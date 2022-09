TV-Fahrplan nach dem Tod der Queen Im Brennpunkt

Selten wurden Fernsehprogramme an einem Abend so durch geschaukelt wie am Donnerstag bei allen großen TV-Sendern nach Bekanntwerden dieser Nachricht: Die Königin ist gestorben. Am Freitag folgte, unter anderem, wieder ein „ARD Brennpunkt“ nach der „Tagesschau“.ö

In den nächsten Tagen wird es ebenfalls zu Programmänderungen kommen, auch wenn die Pläne der Sender bis zur Trauerfeier für die Queen (voraussichtlich) am 19. September in der Westminster Abbey mit Staats- und Regierungschefs aus der ganzen Welt noch nicht vollständig vorliegen. Ziemlich sicher scheint zu sein: Diese Trauerfeier dürfte auf allen großen Kanälen übertragen werden.

Sat1 ist auf jeden Fall dabei. „In der nächsten Woche wird Sat1 regelmäßig in Sondersendungen live aus London und England senden“, so ein Pro7Sat1-Sprecher. Zudem werde Sat1 die Trauerfeier aus Westminster Abbey übertragen. Genaue Zeiten werde der Sender nach und nach via Facebook, Twitter und EPGs kommunizieren.

In der Vergangenheit gab es öfters Doppelübertragungen

Ob und wie das bei ARD und ZDF verteilt wird, ist noch unklar. In der Vergangenheit war es bei royalistischen Hochzeiten und Trauerfeiern öfters zu Doppelübertragungen bei den öffentlich-rechtlichen Sendern gekommen (was nicht von allen nachvollzogen werden konnte).

Weder Rolf Seelmann-Eggebert fürs Erste noch (vermutlich) Diana Zimmermann für das ZDF werden sich bei der Trauerfeier den Kommentar und die Deutungshoheit zu Leben und Wirkung der Queen nehmen lassen wollen.

Auch Arte hat auf den Tod der Queen reagiert: Der Kultursender bringt am Samstag um 20 Uhr 15 den Dokumentarfilm „Elizabeth II., ganz privat“ von BBC Studios, gefolgt um 21 Uhr 30 von „Die Queens und ihre Premiers“.

Jetzt ist, in der Wirklichkeit, ein Anderer dran. Über die Proklamation von Charles III. zum König von England wird am Samstag vormittag ein „ZDF spezial“ berichten, teilte ein Sprecher des Mainzer Senders am Freitag mit. Die Uhrzeit stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Es dürfte nicht der einzige Kanal sein.Markus Ehrenberg/Tobias Mayer

