik mit ähnlichen Folgen liegt bereits einige Jahre zurück: Im April 2018 mussten deutschlandweit Hunderte Flüge annulliert werden, weil die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Kommunen und des Bundes nicht vorankamen. In acht Bundesländern legten daher bei einem Warnstreik Zehntausende Beschäftigte die Arbeit nieder. Neben Flughäfen waren vielerorts auch der städtische Nahverkehr, Kitas, Kliniken, Verwaltungen und Hallenbäder betroffen.

Was am Mittwoch sonst noch geplant ist

Die Gewerkschaft hat die Streikenden aufgerufen, ab 8 Uhr zum Willy-Brandt-Platz vor dem Terminalgebäude zu kommen. Ab 10 Uhr soll dort eine Kundgebung abgehalten werden. Verdi rechnet mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Man werde in einem Demo-Zug auch Richtung Terminal gehen, sagte Enrico Rümker von Verdi.

Wie es danach weitergeht

Die nächsten Verhandlungsrunden folgen am 30. Januar (Bodenverkehrsdienste) und 8. Februar (Flughafengesellschaft).

Was die Warnstreiks für den Ferien-Reiseverkehr bedeuten

Rümker betonte, dass der Zeitpunkt für den aktuellen Warnstreik behutsam ausgewählt worden sei. „Wir können schon sagen: In den Winterferien von Berlin und Brandenburg wird es keinen weiteren Streik geben“, sagte Rümker der dpa. Mittwoch sei zudem nicht der verkehrsreichste Tag der Woche. Die drei Tarifverhandlungen wurden Rümker zufolge bewusst zu einer Arbeitsniederlegung zusammengelegt, um nicht einen Warnstreik an den nächsten zu hängen.

Der Verband der deutschen Verkehrsflughäfen kritisierte die Arbeitsniederlegung dagegen scharf. „Dauer, Umfang und Intensität des Warnstreiks sind vollkommen überzogen. Dies überschreitet die Grenzen eines sogenannten Warnstreiks deutlich“, sagte Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel. (mit dpa)

