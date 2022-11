Verpatzter WM-Auftakt Deutschland verliert nach Führung noch 1:2 gegen Japan

Der Vorlauf von Fußball-Länderspiele folgt seit Ewigkeiten der immergleichen Routine: Hymnen, Wimpeltausch, Seitenwahl, und danach stellen sich beide Teams noch schnell für die Fotografen zum obligatorischen Mannschaftsfoto auf. Am Mittwoch im Khalifa International Stadium von Al-Rayyan war es nicht anders. Zumindest bis zu diesem Moment.

Dann nämlich legten sich sämtliche deutschen Nationalspieler ihre rechte Hand auf den Mund. Man beschneidet unser Recht, frei unsere Meinung zu äußern, sollte diese Geste heißen.

Zum Beispiel das Recht, mit der Wahl der Kapitänsbinde auf ein paar Dinge hinzuweisen, die der Nationalmannschaft wichtig sind. Eine Binde mit der Aufschrift „One Love“ zu tragen, war Kapitän Manuel Neuer vom Weltverband Fifa untersagt worden.

Nachdem das Thema in den vergangenen Tagen die Schlagzeilen beherrscht hatte, war mit Spannung erwartet worden, wie die Deutschen den ganzen Wirbel verarbeiten würden. In ihrem Auftaktspiel gegen Japan bei der Weltmeisterschaft in Katar sah es lange so aus, dass die Debatte keine bleibenden Schäden hinterlassen hatte. Die Nationalmannschaft war auf bestem Wege, mit einem Sieg in das Turnier zu starten – und erlebte, wie vor vier Jahren in Russland, erneut ein Debakel.

Ilkay Gündogan (Bildmitte) schoss Deutschland per Elfmeter in Führung. © Foto: dpa/Federico Gambarini

In der Schlussviertelstunde verspielte das Team von Bundestrainer von Hansi Flick den nur scheinbar ungefährdeten Erfolg. Aus dem 1:0 wurde ein 1:2, durch Tore der beiden Bundesligaprofis Ritsu Doan (SC Freiburg) und Takuma Asano (VfL Bochum).

Kleine, aber folgenreiche Unzulänglichkeiten vor dem eigenen Tor, aber auch vor dem des Gegners mussten die Deutschen teuer bezahlen. Wie schon in Russland droht ihnen nun das Aus bereits nach der Vorrunde.



Bundestrainer Flick waren mit seiner Aufstellung einige Überraschungen gelungen. Thomas Müller kehrte nach seiner Verletzungspause gleich in die Startelf zurück und übernahm die Zehnerposition. Kai Havertz spielte vor ihm im Sturm, Jamal Musiala rückte auf die linke Seite, Serge Gnabry spielte rechts – wobei es allen Offensivspieler gestattet war, sich frei über den Platz zu bewegen.

Goretzka saß zunächst auf der Bank, Flick gab Gündogan den Vorzug

Leon Goretzka nahm zunächst auf der Bank Platz, seinen Platz in der Doppelsechs übernahm Ilkay Gündogan. In der Viererkette verteidigte Nico Schlotterbeck neben Abwehrchef Antonio Rüdiger. Niklas Süle, eigentlich gelernter Innenverteidiger, übernahm den Job des rechten Außenverteidigers. Der Bundestrainer wollte in letzter Linie viel Tempo gegen die konterstarken Japaner haben. Dass diese Vorsichtsmaßnahme berechtigt war, zeigte sich schon nach sieben Minuten. Gündogan verlor den Ball tief in der gegnerischen Hälfte – und dann ging es ganz schnell. Nur Sekunden später bejubelten die Japaner ihren vermeintlichen Führungstreffer. Mittelstürmer Daizen Maeda hatte allerdings deutlich im Abseits gestanden. Das Tor zählte nicht.

Das 1:1 für Japan durch Ritso Doan. © Foto: AFP/INA FASSBENDER

Generell aber ermöglichten es die Deutschen den Japanern nur selten, ihr Gefahrenpotenzial zu entfalten. Das Team von Hansi Flick hatte meist den Ball und die Angelegenheit weitgehend unter Kontrolle. Bei aller Dominanz fehlte allerdings noch der offensive Punch. Ein paar Distanzschüsse, dazu ein Kopfball von Antonio Rüdiger nach einer Ecke: Es mangelte an klar herausgespielten Chancen. Jamal Musiala, das große Versprechen des deutschen Fußballs, tat sich zu Beginn des Spiels schwer; Havertz ganz vorne hing lange in der Luft, ließ sich in seiner Verzweiflung immer tiefer fallen, um wenigstens ab und zu ins eigene Spiel eingebunden zu sein. Auch von Müller und Gnabry war anfangs wenig zu sehen.

