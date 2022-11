Die Altstadt von Spandau ist nicht nur Berlins größte Fußgängerzone, sondern auch: Deutschlands E-Sport-Zentrale. Dort arbeitet das Team um „HandofBlood“ alias Max Knabe, 30, im einstigen „Spiele Max“ am Marktplatz – der hat allein 2,5 Mio Fans bei Youtube. Die Fans gucken gemeinsamen die Spiele in ihrer Fankneipe „Spandauer Bock“ in der Moritzstraße. Und diese Woche gehört auch das Altstadt-Kino den E-Sportlern.

Was is’n los? Darüber berichtet jetzt der Tagesspiegel-Newsletter von Spandau in seiner aktuellen Ausgabe, die es in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke gibt. Denn auch da ist Knabe kein Unbekannter: Die fiktive Vereinsgründung fand einst im großen Rathaussaal in Spandau statt.

Wer hinter „Handofblood“ übrigens einen lautstarken Dauer-Krawallo vermutet, liegt völlig falsch: Im direkten Gespräch redet er ruhig, klar, höflich, aber bestimmt - und natürlich wird gesiezt. Erst wenn die Kamera angeht, beginnt die Show.

Videodreh mit 70er Kulisse, scharfem Anzug und Schnauzer: HandofBlood im Rathaussaal von Spandau. © André Görke

Eintracht Spandau hat sich auch den lokalen Netzwerken in Spandau vorgestellt - von Wirtschaftskreise bis zu Spandauer Sportvereinen. Auch beim Weihnachtsfest „Lichterzauber“ in der Zitadelle werden die E-Sportler am Mittwoch, 23. November, 17-20 Uhr, erwartet, wo sie für den guten Zweck Kinderpunsch und Glühwein ausschenken.

Für den guten Zweck auf dem Weihnachtsmarkt

Hier übrigens ein Foto, wie es schon mal in der Moritzstraße aussieht, wenn die Fans sich in der Altstadt treffen und bis in die Nacht die Spiele gucken und feiern.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Im Altstadt-Kino treffen sich Ende der Woche 80 geladene Gäste aus der E-Sportszene, von der Agentur Instinct3, der Hamburger Agentur Jung von Matt sowie aus dem Rathaus. Im Mittelpunkt: ein oller Reisebus mit viel Klimbim, mit dem es künftig zu den E-Sport-Auswärtsspielen geht – zum Beispiel nach Paris. Das hört sich schon so Banane an, dass es nur heiter werden kann. Hier zeigt Knabe ein 1. Foto vom rostigen Volvo. In die Altstadt wird das Gefährt aber nicht rollen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Und wie es sich gehört für eine professionelle Klamauk-Idee wird auch gleich vom Fachpersonal ein schmissiger Wurstblinker verschraubt wie einst in den besten Werner-Filmen. Eintracht Spandau? Beinhart Spandau!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die Sparkasse hat als Hauptsponsor noch so ein herrlich beknacktes Video mit HandofBlood veröffentlicht. Dieses war eine Parodie auf Scripted-Reality-Formate wie „Raus aus dem Schulden“ mit Peter Zwegat und hat inzwischen 1,7 Millionen Aufrufe verzeichnet – und spielt in, logo, Spandau. Hier der Link: www.youtube.com.

Hier die weiteren Themen aus dem Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel

Auf rund 270.000 Abos kommen die Berliner Bezirksnewsletter schon, die der Tagesspiegel Ihnen einmal pro Woche schickt - mit konkreten Bezirksnachrichten, Kiezdebatten, vielen Tipps und Terminen. Probieren Sie uns gerne aus! Die Newsletter für die 12 Berliner Bezirke gibt es unter tagesspiegel.de/bezirke. Und hier die Themen, die Sie im aktuellen Spandau-Newsletter lesen können.

AfD-Stadtrat tritt zum 12. Mal im Rathaus aus - und klagt in der Innenstadt

tritt zum 12. Mal im Rathaus aus - und klagt in der Innenstadt Best-of-BVV: Wildschweine, Tagesspiegel-Leser, Igel, Florida Eis

Neuwahl: Das sagt die Bürgermeisterin - und 6 x Getuschel vom Rathausflur

- und 6 x Getuschel vom Rathausflur Neuwahl: Auch ein Spandauer Bürgeramt wird geschlossen

wird geschlossen 10.000 Leute, 19 Stockwerke , 9100 Stellplätze - für Fahrräder: Berlins neues Superviertel in Spandau „Insel Gartenfeld“

, 9100 Stellplätze - für Fahrräder: Berlins neues Superviertel in Spandau „Insel Gartenfeld“ Weihnachtsfest für Obdachlose aus dem Falkenhagener Feld

aus dem Falkenhagener Feld Nach Ärger um Weihnachtsbäume im letzten Jahr: Wird das heilige Rathaus 2022 leuchten?

im letzten Jahr: Wird das heilige Rathaus 2022 leuchten? Heinrich-Böll-Schule : Neue Schule, alte Turnhalle - Ärger um Sanierung. Schulleiterin schreibt Brandbrief, Bürgermeisterin antwortet

: Neue Schule, alte Turnhalle - Ärger um Sanierung. Schulleiterin schreibt Brandbrief, Bürgermeisterin antwortet Kladower Damm: Senat will doch keinen Zebrastreifen am Havelradweg in Gatow

in Gatow Kladow, Johannesstift, Falkensee : Weihnachtsmärkte zum 1. Advent

: Weihnachtsmärkte zum 1. Advent Berlins bester Luftbildfotograf zeigt im Newsletter seine Fotos aus Spandau

zeigt im Newsletter seine Fotos aus Spandau Eintracht Spandau mit neuem Mannschaftsbus

mit neuem Mannschaftsbus Stararchitekt David Chipperfield plant Viertel in Siemensstadt am alten Osram-Werk

...und noch mehr unter tagesspiegel.de/bezirke

Zur Startseite