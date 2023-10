Eine Aktion für Kinder in Berlin Lichterfelde Theaterwoche in der Thermometersiedlung

Das hat es noch nicht gegeben: Kommende Woche wird die Thermometersiedlung in Lichterfelde-Süd zum Theater-Hotspot des Südwestens. An vier Orten findet die Theaterwoche „Rundherum“ statt. Eingeladen sind alle Kinder zwischen vier und zwölf Jahren mit ihren Eltern, Geschwistern, Freunden und Großeltern.

In der Mercator-Grundschule zeigt das „Theater aus dem Wäschekorb“ am Montagvormittag (9 und 10.30 Uhr, ab sechs Jahre) das Stück „Besen! Besen! Was hast du gelesen?“. Der sprechende Besen Berti besucht mit der schüchternen Mimi unter anderem Pippi Langstrumpf, Emil und die Detektive sowie Harry Potter – die beiden finden heraus: Lesen macht stark!

Am Dienstag spielt Susann Kloss „Lieber ein Gedicht“ für Menschen ab zehn Jahren. Buchhändlerin Luisa hat ein Problem: Ihr Laden läuft schlecht; wundersamer Weise kann ein Gedicht – und ihre Freundin Kathrin – helfen (10. Oktober, 10 Uhr, Mercator-Grundschule).

Der Mittwoch bildet den Mittelpunkt der Theaterwoche: Erst führt Stephan Rätsch „Hans im Glück“ in der KIWI-Kita auf (ab vier Jahren, 10 Uhr, Fahrenheitstraße 34). Dann beginnt um 15 Uhr das große Theaterfest auf der Wiese vor dem Kieztreff: Das Spektakel, es geht bis 18 Uhr, wird sich auch Kulturstadträtin Cerstin Richter-Kotowski (CDU) nicht entgehen lassen. Zwei Stücke werden zu sehen sein („Das Lobbüro“ und „Käpt´n Lüttich und Baby Dronte“), in einem Workshop werden Figuren aus Draht gebastelt. Es gibt Trommeln und Riesenseifenblasen, Kunst aus Luftballons und Kinderschminken.

„Sonst noch Wünsche?“ – mit dem Stück der Flunker Produktionen geht es am Donnerstag weiter (ab fünf Jahren, 9 und 10.30 Uhr, Kinder-, Jugend- und Nachbarschaftszentrum, kurz KiJuNa, Scheelestraße 145). Nach dem Märchen „Paulus Reisen“ von Paul Maar für Menschen ab vier Jahren am Freitag im KiJuNa (9 und 10.30 Uhr) schließt sich der Theaterwochenvorhang wieder.

Gemeinsam gewuppt. Quartiersmanagement, Familienzentrum, Kieztreff, Polizei, Grundschule, Jugendhilfeverein, Stadtteilzentrum, Howoge und Kita zogen für die Kinder an einem Strang – und bauten Brücken für die Theaterbühnen. Das „Rundherum“ gelungene Kulturprogramm für Kinder, das sich in der Thermometersiedlung und anderswo möglichst bald wiederholen sollte, wird aus Mittel des Programms „KIA – Berliner Förderung der darstellen