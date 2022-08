Es war nur eine Minute zu Beginn einer Show im Privatfernsehen, aber die hatte Wucht und Bedeutung: Die Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben am Dienstagabend auf Pro7 an die gestorbene österreichische Ärztin Lisa-Maria Kellermayr erinnert. Die beiden widmeten ihre ProSieben-Sendung „Wer stiehlt mir die Show?“ ihrer „langjährigen Wegbegleiterin“, wie es gleich zum Auftakt der neuen Show-Staffel hieß.

„Lisa war oft Gast in unseren Sendungen, kannte jede unserer Shows und nahm sich Urlaub, um unsere Produktionen besuchen zu können. Urlaub von ihrem Beruf als Ärztin in Österreich“, war zu Beginn der Sendung auf einer schwarzen Tafel in weißer Schrift zu lesen, ehe ihr tragischer Fall in wenigen, aber eindringlichen Worten erklärt wird. „Wir trauern um Dr. Lisa-Maria Kellermayr. Danke für deine Treue. Danke für deinen Applaus. Danke für dein Engagement. Joko, Klaas, das gesamte Team von FloridaTV und ProSieben.“

Kellermayr hatte sich im Kampf gegen Corona engagiert und war im Internet zum Hass-Objekt von Impfgegnern geworden. Daran, das legen von Medien veröffentlichte Abschiedsbriefe nahe, war sie zerbrochen. Der Suizid der 36-Jährigen vor wenigen Tagen hat die Debatte über Hass im Netz neu angefacht.

Die Ärztin sei oft Gast in den Sendungen von Joko und Klaas gewesen, hieß es in dem auch bei Instagram veröffentlichten Beitrag der beiden Entertainer. Während der Corona-Pandemie sei sie engagiert „für die Notwendigkeit der Impfung“ eingetreten und somit ins Visier von radikalen Corona-Leugnern und sogenannten Querdenkern geraten.

Joko und Klaas hatten auch in der Corona-Krise nicht geschwiegen

Es ist nicht das erste Mal, dass Joko und Klaas mit ihren Präsenzen und Freiräumen Aufmerksamkeit für wichtige gesellschaftliche Themen erzeugen. „Männerwelten“ ist der Titel eines 15-minütigen Beitrags über Sexismus und sexualisierte Gewalt, der von den beiden produziert und im Mai 2020 zur Hauptsendezeit bei ProSieben gezeigt wurde.

Nun wieder das Thema Gewalt. Kellermayr habe „regelmäßig explizite und detaillierte Morddrohungen“ erhalten und der Betrieb ihrer Praxis sei immer wieder gestört worden. Ihr Ruf nach Hilfe sei „bei den zuständigen Behörden auf Unverständnis und Untätigkeit“ gestoßen, hieß es weiter in dem Beitrag. Die Polizei in Österreich hatte sich gegen Vorwürfe gewehrt, zu lax reagiert zu haben.

[Wenn Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Joko und Klaas hatten in der Corona-Krise immer wieder Flagge gezeigt. So gaben sie Olaf Scholz (SPD) kurz vor dessen Amtsantritt als Bundeskanzler eine Bühne, nachdem sie in ihrer Show „Joko & Klaas gegen ProSieben“ 15 Minuten freie Sendezeit gewonnen hatten. Scholz richtete als Gast der Entertainer einen eindrücklichen Impf-Appell ans Fernsehpublikum.

Mehr zum Thema Nach dem Suizid der Ärztin Lisa-Maria Kellermayr Was verboten ist, muss auch geahndet werden

Einer der größten Fans von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ist nun gestorben. Kellermayr soll in der Küche ihrer Praxis Fotos und Autogramme gepinnt haben.