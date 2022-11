Die WM bei ARD und ZDF Sag mir, was du trägst…

Wie oft wechseln TV-ReporterInnen die Kleidung? Oder anders herum begonnen: Mehr denn je bei wird bei dieser Fußball-WM in Katar darauf geachtet, was die Fernsehleute tragen und sagen - nachdem es die Fifa den teilnehmenden Teams wie Frankreich oder Deutschland quasi untersagt hat, die „One Love“-Binde zu tragen, eine Aktion für Menschenrechte und Diversity.

Die Frage nach Binde, Haltung und Symbolik treibt um. Medien, nicht nur die Teams, stehen im Blickpunkt. Am Montag überraschte ZDF-Reporterin Claudia Neumann vorm Spiel USA gegen Wales die Zuschauer, als sie mit einem Regenbogenshirt vor die Kameras trat. Am Dienstag war davon nichts zu sehen.

„Das war am Montag ein persönliches Statement von Frau Neumann“, sagte ein ZDF-Sprecher dem Tagesspiegel. Dem wolle Neumann keine weiteren Erläuterungen hinzufügen, auch nicht zu der Frage, warum sie am Dienstag auf das bunte Shirt verzichtete oder ob mit so etwas nochmals zu rechnen ist im Turnier. Kleidungsvorgaben gebe es seitens des ZDF nicht. Ob sich die Fifa bei Claudia Neumann gemeldet hat, wurde nicht mitgeteilt.

Mit der Haltungsfrage war am Mittwoch der Fokus auf WM-TV im Ersten gerichtet. Nach mauem Zuspruch zum Start dürften die Quoten steigen. Am Vormittag lieferte Christina Graf eine solide Premiere beim Spiel Kroatien gegen Marokko.

ARD-Reporter Tom Bartels verzichtete beim Deutschlandspiel gegen Japan am Nachmittag auf (Kleidungs-)Symbolik, teilte die – auch in Vorberichten mit Schweinsteiger, Hitzlsperger & Co. zum Standard gewordenen – nachdenklichen Sätze zur Politik der Fifa, aber auch des DFB und lieferte eine solide Live-Reportage zur überraschenden 1:2-Niederlage der Deutschen – mit symbolischer Geste der Mannschaft am Anfang. Den Mund verbieten lässt sich keiner. Auch das WM-Finale wird der 57-Jährige kommentieren.

Zur Startseite