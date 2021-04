#Allesdichtmachen, #niewiederaufmachen und #lockdownfürimmer heißt es auf der Website "allesdichtmachen.de", die seit Donnerstag online ist. Darauf zu sehen sind 53 Videos von bekannten deutschen Schauspieler:innen, die sich satirisch mit der deutschen Corona-Politik auseinandersetzen. Eine weitere Erklärung zu der Aktion gibt es auf der Seite nicht.

Unterstützt wird sie etwa von Volker Bruch, Cem Ali Gültekin und Heike Makatsch. "Es hat geklingelt, aber ich mache nicht auf", sagt Heike Makatsch in einem einminütigem Video. Vielleicht sei es Lieferando, Amazon oder DHL, aber sie mache nicht auf, weil sie Verantwortung übernehme. Es sei gerade jetzt, besonders wichtig, dass "wir alle nicht aufmachen", sagt sie in einem satirischen Ton - wohl in Anspielung auf die Verschärfung der bundesweiten Corona-Maßnahmen.

Auch Jan Josef Liefers ist Teil der Aktion. In einem knapp eineinhalb minütigen Video bedankt er sich bei "allen Medien unseres Landes". Sie würden dafür sorgen, dass kein "unnötiger, kritischer Diskurs" ablenken könne "von der Zustimmung zu den sinnvollen und immer angemessenen Maßnahmen unserer Regierung". Wissenschaftlern, die zu anderen Schlüssen kommen, als die beratenden Experten der Bundesregierung dürfe man keine Bühne geben, betont Liefers in dem Satire-Video. "Schließlich wissen nur ganz wenige Spezialisten, was gut für uns ist", sagt er weiter.

In letzter Zeit habe er das Gefühl, dass einige Zeitungen den kritischen Journalismus wieder aufleben lassen würden - das dürfe man nicht zulassen. "Wir sollten einfach nur allem zustimmen und tun, was man uns sagt. Nur so kommen wir gut durch die Pandemie", schlussfolgert Liefers.

[Wenn Sie die wichtigsten Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Die Reaktionen im Netz sind gespalten. "Bekannte, geschätzte Schauspielerinnen und Schauspieler kämpfen mit ekliger Ironie gegen #Corona-Maßnahmen. Ich kann das gar nicht glauben. Das ist grauenhaft. Nicht nur von der Zielrichtung her, sondern vor allem in der Form", schreibt etwa Medienjournalist Stefan Niggemeier.

Auch von Journalist Dennis Horn gibt es Kritik an der Aktion: "Während Menschen sterben, schwurbeln sich Schauspieler:innen, auf die ich viel halte, mit ekelhafter Ironie eine YouTube-Kampagne zusammen", schreibt er auf Twitter.

Autorin und Journalistin Annika Brockschmidt befürchtet, dass die Satire-Beiträge Pandemieleugnern Auftrieb verschaffe. Die Aktion sei der "vielleicht größte PR Erfolg, der ihnen geschenkt wurde: Starbesetzung, glossy Instagram-Wirkung statt kruden Memes aus irgendwelchen subreddits, Menschen mit Fans", schreibt sie auf Twitter.

Aber auch aus den eigenen Reihen äußern sich kritische Stimmen. "Mit Zynismus ist doch keinem geholfen"", kommentiert Schauspieler Elyas M’Barek unter einem Video, das Volker Bruch zu der Aktion auf seinem Instagram-Account veröffentlichte.

Schauspielkollege Hans Jochen Wagner versucht sich unter dem Beitrag versöhnlich. "Ich verstehe diese Aktion nicht. Weder inhaltlich noch zu diesem Zeitpunkt. Aber bitte, es gibt das Recht zur freien Meinungsäusserung. Peinlich finde ich es trotzdem."

Lob kommt etwa von Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans Georg Maaßen. "Großartig", kommentiert er die Aktion. Aber auch von Virologe Jonas Schmidt-Chanasit kommt Zuspruch. "Ein Meisterwerk", schreibt er. "Es sollte uns sehr nachdenklich machen."