Zugverkehr in Norddeutschland läuft wieder an ICE-Züge von Berlin nach Hamburg und Hannover fielen aus

Ausgerechnet zum Start ins Wochenende wurden unzählige Bahnreisende am Samstagmorgen ab etwa 7 Uhr ausgebremst. Eine Störung legte den gesamten Fern- und Regionalverkehr in Norddeutschland lahm. Gegen 10 Uhr meldete die Bahn, dass der Verkehr „langsam wieder anläuft“.

Auch Berlin war betroffen: Laut Fahrplanauskunft fielen alle ICE und IC/EC nach Hamburg aus.

Nach Angaben der Deutschen Bahn führte eine technische Störung in Norddeutschland zum kompletten Stillstand. „Die Störung betrifft den Regional- und Fernverkehr in Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Die Züge werden an den jeweiligen Bahnhöfen zurückgehalten“, teilte das Unternehmen mit.

Grund war der Ausfall des digitalen Zugfunk-Systems „GSM-R“, hieß es. „Es gibt derzeit keine Reisemöglichkeiten mit dem Fernverkehr von/nach Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen in/aus Richtung Kassel-Wilhelmshöhe, Berlin und NRW“, hieß es auf der Internetseite der Bahn. Der Regionalverkehr in Berlin-Brandenburg und zur Ostsee war nicht betroffen.

Gegen 10 Uhr meldete das interne Streckenportal der DB, dass der Fehler behoben sei: „Nach Wiederherstellung der Kommunikationseinrichtungen läuft der Verkehr seit 10:00 sukzessive wieder an.“

Eine solche flächendeckende massive Störung hat es lange nicht gegeben. Eine Prognose, wann das System wieder läuft, gab es anfangs nicht. Nach internen Angaben war auch die Rückfallebene für den digitalen Zugfunk ausgefallen, deshalb musste der Verkehr komplett eingestellt werden.

Im März dieses Jahres war in weiten Teilen Polens der Bahnverkehr gestoppt worden durch einen Softwarefehler. Grund war ein so genannter „Zeitformatierungsfehler“, wie der Hersteller Alstom mitteilte. Deshalb sei auch in anderen Ländern, die die Alstom-Technik nutzen, der Verkehr gestört gewesen. Eine Cyber-Attacke hatte Alstom ausgeschlossen.

Die Bahn empfiehlt Reisenden, sich kurz vor geplanten Fahrten über www.bahn.de/reiseauskunft, über die App „DB Navigator“ oder telefonisch unter 030/2970 zu informieren.

Zur Startseite