Nach einer halben Stunde hatte Joshua Kimmich einen Geistesblitz. Mit einem seiner berüchtigten Chipbälle über die letzte Verteidigungslinie der Japaner hinweg erreichte er den geschickt einlaufenden David Raum.

Der Linksverteidiger nahm den Ball zwar alles andere als perfekt an, profitierte aber von der Ungeschicklichkeit des japanischen Torhüters. Shuici Gonda rannte Raum regelrecht zu Boden. Es gab Elfmeter. Gündogan verwandelte sicher zur inzwischen verdienten Führung.

Deutschland - Japan 1:2 (1:0) Deutschland: Neuer (Bayern München/36/115) - Süle (Borussia Dortmund/27/43), Rüdiger (Real Madrid/29/55), N. Schlotterbeck (Borussia Dortmund/22/7), Raum (RB Leipzig/24/13) - Kimmich (Bayern München/27/72), Gündogan (Manchester City/32/64 - 67. Goretzka (Bayern München/27/46)) - Gnabry (Bayern München/27/37 - 90. Moukoko (Borussia Dortmund/18/2)), Th. Müller (Bayern München/33/119 - 67. J. Hofmann (Bor. Mönchengladbach/30/18)), Musiala (Bayern München/19/18 - 79. M. Götze (Eintracht Frankfurt/30/64)) - Havertz (FC Chelsea/23/32 - 79. Füllkrug (Werder Bremen/29/2)). Japan: Gonda (Shimizu S-Pulse/33/35) - H. Sakai (Urawa Red Diam./32/73 - 75. Minamino (AS Monaco/27/45)), Itakura (Bor. Mönchengladbach/25/14), Yoshida (FC Schalke 04/34/123), Nagatomo (FC Tokyo/36/139 - 57. Mitoma (Brighton & Hove Albion/25/10)) - W. Endo (VfB Stuttgart/29/44), Tanaka (Fortuna Düsseldorf/24/16 - 71. Doan (SC Freiburg/24/30)) - J. Ito (Stade Reims/29/39), Kamada (Eintracht Frankfurt/26/23), Kubo (Real S. San Sebastián/21/21 - 46. Tomiyasu (FC Arsenal/24/30)) - Maeda (Celtic Glasgow/25/9 - 57. Asano (VfL Bochum/28/38))



Schiedsrichter: Ivan Barton (El Salvador). Zuschauer: 42.608 Tore: 1:0 Gündogan (33./Foulelfmeter), 1:1 Doan (75.), 1:2 Asano (83.) Beste Spieler: Gündogan, Musiala / Gonda, J. Ito

Es war alles in allem ein konzentrierter Auftritt der Deutschen gegen insgesamt harmlose Japaner, die erst in der zweiten Hälfte etwas mutiger wurden. Die besseren Chancen hatten auch nach der Pause zunächst weiterhin die Deutschen.

Musiala setzte den Ball nach einem Solo durch die gegnerische Verteidigung übers Tor, Gündogan traf mit einem Schlenzer den Außenpfosten, der eingewechselte Jonas Hofmann und Gnabry scheiterten binnen weniger Sekunden an Gonda.

In dieser Phase verpassten es die Deutschen, den für so wichtig erachteten Auftaktsieg zeitig klarzumachen. So blieb es angesichts der knappen Führung spannend. Unnötig spannend aus deutscher Sicht. Vielleicht war sich die Mannschaft von Hansi Flick einfach zu sicher. Torhüter Neuer musste erst in der 73. Minute erstmals eingreifen. Mit einem guten Reflex verhinderte er gegen Junya Ito den möglichen Ausgleich.

Es war eine letzte Warnung, die das deutsche Team allerdings nicht ausreichend ernst nahm. Zwei Minuten später gelang den Japanern tatsächlich der Ausgleich. Den Schuss des gerade erst eingewechselten Takumi Minamino konnte Neuer noch parieren, gegen den zweiten Versuch des Freiburgers Ritsu Doan war er dann allerdings machtlos.

Flick griff zum letzten Mittel, wechselte Mario Götze und Niclas Füllkrug ein – und tatsächlich fiel noch ein spätes Tor. Allerdings auf der falschen Seite. Nach einem langen Schlag des japanischen Innenverteidigers Ko Itakura von Borussia Mönchengladbach leistete Schlotterbeck seinem Gegenspieler Takuma Asano lediglich Begleitschutz. Aus spitzem Winkel traf der Mittelfeldspieler vom VfL Bochum zum 2:1.

