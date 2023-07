Kulinarischer Kalender Flaschen leeren, Teller bestaunen, Finger lecken

Unsere aktuellen Genussempfehlungen führen zu Spitzenweinen in Potsdam, zum Hoffest der Königlichen Porzellan-Manufaktur im Hansaviertel und zu einem Streetfood-Fest an der Spree, das runden Geburtstag feiert.

7.-9. Juli: Weinfest im Park Sanssouci

Ein echtes Weinfest – samt deutscher Weinkönigin – in Brandenburg? Gibt’s in Potsdam, seit elf Jahren schon. Winzerinnen und Winzer aus nahezu allen deutschen Weinanbaugebieten, sogar aus Brandenburg und Frankreich, kommen dafür einmal im Jahr zum „Königlichen Weinfest“ in den Park Sanssouci. Diesmal sind 17 Weingüter vertreten, und alle haben ausreichend Flaschen zum Probieren dabei.

Königlicher Weinberg auf dem Klausberg. © Sebastian Gabsch PNN

Es gibt Seminare mit Weinprobe, etwa „PiWI – Zukunftsweine“, Führungen und Musik (Vladimir Mogilevsky spielt Mozart, Beethoven und Chopin). Außerdem beginnt der offizielle Verkaufsstart des neuen Jahrgangsweins vom Königlichen Weinberg unterhalb des Klausberg-Belvederes. Der Rekultivierung des Weinbergs kommen auch die Erlöse des Fests zugute. Maulbeerallee 4, 14469 Potsdam, 7.7. 12-22 Uhr, 8.7. 14-22 Uhr, 9.7. 11-17 Uhr, koeniglicher-weinberg.de

8.-9. Juli: Feier feiner Teller

Beim Hoffest der Königlichen Porzellan-Manufaktur Berlin geht’s am Wochenende ausnahmsweise mal um die Teller unterm Essen. Bei Führungen durch die Manufaktur kann man sich erklären lassen, wie Geschirr, Vasen und Tischfiguren entstehen, im Zelt der „KPM Mitmach-Manufaktur“ dürfen Erwachsene wie Kinder selbst Hand ans Porzellan legen.

Auf die Teller kommt vietnamesische Küche von „Dong A“, dem Restaurant im KPM Hotel im Hansaviertel, Premium-Fastfood von „Goldies“ aus Kreuzberg und Manufaktur-Eiscreme von „Gimme Gelato“. Wegelystr. 1, Charlottenburg, die Parkplätze des Ernst-Reuter-Hauses können benutzt werden, 8.7. 10-18, 9.7. 13-18 Uhr, kpm-berlin.com

14. Juli: Extra-Bissen

Ein junger Klassiker feiert Geburtstag: Nachdem der eigentliche „Bite Club“, Pionier unter den Berliner Streetfood-Festivals, bereits im Mai stattfand, gönnt man sich zum Zehnjährigen zwei zusätzliche Ausgaben. Am kommenden Freitag sowie am 18. August kehren mittlerweile etablierte Streetfood-Größen der ersten Stunde zurück aufs Gelände der „Arena Berlin“ an der Spree, etwa „Jones Ice Cream“, „Brammibals“, „Taco Qween“ und „Chutnify“.

Das Streetfood-Festival Bite Club in der „Arena Berlin“ feiert Zehnjähriges. © Neil Hoare Photography

Dazu jüngere Konzepte wie „Butter’s Bronson“ (Deep Fried Buttermilk Chicken), „Mama Shabz“ (Pakistanisch), Jian Bing (chinesische Crêpes), Mikrokosmos (Insekten) und „Kebap with Attitude“ (handgeschichtete Kebaps aus regionalem Freiland-Fleisch). Drumherum wie gewohnt Live-Musik und DJ-Beats. Berlin Arena, Eichenstr. 4, Treptow, ab 17 Uhr, biteclub.de