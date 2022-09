Triumph bei der Basketball-EM Deutschland gewinnt und gewinnt, ARD/ZDF sind nicht dabei

Deutschland im Basketball-Fieber: Die Nationalmannschaft hat sich am Dienstagabend zur besten Fernsehsendezeit mit einem Sieg über Griechenland für das Halbfinale der FIBA EuroBasket 2022 qualifiziert. Zu sehen war das Viertelfinale am Dienstag kostenfrei und somit auch für Menschen ohne Abo bei MagentaSport - im linearen Fernsehen bei RTL.

Und das hat sich gelohnt: Die Live-Übertragung ab 20 Uhr 30 sicherte sich dort die Marktführung bei den 14- bis 49-Jährigen mit für RTL überdurchschnittlichen Quoten. Das letzte Viertel des Spiels der erreichte 2,06 Millionen Zusehende, zuvor schwankten die Reichweiten zwischen 1,36 und 1,63 Millionen.

Die deutschen Basketballer sind also erfolgreich wie selten, und wo bleiben ARD und ZDF? Die lieferten und liefern wieder einmal den Beweis dafür, dass nach Fußball lange lange nichts kommt, der Basketball offenbar keines weiteren Lizenzkauf-Aufwands für würdig gefunden wird. Im Angebot am Dienstagabend lediglich: Eine Basketball-Live-Reportage auf sportschau.de. So richtig plausibel scheint der Bildermangel nicht. RTL hat es den Deal mit Magenta bekommen.

Ob sich das bis Freitag ändert?

Basketball-Fans und Funktionären wissen seit langem, dass Ihre Sportart trotz Dirk Nowitzki und Dennis Schröder in der Nische läuft. Um dem ähnlich zu entkommen wie bei der Frauen-Fußball-EM in England zuletzt, wäre ein öffentlich-rechtliches Zeichen nötig gewesen.

Ob sich das bis Freitag, bis zum Basketball-EM-Halbfinale Deutschland gegen Weltmeister Spanien ändert, ist eher unwahrscheinlich.

Sicher sind da quotenmäßig noch Steigerungen drin. Die Zuschauerzahlen bei RTL am Dienstagabend sind als Erfolg zu sehen: Parallel übertrug Prime Video das Champions-League-Gruppenspiel zwischen Bayern München und dem FC Barcelona, das viele Sportbegeisterte angelockt haben dürfte. Für diese Partie liegen keine Reichweiten vor.

Zur Startseite