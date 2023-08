Der prominente Wochenrückblick Mit Justin Trudeau, Elon Musk und Sophie Passmann

Es ist wirklich kein Wunder, dass die Berliner Prominenz nur in Deutschland bekannt ist, wenn überhaupt. Während die sich nämlich an irgendwelchen Stränden die Sonne auf den Bauch scheinen lässt, durch Berge wandert oder Wagner guckt, arbeiten die internationalen Kollegen einfach durch – und geben sich auch im Hochsommer alle Mühe, in die Schlagzeilen zu kommen.

Angefangen mit Elon Musk, der Anfang vergangener Woche seinen nicht mehr ganz so neuen Neukauf renovieren wollte. Twitter heißt jetzt „X“ und das sollten alle sehen: Als das beauftrage Unternehmen die Logos am Headquarter in San Francisco austauschen wollte, wurde es von der Polizei gestoppt. Die Bauarbeiten wären „unauthorized“ erfolgt.

Weiter geht es mit Cardi B: Die US-Rapperin gab vergangenes Wochenende ein Vollplayback-Konzert und wurde von einer Besucherin mit Wasser bespritzt. Frau B fand das überhaupt nicht lustig und warf wutentbrannt ihr Mikro in die Menge. Irgendjemand wurde getroffen, es gab eine Anzeige, es wurde ermittelt und das Verfahren wieder eingestellt. Zwischendurch kursierten einige Videos im Netz, die zeigen, dass B wohl um Erfrischung gebeten haben soll, aber keiner kann sich so recht daran erinnern, ob das vor oder nach dem Mikro-Gate passierte. Das Wurfgeschoss wird jetzt jedenfalls im Rahmen einer Charity-Aktion versteigert. Happy bidding!

Laufende Verfahren und beendete Ehen

Auch Sängerin Lizzo bekam eine Anzeige. Sie soll drei ihrer Ex-Backround-Tänzerinnen dazu genötigt haben, eine Amsterdamer „Sexshow“ zu besuchen. Auch sonst seien die Arbeitsverhältnisse ziemlich schrecklich gewesen. Die Rede ist von sexueller, religiöser und rassistischer Belästigung, außerdem Beleidigung, Körperverletzung und Freiheitsberaubung. Lizzo dementiert das natürlich alles und ist „überwältigend enttäuscht“. Ein Urteil wurde noch nicht gefällt, auch nicht durch die Öffentlichkeit. Aber das Verfahren läuft ja auch noch.

Wie immer bleiben wir eine Familie mit tiefer Liebe und Respekt füreinander und für alles, was wir uns gemeinsam aufgebaut haben und weiter aufbauen werden. Justin Trudeau bei Instagram

Bla bla bla, nicht nur aller guten Dinge sind drei. Noch eine prominente Anzeige schaffte es dieser Tage in die Medien: Die „King of Queens“-Schauspielerin Leah Remini verklagt nämlich „Scientology“. Sie war früher mal Teil der Sekte, trat dann 2013 öffentlichkeitswirksam aus und drehte eine Doku-Reihe darüber. Jetzt spricht Remini von „Belästigung, Überwachung, Diffamierung“ und einer öffentlichen „Einschüchterungskampagne“ gegen sie und ihre Freunde und Familie. Sie verlangt Schadensersatz und Scientology äußert sich nicht zu den Vorwürfen.

Genug des Tratsches. Es war auch politisch vergangene Woche: Kanadas Premierminister Justin Trudeau bewies wieder einmal, wie modern er ist und verkündete via Instagram die Trennung von seiner Ehefrau Sophie. Die Entscheidung sei „nach wichtigen und schwierigen Unterhaltungen“ gefallen. Die beiden kennen sich bereits aus Kindheitstagen, sind seit rund 18 Jahren verheiratet und wollen auch jetzt eine Familie bleiben „mit tiefer Liebe und Respekt füreinander und für alles, was wir uns gemeinsam aufgebaut haben und weiter aufbauen werden“.

Um fair zu bleiben, auch einige wenige Berliner sorgten für ein kleines bisschen Aufmerksamkeit. Der Podcaster und Comedian Felix Lobrecht trägt jetzt Bart. OMG. Die Rapperin und seit kurzem erst „The Voice“-Jurorin Shirin David macht in eben dieser Sendung eventuell Schleichwerbung für „Chanel“ und Tausendsassa Sophie Passmann hat mal wieder einen neuen Gesprächspartner in einem nicht ganz so alten, aber dafür weißen Mann gefunden. Also neben einem Podcast mit Joko Winterscheidt hat sie jetzt auch ein Fernseh-Talk-Format mit Tommi Schmitt. Der wiederum ist der eigentliche Gesprächspartner von Podcast-Kollege Felix Lobrecht. Alles dreht sich im Kreis, auch ohne Sonnenstich.